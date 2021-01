ŠIMUNIĆ KOMENTIRAO IZMOTAVANJA HDZ-OVACA: ‘Tu kao da je natjecanje tko će više lagati, uspjeli su skrenuti temu s najvažnije stvari’

Tušek je danas izjavio kako ostaje saborski zastupnik

Žarko Tušek danas je podnio ostavku na mjesto šefa zagorskog HDZ-a nakon afere u kojoj je otkriveno kko je pokušao podmititi nezavisnog vijećnika u Zagorju, Viktora Šimunića.

Tušek ipak ostaje saborski zastupnik.

Zviždač Šimunić kazao je u RTL-u Danas kako želi da se fokus u zemlji vrati na korupciju. Objavljeno je treći dio snimke. Na njoj se čuje i gradonačelnik Oroslavja Emil Gredičak.

Šimunić: Dobro, on je tražil sastanak, mislim on je to iniciral ili?

Gredičak: Da, on je rekel da bi se mogli sesti, ali to onak u nekom razgovoru..

Šimunić: Ok.

Gredičak i dalje izbjegava novinare. Oglasio se tek na službenom Facebooku, dva dana nakon afere. Tvrdi da je Šimunić predložio sastanak.

“On me molio da organiziram sastanak i ja sam Tušeku predložio da se nađemo. Dakle, do sastanka je došlo na njegovo inzistiranje i zbog njegove želje da ga podržimo u utrci za župana”, napisao je Gradičak.

Tušek prekršio samoizolaciju

“Bok, ja se ispričavam, ja moram imat masku stavljenu jer sam bil ovaj tjedan, danas mi je zadnji dan samoizolacije pod jedno, a drugo idem se cijepiti jer više ne mislim riskirati ni jednu samoizolaciju”, otkrio s Tušek na snimci.

Šimunić je komentirao cijelu situaciju. “Tu kao da je natjecanje tko bude više lagao. Znači oni su uspjeli skrenuti temu s najvažnije stvari, a to je da je bilo pokušaja političke kupovine”, rekao je Šimunić.

Ministar pravosuđa, za kojeg je Tušek na snimci rekao kako nije dorastao funkciji, rekao je kratko: “Prepustio bih institucijama da rade svoj posao”.

Gredičak se konzultirao s poznatim odvjetnikom

Gradonačelnik Oroslavja zbog cijele je situacije zatražio i pravnu pomoć poznatog odvjetnika Ljube Pavasovića Viskovića.

“Ne bih baš rekao da nas je angažirao, mene i kolegicu Mariju Kos, više se radilo o konzultacijama”, komentirao je Pavasović RTL.

“Bojim se da se nećemo puno naradit jer po meni tu nema elemenata kaznenog djela. U javnosti se špekulira sa kaznenim djelom trgovanja utjecajem. Međutim, morate znat da obilježje tog djela jest da se društvenim utjecajem ili pozicijom traži od treće osobe da napravi nešto što se ne smije ili ne napravi nešto što se mora. Dakle ovdje taj detalj izostaje potpuno obzirom da ono što je traženo od gospodina Šimunića su dozvoljene stvari, to su stvari koje nisu zabranjene zakonom”, kazao je Pavasović Visković.

Za sličan je slučaj na sudu pravomoćno osuđen Željko Sabo. Odvjetnik tvrdi da je ovaj slučaj samo na prvi pogled sličan Sabinom.

“Tamo su se tražile neke druge stvari i to nije u ovom slučaju usporedivo. U kazneno pravnom smislu se u razgovoru ne ostvaruju obilježja kaznenog djela trgovanja utjecajem”, kazao je Pavasović.

Ne vjeruje da će USKOK Gredičaka zvati na razgovor. “Čak ne vjerujem da će on u smislu toga da bude osumnjičena osoba ikada biti pozvan. Potpuno je razumno da USKOK u jednoj ovakvoj medijskoj situaciji obavi izvide, ali ja sam dobro poslušao razgovor. Možda nije lijepo, ali nije kazneno djelo”, zaključio je Pavasović.

Kolar: Bitno je tko govori

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar rekao je kako nije sa Šimunićem pregovarao o politici, dok je na optužbe da se zna kako SDP zapošljava na području Zagorja, župan kaže da je od 10 pročelnika samo jedna iz SDP-a.

“Nije bitno kaj se govori, nekad je izuzetno bitno tko govori. Možda bi gospodin Tušek to tako radio da je na mom mestu. Jedan je problerm što nije na mom mestu i drugi je problem što neće biti na mom mestu”, kazao je Kolar.