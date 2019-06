SINČIĆ JE IZNENAĐEN PONAŠANJEM BUNJCA: ‘Nikome na čelu ne piše kakav je. U zadnje vrijeme pokazuje znakove agresije’

Ivan Vilibor Sinčić tvrdi da ne zna tko je snimio spornu snimku na kojoj Branimir Bunjac viče na Dominika Vuletića

U Živom zidu danas je izbio kaos nakon što je čelnik te stranke, Ivan Vilibor Sinčić, na konferenciji za medije izjavio kako je suspendirao Branimira Bunjca. U međuvremenu se pojavila i snimka obračuna među članovima Živog zida, nastala navodno 30. svibnja, na kojoj Bunjac viče na Dominika Vuletić i unosi mu se u lice. Gostujući u večerašnjem Dnevniku Nove TV, Sinčić je rekao kako ne zna tko je snimio spornu snimku te je prozvao Bunjca za nečasno postupanje.

“To je snimka sa sastanka koji se odigrao prije nekoliko dna. Ne znam tko je snimio. Bilo je ondje mnogo ljudi, mogao ju je bilo tko snimiti. Snimka nažalost pokazuje problem koji se pojavio, a to je da gospodin Branimir Bunjac ne želi dati ostavku da bi Tihomir Lukanić ušao u Europski parlament. Nakon izbora, zbog preferencijalnih glasova, ja sam sa zadnjeg mjesta došao na prvo, kolega Branimir na drugo. Da bi kolega Tihomir išao na parlament kako je bilo najavljeno”, rekao je Sinčić dodavši kako Bunjac krši predizborni dogovor. “Sve je dogovoreno, Bunjca to ne zanima, zanima ga samo Bruxelles.”

Bunjac mora dati ostavku

Na pitanje zar ga ne zanima tko medijima šalje takve snimke i čini se kao da netko radi protiv stranke, Sinčić je ponovio kako Bunjac mora dati ostavku kako bi kolega Lukanić otišao u Europski parlament. “On je ne želi dati, nego želi sam ići u Europski parlament”.

Dodao je kako Bunjac u zadnje vrijeme pokazuje znakove agresije te se pokazao kakav doista jest. “Strašno mi je žao što se ovo dogodilo. Međutim nikome na čelu ne piše kakav je. U zadnje vrijeme pokazuje znakove agresije. Tome i video svjedoči i to je još jedan argument. Nakon zadnjih događanja, bojim se da je pokazao kakav doista jest. Pozivam ga da postupi časno, da da ostavku, da ispunimo ono što smo obećali građanima.”

Novac nije razlog raskola

Na pitanje je li novac razlog raskola u Živom zidu, Sinčić tvrdi kako nije. “Ne, nikako nije. Treba pitati njega zašto ne želi dati ostavku.” U slučaju da kraja šestog mjeseca ne dođe do ostavke, tvrdi kako “automatizmom” on odlazi u Bruxelles. “Ja to ne želim. Imam dvoje male djece ovdje.”

Kaže kako će u slučaju suspenzije Bunjca, u Sabor najvjerojatnije otići njegova supruga Palafi. “Potpredsjednica Palfi je dala tri godine gospodinu Bunjcu da bude u Saboru. Ako tijela stranke nakon suspenzije odluče da on izlazi iz Sabora, vjerojatno će ga ona mijenjati. To ide po inerciji.”

Tvrdi kako to nije bio razlog da je interese stranke stavio sa strane, tako da on odlazi u Bruxelles, a supruga u Sabor. “Apsolutno ne, Bože sačuvaj,. Da smo doista takvi, moja supruga, potpredsjednica Palfi ne bi dala gospodinu Bunjcu tri godine saborske plaće. Htjeli smo što više ljudi profilirati da imaju priliku za govornicom nešto kazati. Sad vidimo kako nam oni vraćaju. Ja ne želim ići u Bruxelles niti sam to najavljivao.”

Nitko u Živom zidu ne donosi odluke sam

Sinčić opovrgava tvrdnje da njegova supruga diktira “kadrovsku križaljku” u stranci. “Apsolutno ne. Nitko u Živom zidu ne donosi odluke sam, pa tako ni potpredsjednica Palfi.”

Podsjetimo, nakon svega, oglasio se na Facebooku i Ivan Pernar koji je zaprijetio da će izaći iz stranke ako stranka izbaci Bunjca iz Sabora.

