Ministar rada Josip Aladrović poslodavcima i sindikatima na današnjem sastanku koji je poćeo u 15 sati trebao bi predstaviti model vezanja covid potpora i cijepljenja. Vladin plan je jednostavan – više cijepljenih radnika, veća potpora tvrtki. No poslodavci i sindikati pitaju se kako provesti tu mjeru bez zakonske obveze cijepljenja, piše tportal.

'Svjestan sam problema, ali...'

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever kaže da nije protivnik cijepljenja, ali da Vlada na pogrešan način pokušava povećati procijepljenost stanovništva.

“Prebolio sam Covid i upalu pluća bez odlaska u bolnicu. Moj bratić umro je od Covida. Ozbiljno shvaćam virus te sam se i cijepio. Osobno me frustrira to što je najslabija procijepljenost u Dalmaciji, a tamošnji ljudi očekuju turiste. Znači, svjestan sam problema s kojim se suočava Vlada. Ali model koji predlažu potez je očajnika koji ne želi preuzeti odgovornost, već to prebacuje na poslodavce, a oni će je prebaciti na radnike”, rekao je Sever za tportal.

Sever ističe da Vlada sve dok cijepljenje nije zakonski obavezno, nema pravnog temelja uvjetovati isplatu potpora tvrtkama brojem cijepljenih radnika.