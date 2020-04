SINDIKALIST RIBIĆ OTVORENO: ‘Čime se to poduzetnici žrtvuju? Ne vidimo žrtvu u tom sloju…mi se trenutno ne odričemo ničega!’

‘Trenutak kada zbog navale svih drugih zemalja i u inozemstvu i u zemlji na zaduživanje, presuše ti izvori, onda se može pričati o plaćama’

Predstavnici čak 13 sindikata državnih i javnih službi došli su danas poslijepodne na veliki sastanak od tri sata u privremenoj zgradi Vlade u NSK. O čemu se govorilo na sastanku ispričao je za RTL Vilim Ribić, šef Matice hrvatskih sindikata.

“Nije se tražilo nikakav pristanak. Bio je konzultativni sastanak, htjelo se razmijeniti mišljenja, koja su rješenja i mišljenja. Imali smo suglasnost oko temeljnih stvari. To nije bilo upitno. Ali, kako da to napravimo. Sindikati su upozorili – sada nije trenutak za intervencije u plaće. Vlada to nije otvarala. Sindikati su došli jer su znali da su plaće u fokusu”, kazao je Ribić za RTL.

‘Ne vidimo žrtvu poduzetnika’

“U ovom trenutku nismo se spremni ničega odreći. Postoji zaduživanje što je uobičajen način u drugim zemljama. Ministar Marić je sam izjavio da suficit i deficit nisu u fokusu. Svako smanjenje plaća bi dovelo u pitanje agregatnu potražnju. Nema ni jedne zemlje koja smanjuje plaće”, rekao je čelnik Matice hrvatskih sindikata.

Odgovarajući na RTL-ovo pitanje kada bi sindikati bili spremni za razgovor o smanjenju plaća, Ribić je rekao: “Trenutak kada zbog navale svih drugih zemalja i u inozemstvu i u zemlji na zaduživanje, presuše ti izvori, onda se može pričati o plaćama. Ali mora se razgovarati i o drugim segmentima. Što to čini poduzetnički sloj, čime se on žrtvuje? Mi sada ne vidimo žrtvu u poduzetničkom sloju.”

Ministar Aladrović izvijestio o čemu se pričalo na sastanku

Sindikati zaposlenih u javnim i državnim službama u četvrtak su završili konzultativni sastanak s predstavnicima Vlade te je zaključeno da će uslijediti službeni pregovori o plaćama i temeljnim kolektivnim ugovorima zbog gospodarske krize nastale pandemijom koronavirusa, piše Hina.

“Razgovarali smo o ekonomskoj i zdravstveno sigurnosnoj situaciji u pogledu koronavirusa. Izmijenili smo mišljenja kako vidimo pojedine Vladine mjere i razvoj situacije, nakon toga slijedi otvaranje službenih pregovora. Očekujemo da ćemo kroz službene pregovore doći do određenog konsenzusa, odnosno rješenja za sve financijske izazove koji su pred Vladom, i kojim neće biti nezadovoljni djelatnici”, rekao je novinarima ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović nakon trosatnog sastanka.

‘Na cijelom sastanku riječ ‘smanjenje’ nije bila izgovorena’

Aladrović je naglasio da se u ovom trenutku “ne bi usudio reći” da će smanjenja plaća biti nužna.

“Na cijelom sastanku, koji je trajao tri sata, ni u jednom trenutku riječ ‘smanjenje’ nije bila izgovorena. Moramo materijalne pozicije državnih i javnih službenika staviti na stol i o tome razgovarati. Ja se nadam određenom konsenzusu”, kazao je Aladrović.

Ministar je također odgovorio što će biti i s novim dogovorenim povećanjem koeficijenata složenosti poslova koje su dobili prosvjetni radnici nakon višemjesečnog štrajka.

“Danas to nije bilo na stolu. Međutim, sigurno će se kroz pregovore otvoriti to pitanje, sigurno će se pitanje preuzetih obveza Vlade staviti na stol i o tome razgovarati, jer navedeni sporazum u sebi sadržava određene uredbe. U ovom trenutku ne trebamo brzati i donositi jednostrane zaključke, nego sjesti za stol i razgovarati”, obajsnio je Aladrović.

Dodao je da će se, kada krenu pregovori o temeljnom kolektivnom ugovoru, da će se raspravljati o osnovici plaće, jednokratnim materijalnim pravima, i svemu onome što ti ugovori u sebi uključuju.

Ribić: ‘Ni jedna zemlja u Europi ne smanjuje plaće’

Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti Vilim Ribić istaknuo je da – ako je nešto nužno – da se ne naziva solidarnošću, nego nužnošću.

“Ne bih rekao da je bilo razumijevanja, već polemičnih tonova i suprotnih mišljenja. Bilo je mnogo rasprave o ekonomskoj svrhovitosti plaća u državnom i javnom sektoru, tu smo imali i različita ekonomska gledišta, pitanje je bilo kome i kada bi se te intervencije mogle očekivati”, kazao je Ribić.

Dodao je da ni jedna zemlja u Europi trenutno ne smanjuje plaće te da svi ekonomski stručnjaci upozoravaju da je to kontraproduktivno. “Čak i guverner HNB-a upozorava da nije trenutak”, kaže Ribić.

“Sindikati su naglasili da sada nije trenutak, ali ne isključujemo da bi mogao biti trenutak. Onda kada bi mogao biti, onda ćemo svi skupa sjesti i još jednom razmisliti. Ne treba srljati u nešto što može samo nanijeti štete”, istaknuo je Ribić.

Jagić: ‘Plaće u državnom i javnom sektoru nikako ne mogu smanjivati’

Predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić istaknuo je da se plaće u državnom i javnom sektoru “nikako ne mogu smanjivati”.

“Ni policijskim službenicima, niti carinicima, niti državnim službenicima i namještenicima u MUP-u, niti vatrogascima, niti liječnicima i medicinskom osoblju, jer mi smo na prvoj liniji obrane. Ne tražimo bonus niti ikakva povećanja, ali ne damo ni da se diraju bilo kakva materijalna prava koja su stečena kolektivnim ugovorom”, poručio je Jagić.