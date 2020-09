SIGURAN POSLIĆ ZA STRANAČKOG FRENDA: Ravnatelj HZZO-a dogovorio obavezne preglede za sve radnike kod nosača državnog cekera

Nekoliko stotina zaposlenika iz mreže HZZO-a koji rade na računalima upućeno je na pregled vida u zdravstvenu ustanovu ‘Vaš pregled’ u vlasništvu dr. Tomislava Madžara

Otkako je Kolinda Grabar Kitarović izgubila izbore dr. Tomislav Madžar, njezin savjetnik za zdravstvo i sport, gotovo je posve nestao iz društvenih kronika. A bio je jedan od najintrigantnijih iz njezine šarolike pratnje. Mnogi ga pamte iz finiša posljednje kampanje, kao onog koji je nosio veliku ružičastu torbu cvjetnog dezena u kojoj je predsjednica imala dodatnu opremu za sučeljavanje s kandidatom Zoranom Milanovićem, a onda je tako, s torbom u ruci, napao Milanovića pred svim kamerama i mikrofonima, vikao mu da ga može biti sram zbog načina na koji se odnosio prema predsjednici. Uskoro je bio “zvijezda” na društvenim mrežama i u svim medijima, i zbog napada i zbog tog komičnog elementa – da je u činu napada držao ružičasti “ceker”.

No, nije on bio isturen samo kao savjetnik predsjednice za zdravstvo i sport, nego i kao prijatelj Milana Bandića. Zabilježeno je da je upravo on odnio velikog plišanog medvjeda u ime predsjednice Milanu Bandiću kada je završio u bolnici u svibnju 2017. godine, a Net.hr je pisao i o njegovoj značajnoj ulozi posrednika i poveznika između predsjedničina supruga, Jakova Kitarovića, i Milana Bandića.

Madžar je po struci liječnik, okušao se i kao menadžer glazbenih zvijezda, a kada je uključen u prvu predizbornu kampanju Kolinde Grabar Kitarović, postalo je očigledno da je visoko umrežen i u HDZ-u. Godine 2015. mediji su u čudu zabilježili da su se na promociji njegova doktorata pojavili i rektor Damir Boras i Kolinda Grabar Kitarović i pjevač Halid Bešlić, ali i tada još iznimno utjecajni HDZ-ovci, Milijan Brkić i Tomislav Čuljak, te Zoran Gobac, gospodar hrvatskog rukometa, ali i biznisa sa smećem.

Politika kao podrška širenju zdravstvenog biznisa

Odmah se naglašavalo da će dr. Madžar posao savjetnika u Uredu predsjednice obavljati volonterski, jer je on prije svega liječnik, stručnjak za sportsku medicinu. Godine 2016. je i osnovao Ustanovu za zdravstvenu skrb “Vaš pregled”, koja je službeno registrirana za medicinu rada i sporta, obiteljsku, opću medicinu, dentalnu medicinu te zdravstvenu zaštitu žena i fizikalnu terapiju. Iako se službeno radi o zdravstvenoj ustanovi, i sam dr. Madžar povremeno ju je predstavljao kao “polikliniku”.

No, svako malo bi se pokazalo da dr. Madžar vješto kombinira svoj politički utjecaj, veze u skupom sportu i posao u privatnoj medicinskoj ustanovi. Primjerice, gradski zastupnik Renato Petek upozorio je na sukob interesa kada je dr. Madžar, kao vlasnik privatne zdravstvene ustanove, ušao u Upravno vijeće Poliklinike Zagreb koja je imala ugovorene sistematske preglede za sve sportaše iz Zagreba. A sportaše se onda upućivalo i u Madžarovu zdravstvenu ustanovu.

