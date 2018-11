MINISTAR U SABORU PROČITAO SINČIĆEVU PORUKU IZ ZATVORENE FEJS GRUPE!? ‘Financiraju vas šverceri, može vas biti sram’

Tolušić je pročitao tekst koji je predstavio kao poruku Sinčića u zatvorenoj grupi stranke Živi zid, a Sinčić kaže da to nije istina

Tijekom aktualnog prijepodneva u Saboru zaiskrilo je između zastupnika Živog zida Ivana Sinčića i ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića. Ministar je u jednom trenutku pročitao tekst za koji tvrdi da je Sinčićeva poruka iz zatvorene Facebook grupe u kojoj ovaj piše kako treba opravdati 19 tisuća kuna novca kojeg su dobili za kampanju.

Optužio ga je kako pomaže i zastupa švercere i one koji rade na crno. Ministar je pročitao navodnu Sinčićevu poruku od 13. travnja, kazavši kako misli da se radi ovoj godini.

“Neki dan nam je sjeo novac od kampanje. Međutim kako dugo nije bilo novca morali smo posuditi određeni iznos koji smo morali vratiti. Tako smo novac prebacili na račun stranke i moramo pravdati svaku lipu. Stoga vas sve skupa molim da za sve što možete, sredstava za čišćenje, gorivo, uredski materijal uzimate R1 na Živi zid jer moramo vratiti 20 tisuća kuna, a ne možemo ih pokriti. Uvijek imajte to na umu, molim vas. Probajte u narednih deset dana nabaviti što više računa da ne upadamo u probleme. Nemojte ovu objavu iznositi izvan grupe”, pročitao je Tolušić navodnu Sinčićevu poruku.

‘Financiraju vas šverceri’

“Tko vas financira? Šverceri i prekupci! Takva Vam politika u Hrvatskim Šumama neće proći, može Vas biti sram”, rekao je Tolušić.

Sinčić se i dalje nije dao. “Bahatost Vam neće pomoći gospodine Tolušić. Da se napravi takva prepiska, treba pet minuta, postoji i aplikacija… Nije točno da je sve transparentno, sječe se sve više… Očito je da zastupate lobije u Hrvatskim šumama i niste se u stanju obračunati s njima”, odgovorio mu je Sinčić, prenosi N1.

Cijela je rasprava krenula kada je Sinčić kazao da su kilometri hrvatskih šuma posječeni te da su se pritom lažirala izvješća o prirastu šuma i njihovoj sječi. “Dugo vremena se sjeklo 4 milijuna metara kubnih, a prirast je bio pet, do bivšeg ministra Jakovine. Tad smo od pet milijuna došli na sedam i pol, a sječemo šest”, rekao je Sinčić.

‘Širite lažne informacije’

Tolušić je odgovorio: “Hrvatske šume posade devet i pol milijuna mladica godišnje, sjeku šest milijuna stabala. Svaki trupac se prodaje hrvatskim tvrtkama. To bi i vi, iako se pravite neupućeni, trebali znat. Širite lažne informacije. Zastupate i pomažete švercere, one koji rade na crno i sjeku privatne šume. Zanima me da li vas takvi isti i plaćaju? Od kuda posuđujete novce? Ima zviždača i u Živom zidu”, rekao je Tolušić, a zatim počeo čitati tekst koji je predstavio kao poruku Sinčića u zatvorenoj grupi stranke Živi zid.

