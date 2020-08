‘SIGURNO ĆEMO JOŠ NEKOLIKO DANA IMATI POVEĆANE BROJEVE ZARAŽENIH’: Imamo sreće da je ljeto; Markotić otkrila što nas čeka na jesen…

Na jesen će biti ozbiljnija situacija. Trebat će nam više napora da držimo sve pod kontrolom jer ćemo osim covida imati i drugih respiratornih infekcija”, komentirala je Markotić

Šefica Infektivne klinike ‘Dr. Fran Mihaljević’ Alemka Markotić gostovala je u Dnevniku HRT-a za koji je kazala kako je sigurno da će još nekoliko dana biti povećani brojevi novozaraženih koronavirusom.

“To je uvijek tako kad se pojave žarišta, a kroz nekoliko dana taj broj bi trebao početi padati”, rekla je Alemka Markotić.

‘Vjerujem da će mladi čuti naše apele’

Na činjenicu da je sve više mladih zaraženi, Markotić je kazala kako je ‘mladost sama po sebi vesela i slobodnija i manje se boji’.

“Ja vjerujem da će oni čuti ove naše apele. Uskoro stižu i obaveze za te mlade ljude, i oni su podnijeli dio tereta, mora ih se razumjeti, na neki način je bilo logično da su poželjeli se opustiti. Pogotovo što je bila izvrsna situacija. Ja vjerujem da će poslušati ove apele jer sigurno i oni vole te svoje starije koji mogu postati rizični”, rekla je Markotić.

‘Ovakve brojke bi u zimskom razdoblju bile vrlo ozbiljne’

Navela je kako je je sada ljeto te da imamo povećane brojke koje bi u nekom zimskom razdoblju bilo vrlo ozbiljne.

“Imamo danima već oko 90 posto inficiranih koji ne trebaju bolničko liječenje. Ne možemo gledati samo povećane brojke, već cjelokupnu situaciju. Pratimo ju budno mi koji smo zaduženi za to”, kazala je.

Dodala je kako se pokušava reagirati i ograničiti neke stvari na onim mjestima koje se učine rizične, ali isto tako pokušavati ne zaustaviti život onih koji žive i rade od određenih aktivnosti.

“Hrvatska trenutačno ima za četvrtinu više stanovništva. Ovo je iznimna situacija u kojoj je Hrvatska pokazala gotovo skoro pa normalnom turističkom sezonom i velikim brojem turista”, smatra Markotić.

‘Nema stranaca po respiratorima, nisu nam pune bolnice turista’

O 760.000 gostiju, koji trenutačno borave u Hrvatskoj Markotić je rekla da nema jako puno oboljelih među turistima, ono što su zemlje prijavile službeno.

“Pravo je svake države da postavlja svoje uvjete za svoje građane. Međutim, većina turista kaže da se osjeća sigurnije nego u njihovim zemljama. U Austriji je nekoliko puta više oboljelih, a dvostruko više umrlih na milijun stanovnika od Hrvatske. Slovenija je tu negdje kao i mi, a Italija ima 16 puta više umrlih od Hrvatske. Hrvatska pored ovako jake turističke sezone uspijeva održati sigurnost i svojih građana i turista. Većina oboljelih ima blage oblike. Nema stranaca po respiratorima, nisu nam pune bolnice turista i to je nešto što je ako dobro. S druge strane možemo se pitati što će biti sa zimskim turizmom u Italiji, Sloveniji i Austriji, hoće li oni odustati od svojih skijališta s obzirom na to da će to biti puno rizičnija situacija”, smatra Markotić.

Što očekivati na jesen?

“Jesen će biti ozbiljnija situacija. Trebat će nam više napora da držimo sve pod kontrolom jer ujesen, osim Covida-19 koji ne posustaje, imat ćemo i druge respiratorne infekcije. Tu je pitanje i nekakvih dvojnih infekcija. Sigurno će biti veći pritisak na zdravstveni sustav”, smatra Markotić, ali ona je uvjerna da će s time zdravstveni sustav moći nositi.

“Dobro je da bolnički sustav bude što manje opterećen i za to će trebati pridržavanje mjere i komunikacija s ljudima”, rekla je Markotić.

Govoreći o kritičnoj točki spomenula je izjavu kolege Kolarića koji je rekao da je to 400 ljudi na respiratorima.

“Hrvatska ima kapacitete skoro 900 respiratora. No, potrebni su i ljudski kapaciteti i treba brojku zadržati na što manjim razinama da zdravstveni sustav izdrži i pruži sve što je potrebno. Hrvatska je spremna, pokazala je to puno puta i u epidemijama u povijesti i u ratu gdje se angažmanom svih zdravstvenih djelatnika uspjelo pobijediti i vjerujem da ćemo biti uspješni i s koronom”, rekla je Markotić.

O povratku u školu

“Prema podacima koji nisu opsežni za sada, u studijama se nije pokazalo veliki postotak oboljelih među djecom niti da su oni bili ozbiljni prijenosnici koronavirusa, za razliku kao kod gripe. No u vrijeme gripe polovica ili dvije trećine djece ne dolazi u školu. Svatko tko bude u respiratornom infektu zadržat će se doma, Za sada prema svim pokazateljima nema podataka da je to neki povećani rizik”, objasnila je Markotić.

Kada očekivati cjepivo?

“Teško je reći 100 posto jer je treća klinčka faza tek započela. Ako bude uspješna onda bi administrativni dio trebao biti dovršen početkom proljeća. Potom treba razdoblje kada se moraju proizvesti vrlo velike količine cjepiva. Nekako sad se čini da su najoptimističnije pretpostavke kraj proljeća, ali vidjet ćemo”, zaključila je Markotić.

