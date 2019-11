SINDIKALIST KOD ŠPRAJCA OBJASNIO ZAŠTO I FAKULTETI ŠTRAJKAJU: ‘Ne inzistiramo na većim koeficijentima, može to biti u jednom drugom obliku’

“Vlada i sindikati su 2009. godine već postigli sporazum po ovoj metodi izračuna”, kaže Radeka

Igor Radeka iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja u RTL Direktu objasnio je zašto i fakulteti kreću u štrajk.

“Mi nismo sada počeli štrajk nego smo već dugo vremena u štrajku, zato što u procesu mirenja nismo postigli dogovor s Vladom vezano za isti problem koji imaju kolege u osnovnim i srednjim školama. Porast ili rješenje problema s tih 6,11 posto u osnovnim i srednjim školama, izazvao bi neravnotežu za samo dio naših zaposlenika – nenastavno i neznanstveno osoblje, predavače i umjetničke suradnike. Mi samo tražimo nivelaciju”, kaže Radeka.

Neravnoteža plaća

Objašnjava da oni ne inzistiraju isključivo na povećanju koeficijenata. “Može to biti i u obliku dodatka na koeficijente. To je rješenje već jednom konzumirano 2010. godine za lektore na našij najvećoj visokoškolskoj ustanovi”, kazao je Radeka. Ističe kako Vladina ponuda o dizanju osnovice za 6,11 posto ne rješava problem zaostajanja niti u njihovom slučaju, kao što to tvrde i sindikati u osnovnim i srednjim školama.

“To je, doista, jedan korak da se u svim javnim i državnim službama sada podigne razina plaća. Ali ta neravnoteža između nižih plaća VSS-a u obrazovanju, a najviše ih je u odnosu na druge djelatnosti, se ne rješava jer se, u nominalnom smislu, čak i produbljuje”, kazao je Radeka te dodaje da traže da se plaće s visokom stručnom spremom u obrazovanju izjednače s plaćama za istu razinu obrazovanja u drugim službama.

PLENKOVIĆEV SUDAR SA STVARNOŠĆU: Premijer se pravi da ga štrajk povijesnih razmjera ne zanima. Hoće li mu netko objasniti da je on na potezu?

Povećanje plaće za 5800 ljudi

Napomenuo je da traže povećanje plaće za oko 5800 ljudi.

“To je relativno mala brojka. Ali time bi se sistemski postiglo da obrazovanje ima ujednačene plaće unutar sebe”, kaže Radeka.

Iznio je podatak da plaće javnih službi zaostaju za plaćama u gospodarstvu za 18,3 posto, a pregovaranje o tom povećanju dio je pregovora s Vladom o povećanju osnovica plaće.

U OVOJ ŠKOLI NE ŠTRAJKAJU ZBOG – STRAHA OD RAVNATELJA: ‘Nekima sam već najavio da su sami sebi potpisali raskid ugovora o radu’

“Prošlog tjedna smo se na sastanku dogovorili i tražili smo od ministra financija, a ni danas na sastanku to nismo dobili, da Vlada pokaže svoj izračun i kaže je li to 18,3 posto, je li to 15 posto ili je 20 posto. Da to konstatiramo i da onda krenemo u pregovore koliko ćemo od toga riješiti u sljedećoj godini, svjesni da u jednoj godini nećemo moći riješiti svih 18 posto “, kazao je Radeka. Istaknuo je da je obrazovna struktura u javnom sektoru viša nego u privatnom sektoru.

“Vlada i sindikati su 2009. godine već postigli sporazum po ovoj metodi izračuna”, kaže Radeka.