SIN HDZ-OVCA KOJI JE ZLOSTAVLJAO KĆER: ‘Na Dan žena sa smiješkom dijeli ruže i karanfile, a moju majku i sestru je vrijeđao i tukao’

Igor Krizmanić, kojeg je prije nekoliko dana kćerka optužila za obiteljsko nasilje, napustio je HDZ te negirao optužbe

Nakon što je prije nekoliko dana Petra Š., kćerka HDZ-ova potpredsjednika Gradskog vijeća Požege, Igora Krizmanića, u Facebook grupi #spasime teško optužila vlastitog oca za obiteljsko nasilje i zlostavljanje, Krizmanić je napustio stranku te negirao sve optužbe, piše 24sata.

“Sve poričem što je moja kći navela. Ne znam koji je uopće cilj ovoga”, rekao je Igor Krizmanić koji namjerava dokazati svoju nevinost.

U njezinim očima on je samo nasilnik

Petra je rekla da se ne sjeća točnog trenutka kada ih je otac počeo zlostavljati. U njezinim očima on je samo nasilnik, a nikakav političar i vijećnik. “Jednom sam mu prešutjela da sam dobila jedinicu u školi. Dočekao me sjedeći na stolu s kuhačom u ruci. Natjeravali smo se oko stola, a kad me uhvatio, toliko me pretukao da sam morala lagati da me ugrizao pas”

Nakon toga Petrine je optužbe potvrdio njegov sin Adrian Krizmanić, koji živi i radi u Njemačkoj te više nije u kontaktu s ocem. “Bilo je tu i psihičkog i fizičkog nasilja. Sestru je udarao. Nasrtao na majku. Jednom sam ga uspio zaustaviti jer više to nisam mogao trpjeti. Redovito je vrijeđao i moju majku i moju sestru. Govorio im je takve ružne stvari. Ne želim se ni prisjećati toga.”

Adrian: ‘On nije čovjek’

Prema njegovim tvrdnjama, otac Igor, s kojim već pet godina ne priča, jednom ih je bez ikakvog razloga izbacio i iz kuće. “Namjerno bi nas provocirao, pa nasrtao, a sve je to radio čak i nakon rastave.”

“To nije čovjek i htio bih da svi vide kakav je. On ima unuke kojima ne zna ni ime. Nikad nije nazvao niti da pita kako smo, niti da čestita rođendan, niti da se ispriča za sve što je napravio. Ispriku od njega više ni ne očekujem, jer kako očekivati nešto lijepo kao što je isprika od čovjeka koji je svojoj djeci uništio djetinjstvo”, rekao je Adrian kojemu je drago što je njegova sestra odlučila podijeliti svoje iskustvo.

“Skupilo se toliko toga u njoj i logično je to. Trpjeti takve stvari godinama je nemoguće. Kuhalo je to u njoj i potaknuta ovim svime morala je reagirati. Svaka joj čast na tome”, dodaje Adrian.

Srami se oca

“Ja se 15 godina budim sa znanjem da imam oca, a sramim ga se. Ne znam da li da ga još zovem ocem. Moja želja je samo da svi saznaju kakav je on. Na Dan žena sa smiješkom u Požegi dijeli ruže i karanfile, a moju majku i sestru je vrijeđao i tukao”, kaže Adrian.