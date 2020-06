SIGURNO IH JE ‘SRAM KOLIKO NEMAJU’: Djelatnik APN-a kupio nekretnine preko zajma Agencije… kao i njegova sestra, šogor te njegov brat

U istom kompleksu zgrada u Šibeniku stan je kupio APN-ov djelatnik, drugi je kupila njegova sestra, treći je kupio sestrin suprug te je vlasnik četvrtog stana njegov brat

“Sram me koliko nemam”, rečenica je smijenjenog direktora APN-a Krešimira Žunića koja je prošle godine šokirala javnost. Podsjetimo, radi se o čovjeku koji je, dok je bio zamjenik direktora Agencije, kupio sebi i sinu APN-ov stan za manje od tisuću eura po kvadratu. Ovoga puta RTL-ova Potraga donosi još nevjerojatniju priču.

U istom kompleksu zgrada u Šibeniku stan je kupio APN-ov djelatnik, drugi je kupila njegova sestra, treći je kupio sestrin suprug te je vlasnik četvrtog stana njegov brat. Nažalost, to nije sve… Naime, 148 stanova u dvije APN-ove zgrade u Šibeniku prodano je stanarima u lipnju 2018., a među njima je i Ivan Paić, referent za prodaju stanova u APN-u. Inače, on ne živi u tom stanu nego u kući u Samoboru koju je također kupio s pomoć zajma APN-a 2011. godine. Iz APN-a za Potragu nisu odgovorili kako je to moguće pa su novinari isti upit poslali bivšoj ministrici graditeljstva Anki Mrak Taritaš.

“POS je bio da ljudi koji ne mogu doći do svoje prve nekretnine na tržištu, mogu zaista koristiti sve benefite iz proračuna. Proračun punimo vi, ja i svi građani, prema tome, uopće ova priča da netko tko radi u APN-u, ima samo deset bodova na listi, kupi stan, on je direktno ošamario cijeli sustav koji je zamišljen”, odgovorila je Mrak Taritaš na pitanje Potrage kako je zamišljen POS.

SKANDAL: Direktor APN-a kupio POS-ov stan od APN-a i ništa mu nije sporno: ‘Sram me koliko nemam’; Ministar u šoku: ‘Prijavili smo ga!’

Skoro pola troetažnog stana Paićevi su realizirali zajmom APN-a

Program POS-a je, dakle, program za pomoć mladim obiteljima koje si ne mogu priuštiti stan po tržišnim cijenama da dođu do svog stambenog prostora. Stan u Šibeniku koji su kupili Paić i njegova supruga Ines stoji 1.041 euro po kvadratu, što znači da su Paićevi 89 kvadrata stana na moru platili 93.558 eura.

Skradin je adresa prebivališta Ivana Paića na njihovom kupoprodajnom ugovoru, dok je adresa njegove supruge u Samoboru. Kuća u Samoboru koju su Paićevi kupili 2011. je zapravo troetažni stan ukupne površine od 123 četvorna metra. Njegova cijena bila je 120.000 eura. Preko zajma APN-a Paići su realizirali gotovo pola, a riječ je o iznosu od 56.199 eura.

“Moj stav od početka je bio prema svim takvim situacijama jednak – od Lovre Kuščevića, kada sam odmah rekao da treba dati ostavku, pa onda Ponoš kojem sam preporučio da da ostavku, bilo je još takvih situacija, Žunić, bio je moja ingerencija pa sam ga mogao odmah skinuti s mjesta direktora. A sada je situacija takva da DORH radi kompletnu analizu koja će utvrditi sva činjenična stanja. Vidim prema upitima koji dolaze da će se vrlo brzo riješiti ta situacija”, poručio je ministar graditeljstva Predrag Štromar.

AFERA ‘SRAM ME KOLIKO NEMAM’ DOBILA SVOJ NASTAVAK: Žunić još uvijek radi u APN-u i to u financijama

Arhitektica: APN je podložan malverzacijama

Arhitektica Iva Marčetić već godinama upozorava na nepravilnosti programa APN-a koji postoji već dva desetljeća.

