SIN POPULARNOG NOVINARA POSTAJE GLASNOGOVORNIK VLADE? Marko Milić čovjek je od najvećeg Plenkovićevog povjerenja

Mjesto glasnogovornika Vlade upražnjeno je od svibnja kada se bivša glasnogovornica Sunčana Glavak vratila u saborske klupe.

Novi glasnogovornik Vlade trebao bi biti Marko Milić, neslužbeno doznaje Jutarnji list. Riječ je o 24-godišnjem bliskom suradniku premijera Andreja Plenkovića i sinu poznatog televizijskog novinara Gorana Milića.

Podsjetimo, mjesto glasnogovornika Vlade upražnjeno je od svibnja kada se bivša glasnogovornica Sunčana Glavak vratila u zastupničke klupe umjesto Darka Horvata koji je postao novi ministar gospodarstva.

Mlađi Milić i premijer Plenković blisko surađuju još od 2012. godina kada je današnji šef HDZ-a bio u Saboru. Suradnju su nastavili i kada se Plenković preselio u Europski parlament, a nisu se razdvajali niti u trenutku kada je preuzeo HDZ i Vladu.

Marko Milić rođen je 1993. u Zagrebu. On je Goranovo dijete iz drugog braka. Uvijek je bio odličan učenik. S ocem je za HTV snimao emisiju “Idemo na sjever” putujući brojnim zemljama te odrađujući kraći set reportaža sa svojim vršnjacima. Tada je, kao 11-godišnjak, govorio kako će jednog dana biti sportski komentator, no to se promijenilo.

U HDZ je ušao 2011. s 18 godina i to bez znanja majke i oca. Tvrdio je kako to čini iz uvjerenja te da je ta stranka njegova jedina i dugoročna politička opcija. Plenkovića je upoznao u podružnici Črnomerec.

“Pristupio sam mu s pitanjem o francuskom obrazovnom sustavu jer sam želio jedan dio studija provesti na Sveučilištu Sorbonne u Parizu, a znao sam da je Andrej bio zamjenik veleposlanika u Parizu i bivši predsjednik međunarodnog odbora ELSA-e, krovne međunarodne udruge studenata prava. Dobio sam tražene odgovore i uvidio njegovu visoku razinu pravnog, političkog i diplomatskog znanja te uljuđenosti. Nakon toga ostali smo u kontaktu”, otkrio je Milić, koji kaže kako je shvatio da imaju iste interese u životu: upisao je Pravni fakultet, učio francuski jezik, a odgovarala mu je politika koju je Plenković zastupao.

Sudjelovao je u Plenkovićevoj kampanji 2013., a potom nakon ulaska u EU parlament postao i njegov asistent u Hrvatskoj. Pisao mu je govore, organizirao medijske nastupe, uređivao web stranice i službene profile na društvenim mrežama te komunicirao s građanima i članovima stranke.