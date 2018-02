Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je najhladnije bilo na Zavižanu, gdje je izmjereno minus 20, dok je najtoplije jutros bilo na Palagruži i Prevlaci, gdje su izmjerena plus četiri stupnja.

Polarna zračna masa iz Sibira stigla je i temperature u Hrvatskoj najavljeno su pale, a upozorenja meteoalarma proširena su na cijelu zemlju. Osim hladnih temperatura, danas bi se mogao stvoriti i novi snježni pokrivač.

Temperature u minusima u cijeloj zemlji

U većini zemlje pretežno je oblačno, povremeno sa snijegom, osobito u gorskim predjelima i u Slavoniji. U Dalmaciji će tijekom dana mjestimice biti i susnježice. U Istri uglavnom bez oborina uz dulja sunčana razdoblja. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u gorju s olujnim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, ponegdje i olujna, podno Velebita i s orkanskim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka u gorju od -12 do -9, u nizinama od -8 do -3, a na Jadranu između -2 i 3 °C.

DHMZ OBJAVIO NOVO UPOZORENJE: Situacija se dodatno pogoršala, vrlo velika opasnost najavljena u šest hrvatskih gradova



Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je najhladnije bilo na Zavižanu, gdje je izmjereno minus 20. Na Puntijarci je u 6 ujutro izmjereno minus 17.5 stupnjeva, a na mjernoj postaji Parg-Čabar izmjereno je -15 stupnjeva. Na vrhu Sv. Jure također je izmjereno minus 15, a na Plitvičkim jezerima minus 13 stupnjeva. Minus 11 je jutros izmjereno u Bednji, Varaždinu, Križevcima, Bilogori, Bjelovaru, Otočcu i Gospiću.

Unutrašnjost se probudila na oko -10 stupnjeva, najtoplije na jugu

U Zagrebu u Maksimiru je izmjereno minus 10 stupnjeva, a na Griču minus 9. U Krapini je također bilo minus deset, kao i u Sisku, Karlovcu i Kutini. Minus 9 je jutros izmjereno u Daruvaru, Lipiku i Osijeku, dok je minus 8 izmjereno u Vinkovcima, Županji i Slavonskom Brodu. Senj je mjerio minus 7 stupnjeva, a Knin minus 5. Toplije je ipak na obali pa je tako Zadar jutros mjerio minus 2,4 stupnja, u Crikvenici minus 5, Rijeci i Pazinu minus 6, u Puli, Opatiji i Malinskoj minus 4, a na Rabu minus 2 stupnja. U Šibeniku i Splitu je jutros bilo oko minus dva stupnja, a u Pločama minus jedan. Temperature u plusu jutros su izmjerene na krajnjem jugu zemlje pa je tako u Makarskoj bilo plus dva stupnja, kao i u Dubrovniku i na Komiži. Plus jedan je bilo na Lastovu i Hvaru, a najtoplije je bilo na Palagruži i u Prevlaci, plus četiri.

Crveno upozorenje meteoalarma za današnji dan vrijedi za regiju Kvarnera i Velebitskog kanala, dok za središnji i sjeverni dio zemlje na snazi narančasto upozorenje.

Upozorenje na hladne valove

Državni hidrometeorološki zavod objavio je novo upozorenje na hladne valove koji mogu djelovati na zdravlje.

Hladni valovi uzrokuju povećanu smrtnost ljudi, no za razliku od toplih valova, čiji je utjecan koncentriran na dan ili dva nakon njihove pojave, hladni valovi uzrokuju povećanu smrtnost s odgodom i nakon njihovog završetka. Kriteriji za pojavu hladnih valova koji mogu biti opasni za zdravlje ljudi određeni su pomoću podataka smrtnosti i podataka temperature zraka u razdoblju 1983.-2008. Stupanj opasnosti određuje se prema stupnju povećanju smrtnosti: kod umjerene opasnosti smrtnost je 5 posto veća od prosjeka, kod velike opasnosti smrtnost je 7,5 posto veća od prosjeka, a kod vrlo velike ona je veća 10 posto od prosjeka.

Tako je, osim Zagreba, Karlovca, Gospića i Splita koji su se jučer našli na listi gradova kojima u srijedu prijeti VRLO VISOKA opasnost od hladnih valova, danas uvrštena i Rijeka. Situacija je još gora u četvrtak. Taj dan će čak šest hrvatskih gradova biti suočeno s VRLO VELIKOM opasnosti od hladnih valova.

Stoga podsjećamo na nekoliko preporuka HZJZ-a na što treba obratiti pažnju kad su vani niske temperature. Izlazak rano ujutro – izbjegavajte, obvezni kapa, šal i rukavice, nemojte dugo biti na otvorenom, topli napici i termostat i budite u kontaktu sa svojim starijima.

Problemi u prometu

Zbog zimskih uvjeta i olujnog vjetra trenutno nema prohodnih cesta za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i Rijeci i obratno, izvijestio je u ponedjeljak Hrvatski autoklub (HAK). Kamioni s prikolicom i tegljači s poluprikolicom isključuju se na čvoru Kikovica (A6) u smjeru Zagreba i odmorištu Vukova Gorica (u oba smjera), te odmorištima prije Bosiljeva u smjeru Rijeke ili Dalmacije. Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste zajedničkim kapacitetima obavljaju aktivnosti s ciljem što bržeg postizanja prohodnosti za teretni promet.

Na Krčkom mostu promet je zabranjen za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom ( I. i II. skupina). Zbog olujnog vjetra vozi se uz ograničenje brzine na autocesti A7 od naplate Rupa do graničnog prijelaza Rupa. Snijeg otežava vožnju u Lici, Gorskom kotaru te dijelu Dalmacije. Na pojedinim dionicama cesta vozi se otežano zbog ugaženog ili razmočenog snijega na kolniku, a upozoravamo i na moguću poledicu, osobito na mostovima i nadvožnjacima kroz unutrašnjost. Zbog stvaranja snježnih zapuha i vijavice koja znatno smanjuje vidljivost vozači koji prometuju cestama kroz Gorski kotar pozivaju se na krajnji oprez. Također, upozoravamo sve sudionike u prometu da prilagode vožnju trenutačnim uvjetima na cesti i ne kreću na put bez zimske opreme. U prekidu su i trajektne linije.