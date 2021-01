ŠIMUNIĆ ZBOG SNIMANJA TUŠEKA BIO NA USKOKU: ‘Prvo su me htjeli istjerati iz ove zemlje, sad me očito žele zatvoriti u ovoj zemlji’

Kao najveći problem, Šimunić vidi to što ljudi iz vrha države brane čovjeka koji je dva dana u medijima lagao: ‘I još govore da smatraju da nije išao raditi nešto nečisto. Ja sam sad najveći kriminalac, najveći zločinac’

Na snimci se jasno čuje da Tušek govori da sam ozbiljniji kandidat za neku treću opciju… Prvo su me htjeli istjerati iz ove zemlje, sad me očito žele zatvoriti u ovoj zemlji. Neka se odluče, kazao je za N1 televiziju Viktor Šimunić, nezavisni vijećnik Oroslavja, nakon što je USKOK-u dao iskaz i nakon što su objavljene nove snimke koje kompromitiraju Žarka Tušeka, saborskog zastupnika i predsjednika županijskog HDZ-a.

‘Ja sam sad najveći kriminalac, najveći zločinac’

Zanimljivo, u HDZ-u su ga krenuli obilježavati kao neozbiljnog političara, nekoga tko je nitko i ništa na političkoj sceni Krapinsko-zagorske županije, no Šimunić kao najveći problem vidi to što ljudi iz vrha države brane čovjeka koji je dva dana u medijima lagao.

“I još govore da smatraju da nije išao raditi nešto nečisto. Ja sam sad najveći kriminalac, najveći zločinac”, rekao je Šimunić.

‘Da sam bio nebitan, ne bismo mi danas tu pričali’

Nezavisni vijećnik Oroslavja susreo se s ministrom Malenicom, a za Tušeka kaže kako misli da nije ni znao da je bio kod ministra. “Nije ni išao u tom smjeru. Radim analize lokalne samouprave. Prije mjesec i pol bio sam u Ministarstvu, tajnik mi je obećao da će poslati podatke koji oni imaju, dan danas nisu… Da sam bio nebitan, ne bismo mi danas tu pričali”, kaže.

‘Situacija je jasna, nemam kaj skrivati’

Šimunić je naveo kako će obranu pripremati ako dođe tužba.

“Situacija je jasna, nemam kaj skrivati. Otvoreno mogu reći i vama i sucu i kome god treba – ja sam to napravio, ja sam to napravio u javnom interesu. Ako se pokaže da to nije javni interes, nek’ budem prvi zatvoren zbog toga jer sam prokazao krivično djelo”, rekao je Šimunić.

‘Želim promijeniti sustav. Meni ne treba stranka’

Podršku je, kaže, dobio, i puno mu znači. Trenutno o izborima ne želi razgovarati, sve dok ova priča ne završi.

“Ako budem išao na izbore, bit ću nezavisan. Koji bi bio smisao nakon svega kaj sam napravio, da pristupim nekome. Želim promijeniti sustav. Meni ne treba stranka, sve ovo sam napravio sam. Vjerujem da ima poštenih ljudi i da se budu našli oni koji su spremni raditi pošteno i transparentno”, poručio je Šimunić.