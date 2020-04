SINDIKALIST NOVOSEL OTKRIO O ČEMU JE PRIČAO S PLENKOVIĆEM: ‘Vlada ne kontrolira kako će poslodavci potrošiti 4000 kuna potpore za radnike’

Predsjednik SSSH Mladen Novosel otkrio je da Vlada ne kontrolira kako će poslodavci potrošiti 4000 kuna potpore za radnike dok istovremeno planira rezati plaće u javnom sektoru te je istaknuo kako je dosad na mjere potrošeno 10 milijardi kuna, ali i da je posao već izgubilo 15.000 ljudi te da je još njih 60.000 na čekanju

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Mladen Novosel otkrio je detalje jučerašnjeg sastanka sindikata i Vlade. Novosel se susreo s premijerom Andrejem Plenkovićem i ministrima Josipom Aladrovićem, Zdravkom Marićem i Tomislavom Ćorićem. Upravo je ministar rada Aladrović Novoselu napomenuo kako će poslodavci odlučivati o raspodjeli 4000 kuna potpore za radnike.

“Ono što je očito bio cilj predsjednika Vlade na koordinacijskom sastanku razgovarati s tri sindikalne središnjice i poslodavcima o učincima mjera koje je Vlada u dva navrata poslala u Sabor, a Sabor izglasao. Očito je od nas htio čuti mišljenja kako bi se sad pod navodnicima solidarnost provela od strane radnika iz javnog sektora prema radnicima u realnom sektoru koji su trenutačno u većem problemu. Poslodavci su za 550.000 radnika u privatnom sektoru zatražili potporu od 4.000 neto po radniku plus doprinosi. Od početka nam je bilo prezentirano da je ta mjera za očuvanje radnih mjesta i da radnici u privatnom sektoru dobiju cjelovite plaće. Jučer je, nažalost, ministar rada imao toliko obraza i hrabrosti reći da je mjera namijenjena poslodavcima. Oni će dobiti četiri tisuće kuna po radniku, a hoće li poslodavci isplatiti to radniku, što je s radnicima koji su kod kuće jer im je zabranjen rad, što s onima koji imaju manju plaću… njegov odgovor je bio da je to isključivo stvar poslodavca kako će taj novac iskoristiti”, rekao je za N1 Novosel i dodao kako država ne kontrolira kako će poslodavci potrošiti taj novac.

Ponavljanje ratnog scenarija

Kritizirao je Vladinu samopohvalu da je osigurala 10 milijardi kuna uz druge mjere poslodavcima i da je zbog toga samo 15.000 ljudi ostalo bez posla, što su nazvali dobrom statistikom. Upozorio je da se poziva na solidarnost i traži rezanje plaća u javnom sektoru, dok je nepoznato kako poslodavci koriste javni novac. Dodao je kako ne želi ponavljanje ratnog scenarija u kojem su postojali “ljudi koji su trpjeli posljedice rata i one koji su bili ratni profiteri.”

“Inzistiramo da se na stranicama HZZ-a objavi popis poslodavaca koji su dobili poticajne mjere. Inzistiramo da HZZ i Ministarstvo financija nadzire obračun plaća radnicima. Tek tada možemo razgovarati koliko je radnika u realnom sektoru dobilo manje plaće”, kaže Novosel i nastavlja da je turistički sektor najgore pogođen i da ima 60.000 ljudi koji su kod kuće i ne mogu raditi, pa nije sporno da oni trebaju koristiti mjere, ali se postavlja pitanje za sve tvrtke koje rade kako to koriste i ide li novac radnicima. Vlada u ovom trenutku očito ne zna ili ne želi kontrolirati. Vlada treba pogledati kako funkcionira realni sektor, a zatim sazvati sindikate u javnom sektoru, postoje kolektivni ugovori i socijalni partneri trebaju razgovarati. U tijeku je kampanja koju provodi HUP i lobističke organizacije poslodavaca koji žele stvoriti klimu da su radnici u realnom sektoru na koljenima i idemo rezati u javni sektor”, smatra Novosel.

‘Nismo ništa naučili iz povijesti’

Podsjetio je kako u krizi 2009. godine Vlada nije pustila ni približno toliko novca u privatnom sektoru. Upozorio je i da radnici primaju minimalac od 3200 kuna, a njihovi poslodavci dobiva 4000 kuna potpore za iste radnike.

“To nije socijalno normalno. I onda oni pozivaju na smanjenje plaća. Kome? Medicinskim sestrama, policajcima…. Gdje je tu onda solidarnost i pravednost? Sav novac je usmjeren prema poduzetnicima, a gdje su tu građani? Hoće li oni moći u ovom trenutku otplaćivati kredite? Ako ponovno radnici/građani izvuku najdeblji kraj ove krize nismo ništa naučili iz naše povijesti”, zaključio je Novosel.

