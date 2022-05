Stručnjak za sigurnost Joško Morić komentirao je posljednje huliganske nerede nakon utakmice Dinamo-Hajduk, rekavši kako policija ne bi trebala osiguravati ovakve događaje.

“Racionalnih razloga na bilo kakvo nasilje nema, točka. O tome ne trebamo razgovarati. Razloga napada na policiju još je manje, točka. Ni to ne može biti tema”, rekao je Morić za RTL.

On smatra kako je do incidenta došlo jer državna i nogometna vlast nisu stvorile pravni okvir kako se ovakve stvari više ne bi događale u budućnosti.

“Kakve veze ima činjenica da se odigrava neka utakmica u našoj zemlji sa svim poreznim obveznicima? Zašto bi država imala troškove jer se održava utakmica? Zašto se građani ne mogu kretati gradom slobodno, a Ustav im to jamči? Tko je taj tko si daje za pravo zaustaviti promet na autocesti?”, pita se Morić te dodaje:

“Kada bi oni utvrdili pravni okvir koji postoji i koji bi se mogao precrtati na Hrvatsku, ovakvi problemi ne bi postojali”, dodao je stručnjak za sigurnost.

'Politika igra ulogu u ovom slučaju'

Morić smatra kako politika igra ulogu i u ovom incidentu. “Svi koji se bave nogometom pokušavaju nas manipulirati emocijama, patetikom i ljubavi prema nogometu, a od kojeg dobro žive. Zašto bi, ako dobro zarađuju sve troškove prenijeli državi? Onaj tko ima ta sredstva mora imati pravne i druge obaveze da događaj protekne u redu bez štete za druge građane”, kazao je.

Njegova je ideja za rješavanje problema “tačerizacija protiv huliganizma”.

'Odgovornost je na klubovima'

“Mislim da je to bilo u mandatu Milanovićeve Vlade, potpredsjednica Vlade i tadašnji izbornik Štimac su putovali u Englesku da bi pokupili iskustva, a nije bilo potrebno jer u Ministarstvu unutarnjih poslova postoji. Princip provode Engleska u svojim i premier ligama i UEFA pa se to sve oslikava i na našoj reprezentaciji i klubovima, a to je da je sva odgovornost za sve što se dogodi na utakmici na organizatorima odnosno klubovima”, objasnio je Morić.

“Ne možete onda reći da to nisu vaši navijači. Onaj klub čija je navijačka skupina napravila problem to plaća. Ako je vaš navijač onda je on vaš i kad je dobar i kad radi problem. Sankcijama se radi na tome da ih odgajaju, da iz svojih redova izvuku problematične”, dodaje.