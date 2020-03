ŠIBENSKOJ OBITELJI VATRA JE PROGUTALA CIJELI STAN: Sve je počelo u utičnici u dječjoj sobi, ostali su bez svega i mole za pomoć

Iz stana su vatrogasci uspjeli evakuirati majku, baku i dvoje djece, ali nisu uspjeli spasiti ništa od imovine, zbog čega je obitelji s četvero djece potrebna pomoć u nabavci i najosnovnijih stvari za život

Jučer su iz plamtećeg stana na trećem katu nebodera na Trgu hrvatskih branitelja u Šibeniku spašeni majka, baka i dvoje djece. Njihov je stan zahvatio požar koji je izbio u utičnici u dječjoj sobi, a iako su vatrogasci stigli za tri minute, nisu mogli zauzdati stihiju koja je spalila cijeli stan.

“Djeca su bila unutra minutu prije i došla mi u kuhinju. Zatvorila sam se na balkon, bilo je nemoguće proći, imala sam blindirana vrata, nemoguće je bilo od dima otvoriti ni proći”, prisjetila se spašena majka Danijela Kale.

Pomažu navijači i gradska uprava

Osim njih u stanu od 50-ak kvadrata živjelo je još dvoje djece i otac. Sada i susjedi i prijatelji pomažu očistiti zgarište njihova doma, a pomoć su ponudili i šibenski navijači Funcuti, pa i sama gradska uprava.

“Njezin muž me nazvao da gori stan, da trčim. Ne znam, prošao sam dva kata do dolje, već je cijela zgrada bila zadimljena u minutu-dvije”, rekao je susjed Marko Jerat, a obiteljska prijateljica Anđela Grubišić dodala je: “Nakon 10 minuta sam stigla ovdje, došla vidjeti je li sve u redu, odazvala se pomoći i to je to. Smatram da svakom treba pomoći”.

Uplate na račun

Vatra je prijetila širenjem na ostale stanove preko fasade, a zbog jakog dima su bili ugroženi i ostali stanari nebodera. “Inače su takve intervencije jako zahtjevne jer je veliki broj stanara u zgradi koje treba evakuirati. Produkti izgaranja kod takvih požara su otrovni, opasni, kancerogeni i jako, jako zagušljivi”, objasnio je za RTL zamjenik zapovjednika JVP Šibenik Miro Bilušić.

U stanu je izgorio sav namještaj, kućanski aparati, odjeća i udžbenici za školu, zbog čega je ovoj obitelji potrebna svaka pomoć. Ljudi dobre volje mogu pomoći uplatom na ime: Lana Brajković te broj računa: HR1224020063210074744.