OTKRIO BOLNU ISTINU: ‘Plaća mentor učiteljice pred mirovinu je za 1000 kn manja od prosječne plaće u Zagrebu. To je strašno!’

Imate stvarno situaciju koja je zabrinjavajuća, imamo škola gdje imamo zaposlenih više nego učenika. Međutim, u velikim gradovima to nije baš tako. Nije normalno da sindikat preuzima rješavanje tih problema. Mi biramo svake četiri godine političare koji imaju odgovornost za zemlju pa tako i obrazovanje, kazao je za RTL Direkt predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić.

ZASAD NEMA ŠTRAJKA UČITELJA I NASTAVNIKA: Sindikati školstva prihvatili razgovore s Vladom, novi sastanak za 10-ak dana

Potom je pojasnio zahtjeve sindikata u prosvjeti.

“Ova dva sindikata su postavili zahtjev za povećavanjem koeficijenata od 6,11 posto. Oni su podignuti u socijalnoj skrbi i za socijalne radnike, i takvi postoje na fakultetima. No, ni to neće riješiti problem potplaćenosti naših učitelja. To vam u prosjeku iznosi od 350 do 480 kuna”, iskreno će Stipić i dodaje: ‘Kad se vi zaposlite u školi i radite u Zagrebu – imate plaću 5.600, 5.650 kuna. Ako poslije 40 godina niste unaprijeđeni u zvanje mentora ili savjetnika, vi ćete dogurati do 6.800 i to je to. Plaća mentor učiteljice pred mirovinu je za tisuću kuna manja od prosječne plaće u gradu Zagrebu. To je strašno’, poručuje sindikalni lider.

Škola počinje u ponedjeljak, a novinarka je Stipića upitala je li Hrvatska spremna za ‘školu za život’?

“Teško je reći hoće li krenuti kako je zamišljeno. Sve vam je to jedna improvizacija s nesagledivim posljedicama. Potplaćene učitelje i nastavnike može se ušutkati i nezadovoljstvo smiriti smanjenjem plaće, ali kako stvari stoje mi ćemo na povećanje plaće čekati, ali školu za život nažalost nećemo”, kazao je Stipić za RTL.

Zasad nema štrajka

Podsjetimo, učitelji i nastavnici, njih oko 1500, danas su krenuli s Trga Republike Hrvatske prema Markovu trgu gdje su se pod vodstvom sindikalnih čelnika sastali s premijerom Andrejem Plenkovićem. Izrazili su zahtjev za 6-postotnim povećanjem koeficijenata plaća u školstvu.

“Imali smo priliku premijeru iznijeti argumente u nešto skraćenom obliku, a zaključak je da će se nastaviti dijalog i da će radne skupine u ministarstvima proučiti naše prijedloge. Prihvatili smo da zajednički sastanak bude za 10-ak dana tj. 16.,17. ili 18. rujna kada ćemo dobiti konačni stav Vlade o našim zahtjevima. Donijeli smo zaključak da nema potrebe najavljivati štrajk u trenutku dok razgovaramo, a ako razgovor ne završi kako očekujemo tada ćemo najaviti štrajk”, izjavio je nakon sastanka s premijerom sindikalist Branimir Mihalinec.

Potvrdio je i kako nakon jamstva premijera da će se razgovori nastaviti nema razloga da se najavljuje štrajk.

“U fazi razgovora nema potrebe za pritiscima. Ako do pomaka ne dođe kreće se u štrajk”, kazala je sindikalistkinja Sanja Šprem te poručila da je sad na Vladi da pokaže koliko je obrazovanje važno u Hrvatskoj.