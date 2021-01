ŠIMUNIĆ NAKON DAVANJA IZJAVE USKOK-U: ‘Prošlo je, živ sam; Danas je dan puno lakši nego jučer’

Nakon izlaska iz zgrade USKOK-a, Šimunić je rekao kako je ‘danas puno lakši dan nego jučer’ te da se osjeća dobro i ‘sve bude dobro’

Nezavisni vijećnik u Oroslavju, Viktor Šimunić, u utorak je primio poziv od USKOK-a kojemu se danas i odazvao nakon što su mediji objavili snimku razgovora Šimunića s prvim čovjekom zagorskog HZD-a, Žarkom Tušekom i gradonačelnikom Oroslavja, Emilom Gredičakom.

Šimunić je rekao kako nije imao očekivanja te da je u serijama i filmovima gledao kako to izgleda. “Ok. Prošlo je, živ sam, dao sam iskaz. To je u tijeku, ne smijem puno komentirati. Sad je to dalje u procesu, ništa se ne zna. Ja sam dao svoj građanski iskaz”, rekao je Šimunić nakon izlaska iz zgrade USKOK-a, prenosi Index.

Dodao je kako nema informacije o tome što je novo objavljeno te da je obavio svoju dužnost. “Ne smijem komentirati dalje dok je postupak u tijeku. Svi čujete kaj se događa, svatko može zaključiti ponaosob”, rekao je.

HDZ-OVAC TVRDI DA NIJE KUPOVAO VIJEĆNIKA: ‘Ničega me nije sram. Jedino mi je žao moje obitelji, koja danas zbog toga trpi’

‘Osjećam se dobro i sve bude dobro’

“Danas je puno lakši dan nego jučer. Nisam ni danas ovo očekivao, za mene je ovo sve novo. Osjećam se dobro i sve bude dobro”, kazao je na kraju te se ispričao novinarima što u ovom trenutku ne može reći više o slučaju, odnosno o iskazu koji je dao USKOK-u.

Podsjetimo, na objavljenoj snimci čuje se kako Šimuniću HDZ-ovci nude suradnju na skorašnjim lokalnim izborima. Zauzvrat mu je Tušek bio spreman dati gotovo sve što Šimunić poželi – od financiranja predizborne promidžbe do funkcija u javnim ustanovama. Tušek je potvrdio autentičnost snimke, u kojoj, kako tvrdi, nema ništa sporno jer je “karikirao”.

Prije davanja iskaza u USKOK-u Šimunoć je rekao novinarima kako je spreman ići u zatvor ako ga se procesuira i osudi za neovlašteno snimanje, za što ga je optužio i Tušekov odvjetnik. Iako se Šimunić nalazio pod velikim pritiskom, te priznao da se boji za vlastiti život i egzistenciju, kaže da bi i drugi put postupio jednako i raskrinkao političku korupciju.

AFERA TUŠEK: Nobilo smatra da ima materijala i za policiju i za DORH; Tušekov odvjetnik kaže da je njegov klijent znao da će ga snimati?