U međuvremenu je dr. Madžar nestao iz Upravnog vijeća Poliklinike Zagreb, ali se zagrebačke sportaše upućuje i u Polikliniku Zagreb i u njegov “Vaš pregled”. Osim u Zagrebu, zdravstvena ustanova “Vaš pregled” radi i u Varaždinu, a u ožujku prošle godine su svečano otvorene i podružnice i u Zaprešiću i u Velikoj Gorici. Na fotogaleriji s otvorenja značajne pozicije zauzimaju gradonačelnici Zaprešića, Željko Turk (HDZ), te Velike Gorice, Dražen Barišić (HDZ), a među uzvanicima je i Jakov Kitarović, ali i brojni sportaši, posebno rukometaši iz portfelja Zorana Gobca.

Po svemu sudeći, te političke i sportske linije nisu presječene ni nakon poraza na izborima Kolinde Grabar Kitarović. Madžar je manje prisutan u društvenim kronikama, ali “Vaš pregled” i dalje uhodano radi. A koliko se mreža dobivanja poslova razgranala, svjedoči i naše otkriće: Madžarova zdravstvena ustanova “Vaš pregled” dobila je siguran posao od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), javne ustanove, i to na račun – zdravstvenog osiguranja. Naime, djelatnici moćne hrvatske ustanove u koju se slijevaju doprinosi za zdravstveno osiguranje svih zaposlenih građana, a ona potom iz svih tih milijuna održava na životu cjelokupni zdravstveni sustav, upućeni su na obavezne preglede vida – u privatnu ustanovu u vlasništvu dr. Madžara.

Poslodavac ima pravo izabrati…

Na upit Net.hr-a, na temelju kakvog natječaja je dogovoren taj posao, odnosno, je li bilo i drugih ponuda, dobivamo pojašnjenje da se ne radi ni o kakvom ugovaranju posla, odnosno, natječaju, nego se radi o “obavezi poslodavca da na temelju Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom, u okviru preventivnih pregleda, osigura pregled vida radnika kod specijalista medicine rade najmanje svake dvije godine, za radnike koji koriste korekcijska pomagala, prije početka zapošljavanja na radnom mjestu s računalom i na zahtjev radnika zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno zaslonom.”

Dakle, HZZO, kao poslodavac, odnosno “rukovoditelji službi u direkciji” predvođeni ravnateljem Lucianom Vukelićem, odlučili su se da njihovi zaposlenici vid kontroliraju upravo kod specijalista medicine rada u Zdravstvenoj ustanovi “Vaš pregled”, a ne kod nekog drugog. U odgovoru nema posebne argumentacije – zašto baš “Vaš pregled”, a ne specijalisti medicine rada iz neke druge ustanove, no napomenuto je da su se odlučili promijeniti specijalista zbog toga jer je liječnik kod kojeg su djelatnici HZZO-a obavljali te preglede otišao u mirovinu.

Iz HZZO-a nam je, također, pojašnjeno da ti pregledi nisu trošak poslodavca, da ih ne plaća ustanova HZZO tvrtki dr. Madžara, nego pregledi idu na trošak – HZZO-a, dakle, da su obuhvaćeni obaveznim osiguranjem, a “cijena pregleda vida propisana je Odlukom o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite i iznosi 110 kuna”. Odnosno, tvrtka dr. Madžara preglede naplati iz zajedničke kase HZZO-a. A koliki je obim posla? Naime, samo u Direkciji HZZO-a u Zagrebu radi oko 200 zaposlenika, ali cijela mreža HZZO-a obuhvaća više od 2300 zaposlenika, pa je zanimljivo saznati koliko je osoba upućeno u ustanovu dr. Madžara, i tako postalo priljev sigurnog prihoda.

Za sada 157 pregleda, ali bit će ih više

“Do sada je obavljeno 157 pregleda u okviru specifične zdravstvene zaštite radnika. Radi se uglavnom o preventivnim pregledima vida radnika koji rade na računalu više od četiri sata tijekom redovnog radnog vremena u Direkciji HZZO-a i Regionalnom uredu HZZO-a. Ukupan broj radnika u Direkciji i navedenom Regionalnom uredu, kojima je procjenom rizika utvrđena obaveza pregleda vida prema Članku 10. Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom iznosi 716, a od toga broja obaveza periodičkog pregleda ima 420 radnika.”

