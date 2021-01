ŠIMUNIĆ STIGAO U USKOK, KAŽE DA JE SPREMAN I ZA ZATVOR: ‘Svjestan sam, ali ja od toga ne bježim. Barem ću mirno spavati’

Viktor Šimunić je stigao u USKOK te je novinarima rekao da je spreman ići u zatvor ako treba zbog snimke razgovora sa Žarkom Tušekom

Nezavisni vijećnik Oroslavja Viktor Šimunić odazvao se pozivu USKOK-a nakon što je snimka njegova razgovora s HDZ-ovim Žarkom Tušekom i gradonačelnikom Oroslavja Emilom Gredičakom objavljena u javnosti. Rekao je danas da je USKOK-u donio snimku razgovora, kao i snimke ekrana mobitela koje dokazuju da je on pozvan na taj sastanak, e-mail kojim se pokušao osigurati dan prije jer je sumnjao da bi se moglo dogoditi ovakvo nešto.

Šimunić je rekao da će, ako treba, otići u zatvor. “Nije mi bilo na kraj pameti da je glavna greška što se uopće našao sa mnom. Uopće nije problem što mi je sve to nudio i što se ravnatelji biraju na ovakav način. Svjestan sam da je to moguće, ali ja od toga ne bježim. Budem li se i loše osjećao, ja ću mirno spavati, a to je najvažnije”.

Poruke podrške

Tvrdi da nije on inicirao sastanak te da mu druge stranke s kojima je razgovarao o predizbornoj suradnji nisu nudile to što su mu nudili HDZ-ovci. Nakon objave snimke kaže da nije dobio prijetnje i da mu ljudi na cesti čestitaju.

“Dobio sam između 200 i 300 poruka. Nadam se da sam svima odgovorio. Od svih tih poruka samo me u jednoj optužuju da lažem. Hvala ljudima što su prepoznali da ovo radim za dobrobit svih nas”, kaže Šimunić.

Komentirao je i Tušekovu tvrdnju da u snimci nema ništa sporno jer je “karikirao”. “Nisam dobio taj dojam. Na kraju snimke se čuje kako kaže da prespavam pa da se čujemo”, rekao je Šimunić.

