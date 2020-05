SINDIKALIST IZNIO DETALJE SASTANKA U VLADI: ‘Iz novina saznajemo što nam nude. Nema datuma idućeg sastanka. Ovo ne ide u dobrom smjeru’

Sindikalist Željko Stipić pojasnio je zbog čega su sindikati odbili prihvatiti Vladinu odbijenicu na isplatu dodataka na osnovicu plaća te regresa, božićnica i jubilarnih nagrada, a osvrnuo se i na ponovno pokretanje nastave

Predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić, na N1 televiziji pojasnio je zašto su jučer sindikati na sastanku odbili Vladine prijedloge te nastavili inzistirati na isplati regresa, božićnica i jubilarnih nagrada. Upozorio je i da su Vladine prijedloge prvo doznali iz medija, pa smatra da sastanci nemaju smisla. Vlada im je jučer dala do znanja kako uz spomenute dodatke ne planira u lipnju i listopadu isplatiti niti povišicu na osnovicu plaće od dva posto.

Stipić je poručio da se u Vladi sve radi dosta neozbiljno te da će o svemu tražiti mišljenje članova svog sindikata.

“Nama se jučer dalo do znanja da za povišicu dogovorenu prošle godine nije osiguran novac, sada se ne bih iznenadio da se mi opet nismo ništa dogovorili, a da je to u proračunu već maknuto pa se sindikate dovodi pred gotov čin. Ne vidim smisla dolaska na sastanke kad iz novina saznajemo što će nam ponuditi. To nije dobra komunikacija i ne ide u dobrom smjeru. Nije dogovoren datum idućeg sastanka”, poručio je Stipić.

Peticija protiv početka nastave

Dodao je i da su ih, kao prosvjetni sindikat, zvali roditelji, kolegice i kolege koji zahtijevaju da se “štetna i opasna odluka Vlade stornira”, zbog čega je pokrenuta i peticija o obustavi pokretanja nastave 11. svibnja, koja je dosad prikupila oko 5000 potpisa.

“Mislimo da nema te škole u kojoj je moguće zadovoljiti propisane uvjete, nerazjašnjeno je sve oko COVID-19, još ga se nismo riješili i naš je stav da dok je COVID oko nas djeca nemaju što raditi u školi”, rezolutan je sindikalist.

Treba nadoknaditi gradivo

Istaknuo je da su učenici ove školske godine već bili traumatizirani štrajkom, a potom online-nastavom, da bi sada krenula hibridna. Nada se da se ovakva školska godina neće više nikad ponoviti te predlaže reorganizaciju kurikula za sljedeću školsku godinu kako bi se nadoknadilo gradivo koje ove godine nije obrađeno.

“Treba djelovati sada da bi se posljedice štete uspjele nadoknaditi”, zaključio je Stipić.