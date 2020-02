SINČIĆ O LOZANČIĆEVOJ SMJENI: ‘To je jedan od najvažnijih skandala u mandatu predsjednice’

Europarlamentarni zastupnik Ivan Vilibor Sinčić danas je u hrvatskom saboru upozorio da se afera sa smjenom bivšeg šefa SOA-e Dragana Lozančića mora raspetljati i da to ‘mora biti prioritet svih institucija’, a potom je upozorio na korupciju i organizirani kriminal u domaćem pravosuđu

Zastupnik u Europskom parlamentu Ivan Vilibor Sinčić u petak je rekao kako se situacija oko aktualne predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović i bivšeg šefa SOA-e Dragana Lozančića mora raspetljati.

“Situacija oko Lozančića i još uvijek aktualne predsjednice Grabar-Kitarović se mora raspetljati. To je jedan od možda najvažnijih skandala u mandatu aktualne predsjednice ili ako hoćete vlade Andreja Plenkovića”, odgovorio je Sinčić novinarima u Hrvatskom saboru na pitanje treba li se raščistiti situacija oko Lozančića koji bi trebao postati savjetnik za nacionalnu sigurnost novoizabranog predsjednika Republike Zorana Milanovića.

Prioritet svih institucija

Drži kako je tu bilo niz kršenja procedura o sigurnosti i zakona te se stoga to mora riješiti do kraja. “To mora biti prioritet svih institucija”, dodao je. Sinčić je rekao i da DORH mora po zakonu, ako u medijima ili javnosti čuje da se događa neki kriminal ili slično, to istraživati.

“Ako nije, to je ogroman propust za glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića i njegovog prethodnika jer se te stvari vuku još od prije. Bilo bi tužno da netko mora podnijeti kaznenu prijavu pa da onda, po toj sili zakona, onda moraju postupati”, kazao je.

Organizirani kriminal u pravosuđu

Klub zastupnika Živog zida i Promijenimo Hrvatsku u Saboru je održao konferenciju za novinare na kojoj je upozorio na, kako tvrde, nepravdu, korupciju i organizirani kriminal u hrvatskom pravosuđu. Svoje negativno iskustvo s pravosuđem tijekom sudskih tužbi protiv Zagrebačke banke tom prilikom je detaljno iznio Ivan Močan koji je za nezakonite postupke i krivotvorenja potvrda o ovršnosti prozvao više sudaca i javnog bilježnika u tim postupcima.

Sinčić je potom ustvrdio da je to što se čulo o krivotvorenju spisa, preplaćivanju vještaka i manipulaciji evidencijom svakodnevica u hrvatskom pravosuđu. Naveo je i da kod Močana postoje dvije različite presude o istom slučaju.

“Ista sutkinja, u istom predmetu, pod istim brojem donijela je dvije oprečne presude i obje su na snazi. Prva presuda kaže da nema ovrhe nad Zabom, a druga kaže – odgodite ovrhu nad Zabom. Naravno, pogodovalo se toj banci”, rekao je.