“Mogla bih navesti puno kritika na ideju ovog samog programa koja podrazumijeva da država na neki način pomaže u kupnji stanova i na taj način, ta metoda je podložna mnogim malverzacijama jer se radi o direktnom utjecaju na tržište nekretnina, i na neki način se radi o davanju, omogućavanju stjecanja veće količine vlasništva i moglo se očekivati od samog početka da će se dogoditi malverzacije na način da oni koji imaju uvid u ove programe na neki način i koriste te programe pa tako ste i vi pokazali u nekim prethodnim primjerima da službenici APN-a pod nekim sumnjivim okolnostima dolaze u posjed takvih stanova”, upozorila je Marčetić.

Kako je Paićeva obitelj došla do nekretnina?

Jedan od takvih je i Ivan Paić kao i njegova supruga koji su se dva puta koristili povlasticama APN-a za kupnju nekretnina. Jednom je to učinila Paićeva sestra Ana Paić Bumbak iako ima već nekretninu u Šibeniku. Ana i Zvjezdana Paić, čije ime je navedeno na sandučiću Ivana Paića u Šibeniku su suvlasnice kuće u središtu Šibenika. U toj kući iznajmljuju dva apartmana. Kao domaćin reklamira se Ivan o kojem se može pročitati kako “već 10 godina radi u državnoj agenciji za prodaju stanova mladim obiteljima”.

Prema zemljišnim knjigama, sestra djelatnika APN-a Ivana Paića, Ana Paić Bumbak i suprug, oboje imaju po jedan stan u istoj APN-ovoj zgradi. To ne bi smjelo biti moguće prema kriterijima za POS-ove stanove i, zaista, Martino Bumbak nikada nije ni bio na listi APN-a, što znači da je do stana je došao zaobilaznim putem.

Kako stoji u kupoprodajnom ugovoru, stan je prvo kupio neki Božidar Ban koji je posudio novac od Martina Bumbaka, šogora Ivana Paića. Iz aneksa ugovora vidi se kako se Ban nikada nije ubilježio na stan APN-a, no ipak ga je dao u zalog za pozajmicu od Bumbaka. Dug, koji je usput rečeno iznosio točno onoliko koliko je stajao stan, nije mogao vratiti pa je Martinu Bumbaku umjesto novca dao stan. Prema Odluci APN-a iz veljače 2020., kupljeni stanovi ne smiju se prodavati 10 godina. No na stanu Martina Bumbaka takve zabilježbe nema.

Unatoč toj činjenici, zabilježbe nema na Bumbakovu stanu.

Stanovi su otišli onima kojima to nije nužno

RTL-ovu potragu zanimala je verzija prvog kupca s liste APN-a, Božidara Bana pa su ga novinari potražili na adresi koja je upisana u APN-ovom kupoprodajnom ugovoru. Ban se nikada nije javio, ali ni Paić pa ni Žunić koji je potpisao prodaje svih stanova. Spomenuti četvrti stan kupio je brat Paićevog šogora Bumbaka, no detalje prodaje novinari nisu istraživali. Iz DORH-a do zaključenjatelevizijskog priloga Potraga nije dobila odgovor o fazi istrage u APN-u, a iz APN-a nas uvjeravaju da nepravilnosti nema.

“Posebno napominjemo kako je neovisna revizija Ministarstva graditeljstva provela reviziju prodaje stanova iz Programa POS-a te sukladno njezinom nalazu i mišljenju, nisu utvrđene nikakve nepravilnosti u postupcima odabira i prodaje stanova iz Programa POS-a”, odgovorili su iz APN-a.

Na ovaj program potrošena su enormna sredstva, a jasno je kao dan da je dosta stanova otišlo u ruke onima kojima to nije nužno. Godine 2017. obavljena je posljednja revizija APN-a te je pokazala nepravilnosti. Stanovi u Šibeniku iz ove priče prodani su 2018. godine, a zahvaljujući istraživanju Potrage, APN-om se sada bavi DORH. Ili barem tako kaže ministar Štromar. U tijeku je nova državna revizija, a iz Grada Šibenika odgovaraju kako nepravilnosti nema.