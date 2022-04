Šibenska policija objavila je danas da je podnijela kaznenu prijavu protiv 27-godišnjeg Drnišanina zbog prijetnji policajcima i njihovim djevojkama. Portal Šibenski piše da je riječ o Marku Begonji, sinu aktualnoga gradonačelnika Drniša i saborskog zastupnika HDZ-a Josipa Begonje.

"U Odjelu općeg kriminaliteta Službe kriminalističke policije dovršeno je istraživanje nad 27-godišnjakom te je utvrđeno kako je u noći s nedjelje na ponedjeljak u Drnišu, nezadovoljan prethodnim postupanjem policijskih službenika prema njemu, putem poruka ozbiljno prijetio dvojici policijskih službenika. Prijetnje je izrekao i prema njihovim djevojkama", stoji u policijskom izvješću.

Mladić je, kako je policija navela, uz kaznenu prijavu za prijetnje prema službenoj osobi, koja je podnesena Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, predan pritvorskom nadzorniku. Tijekom srijede trebao je biti saslušan, no nije nam poznato je li ODO za njega predlagao istražni zatvor ili je, pak, pušten nakon ispitivanja uz nekakve mjere opreza.

Tražili ga da se skine, i onda je počelo...

Šibenski neslužbeno doznaje da je navodno problem bio što su ga dvojica policajaca otprilike njegovih godina zaustavili na ulici te su ga htjeli pretresti zbog određenih sumnji da posjeduje neke ilegalne predmete, pa su mu zapovjedili da skine odjeću. On je takvu policijsku namjeru navodno shvatio kao ponižavanje te, uz ostalo, počeo spominjati svoj spolni organ i djevojke mladih policajaca, i ujedno im prijetiti. Sve se to događalo na ulici, a Begonja je bio u društvu jednog svog prijatelja.

O svemu se oglasio i saborski zastupnik Josip Begonja, koji je kazao da ga sin nije zvao da intervenira za njega, s obzirom na njegovu funkciju.

"No, hipotetski čak i da me je zvao i to tražio, budite uvjereni da ja to ne bih napravio. Zakon je zakon i mora ga poštovati tko god to bio, pa da je i moj i bilo čiji sin. Moj sin je svoj čovjek, živimo u istom gradu, ali ne na istoj adresi. Zvao me je u ponedjeljak u neko doba i kazao mi da su ga dva policajca PP Drniš pretresali i to, po njegovim riječima, na "slobodniji način". Da, spominjao je, kad me pitate, skidanje odjeće, a je li to bilo zakonito postupanje ne mogu govoriti, jer ne znam sve detalje. Po njemu je njegov krimen to što je verbalno uvrijedio njih i njihove djevojke, a to je rekao, pojasnio je, u afektu. Je li to bio afekt ili ne, ne znam, a ponavljam, nisam ni sudac ni policajac da bih znao konačan ishod postupka koji je u tijeku. Osobno ne znam je li s tim policijskim službenicima i prije imao bilo kakvih problema, vuče li se njihov odnos od prije, to znaju on i oni. Meni o tome nije nikad pričao", rekao je.

Inače, za kazneno djelo prijetnje prema službenoj osobi po Kaznenom je zakonu propisana kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.