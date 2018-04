SIMULACIJA NAPADA NA KEMIJSKO POSTROJENJE U PLIVI: Uspješno saniran napad eksplozivom, istjecanje opasnih tvari i požar

Odmah je formiran operativni stožer, a dok su se razmjenjivale početne informacije došlo je do eksplozije, požara i otpuštanja toksičnog materijala.

Pripadnici vojske, policije i vatrogasaca izveli su u četvrtak pokaznu vježbu, simulirajući napad eksplozivnom napravom na postrojenje Plive na Črnomercu i istjecanje opasnih industrijskih tvari, koja je završila gašenjem požara, dekontaminacijom prostora i hvatanjem “počinitelja”.

Eksplozivna naprava se može aktivirati i putem mobitela

Scenarij vježbe započeo je dobivanjem informacije iz Sigurnosno obavještajne agencije da se planira napad na postrojenje Plive zbog čega bi moglo doći do ispuštanja toksičnog materijala te ugrožavanja zaposlenika i stanovništva. Odmah je formiran operativni stožer, a dok su se razmjenjivale početne informacije došlo je do eksplozije, požara i otpuštanja toksičnog materijala. Prva je intervenirala gospodarska vatrogasna postrojba iz Plive koja je uz pomoć zagrebačkih vatrogasaca lokalizirala požar. No, na terenu je uočeno oštećenje postrojenja i curenje toksičnog materijala pa su u akciju uključeni i vatrogasci odjeveni u posebna zaštitno-kemijska odjela kako bi zaustavili curenje toksičnog materijala, a prilikom zatvaranja ventila uočili su još jednu neaktiviranu napravu.

Na poprište je potom upućen i tim protueksplozijske službe koji je utvrdio da se eksplozivna naprava može aktivirati preko mobitela pa su prije neutralizacije bombe koristili uređaje za ometanje radiosignala i drugih frekvencija. Na teren su potom izašle ekipe za dekontaminaciju i sanaciju prostora i ljudi od kemijskih nagrizajućih i drugih opasnih sredstava, dok je policijska ekipa za očevid prikupljala tragove s mjesta napada. Njihove kolege iz specijalne i kriminalističke policije istodobno su uz pomoć helikoptera sudjelovali u lociranju počinitelja u automobilu i njihovom hvatanju.



Građani bi trebali biti evakuirani i zaštićeni

“Vježbom je predstavljena sposobnost odgovora na sigurnosne prijetnje, a vidjeli smo sposobnosti policije, Hrvatske vojske svih drugih službi i agencija koji su dali učinkovit odgovor na tu prijetnju”, rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina, dodavši da će se nakon vježbe raditi analiza kao bi se eventualno poboljšale operativne procedure. Samom vježbom nisu obuhvaćeni svi segmenti realne situacije, poput evakuacije zaposlenika, obavještavanja građana i izdavanja informacija o opasnosti i načinima zaštite. U stvarnoj situaciji građani bi trebali biti evakuirani ili bi se u zatvorenom prostoru trebali zaštiti od vanjskog zraka, rekao je novinarima načelnik Uprave policije Krunoslav Borovec.

Održavanje međuresorne pokazne vježbe “TIM 1836 – 2018”, u kojoj je sudjelovalo 12 pripadnika stožera i 136 sudionika u dvorištu Plive, novinari su pratili preko video zida s obzirom da zbog sigurnosnih razloga nije bilo dozvoljeno njihovo prisustvo na terenu.