Dr. Tomislav Madžar također je odgovorio na upit Net.hr-a i potvrdio da je do sada obavljeno 157 pregleda, za cijenu od 110 kuna. “Ukupan iznos navedenih usluga iznosi 17.270,00 kuna, što je 0,4% ukupnog ostvarenog prihoda Ustanove za zdravstvenu skrb Vaš pregled”, stoji u odgovoru dr. Madžara, koji je tako, po svemu sudeći, htio naglasiti da je zarada od dogovorenih pregleda za zaposlenike HZZO-a mačji kašalj prema ukupnim prihodima njegove privatne ustanove.

No, kuna po kuna… Činjenica jest da je specijalist medicine rada iz tima dr. Madžara ovim povezivanjem s HZZO-om dobio 716 sigurnih pacijenata. I da će broj naplaćenih pregleda iz riznice HZZO-a sigurno rasti.

Naime, dr. Madžar nam je precizno odgovorio da se s njegovom ustanovom “Vaš pregled” vezalo mnogo više segmenata HZZO-a od same Direkcije. “Poslodavac Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje izvršio je izbor doktora specijalista medicine rada iz Ustanove Vaš pregled za radnike Direkcije Margaretska 3 i Regionalnog ureda Zagreb, Mihanovićeva 3, a za radnike Grada Zagreba i Zagrebačke županije i to nakon što je dotadašnji izabrani doktor specijalist medicine rada otišao u mirovinu. Izbor Ustanove za zdravstvenu skrb Vaš pregled datira od 25. srpnja 2019. godine”, stoji u odgovoru dr. Madžara. I dr. Madžar i HZZO odgovaraju niječno na pitanje je li s ustanovom “Vaš pregled” dogovoren i set – mnogo skupljih – sistematskih pregleda.

Prijateljske i stranačke veze

Ali ostaje misterij kako se vodstvo HZZO-a pod ravnanjem dr. Luciana Vukelića od svih specijalista medicine rada odlučilo baš za onog iz Madžarova tima. Je li to po stranačkoj liniji? Ili prijateljskoj?

Dr. Vukelić, liječnik, ortoped iz Rijeke, bio je predsjednik HDZ-a u Rijeci, a nakratko, prije izbora za v.d. ravnatelja HZZO-a bio je i saborski zastupnik, a ušao je kao zamjena za Olega Butkovića. Upravo se Butkovića i – Kolindu Grabar Kitarović, koja je također potekla iz riječkog HDZ-a – smatralo njegovim ključnim osloncima koji su mu osigurali da nakon kratke v.d. faze postane i pravi ravnatelj HZZO-a. Iako ga se može naći na brojnim fotografijama u srdačnom druženju s Kolindom Grabar Kitarović, moguće da se s Tomislavom Madžarom zna i iz ranije faze, kada je bio voditelj Odjela za sportsku traumatologiju Klinike za ortopediju Lovran. Madžar se i na web stranici ustanove “Vaš pregled” predstavlja prije svega kao ekspert za sportske ozljede.

Ravnatelj HZZO-a nije htio odgovoriti na direktan upit u kakvim je odnosima s Tomislavom Madžarom i je li uoči odluke o povezivanju HZZO-a s Madžarovom zdravstvenom ustanovom bilo kakvog neformalnog dogovaranja, a Tomislav Madžar je odgovorio prilično neodređeno.

“Gospodina Luciana Vukelića osobno poznajem, kao što to mogu reći i za mnoge druge osobe koje obnašaju određene dužnosti u različitim državnim i lokalnim institucijama, privatnim poduzećima i slično, a koje sam upoznao u 40 godina života i s kojima sam gradio prijateljske odnose”, odgovorio je bivši savjetnik predsjednice na pitanje je li prijatelj s ravnateljem HZZO-a.

Neovisno o činjenici da se ne radi o milijunskim poslovima, sigurno se radi o sigurnom i pouzdanom poslu koji bi rado preuzele mnoge ordinacije. No, ne radi se tu samo o poslu – nego prije svega o učvršćivanju mreže, o kontroli teritorija u toj zoni političko-zdravstvene trgovine.