ŠIBENSKI GRADONAČELNIK OPTUŽIO MEDIJE ZA MONTAŽU POPLAVE, A SAD PRIZNAO: ‘Krivi su radnici… Novinare nisam nazvao budalama’

Upitan hoće li se ispričati novinarima i građanima zbog optužbi za montirane snimke poplave kada je spominjao ‘seoske budale’ u kontekstu novinara, gradonačelnik Šibenika poriče da je tako nešto izjavio

Šibenski gradonačelnik Željko Burić prošlog je tjedna optužio medije za fotomontažu poplave u gradu i rekao “da je internet omogućio svakoj seoskoj budali da bude širitelj istine”. Sada za portal Morski.hr govori da danas kreću ponovno radovi na tek nedavno dovršenoj odvodnoj infrastrukturi Zvonimirove ulice koja vodi na glavni trg Poljanu.

Burić je priznao da su izvođači radova pogriješili te se voda umjesto u šahtove slijeva na suprotni dio kolnika. Upitan hoće li se ispričati novinarima i građanima zbog optužbi za montirane snimke poplave kada je spominjao “seoske budale” u kontekstu novinara, gradonačelnik Šibenika poriče da je tako nešto izjavio. Navodi da on nije nikoga za ništa optužio nego citirao Umberta Eca.

ŠIBENSKI GRADONAČELNIK NAPAO MEDIJE: ‘S internetom je svaka seoska budala nositelj istine’; Citirao i Petra Grašu

‘I ja sam bio u garaži, tamo nije bilo toliko vode’

“Ja sam citirao velikog Umberta Eca. Ništa ja nisam rekao. Ja ne znam uopće gdje su se tu pronašli mediji. To u ni jednoj rečenici nigdje nisam spomenuo. Medije u ni jednoj. Ali… pazite slučajnosti, a uostalom, to se sad retrogradno vidi; u tom trenutku kad je kiša padala i ja sam bio u podzemnoj garaži, ja osobno. I nitko ne spori prodor vode, samo na prvu etažu. Nakon pola sata od prestanka kiše, u garaži nije bilo ni kapi. Ni jedne posljedice, od te takozvane poplave, za koju neki hoće pokazati da je bilo vode do koljena, nema. Nije se niti farba, ili kako mi kažemo pitura digla, jer ako dođe voda, barem će ostati fleka na ofarbanim zidovima. I ono što je apsolutno neistina; nije greška u projektu Poljane, jer je to plavilo i prije nego što je bilo.

Mi sad radimo tzv. sjeverni sliv u projektu Aglomeracije. Pa ljudi Božji, mi ne možemo raditi, ne može turistički grad funkcionirati kad su raskopane prometnice. Imamo zabranu izvođenja građevinskih radova. U natječaju za Aglomeraciju koji je proveden prije dvije godine, je ukalkuliran prekid za vrijeme ljetne sezone, to piše u ugovoru. I sad se to rješava! Poljana je najniža točka brdovitog Šibenika i sve se slijeva na najnižu točku i to nisu nikakve umotvorine ni konstrukcija, već činjenice koje ovdje postoje desetljećima i to se upravo sada rješava”, rekao je Burić za Morski.hr.

Nova snimka poplave na Poljani

Na Facebooku se u međuvremenu pojavila snimka nedavno poplave koju je objavila Iris Ukić Kotarac, vijećnica s Nezavisne liste Stipe Petrine. Video koji je šibenska vijećnica bjavila pokazuje ulaz u podzmenu garažu, točno ispred središnjeg gradskog trga Poljane.

“Rekonstruirati se mora, je li zbog ‘suočavanja s argumentima’ ili zbog ‘montirane snimke’ koja služi u ‘politiziranju činjenica’ ili pak zbog novog plovnog puta na ulazu u garažu. Sada sasvim svejedno je. Važno je da se danas, od 16 sati, samo nekoliko mjeseci od filmskog otvaranja Zvonimirove ulice, ta ista ulica koja se radila (pre) dugo ipak zatvara sve kako bi se otklonili ‘lagani propusti’.

Da parafraziram prvog čovjeka grada, budimo razumni i poštujmo dokaze, kad već ne poštujemo svoje sugrađane odnosno one koji se usude ! U nastavku donosim vam snimku ‘laganih propusta’ a koju snimku je napravila jedna “seoska budala” koja, kako kaže doktor, predstavlja onu grupu ljudi u gradu koji se bune a koji po njegovom mišljenju “u životu nisu ništa radili ni napravili pa niti išta mogu korigirati, da sjede, pišu i iznose vlastite misli bez da se suoče s argumentima”, napisala je Ukić Kotarac na Facebooku.

Na pitanje kada Šibenčani mogu očekivati prestanak poplava i da se “ljudi pitaju koliko još moraju biti strpljivi”, Burić za Morski.hr odgovara: “Ne pitaju se ljudi, to su sve konstrukcije. Sad ću vam reći samo činjenice, da je ovdje pred ljeto provedena anketa. Šibenčani, dakle građani Šibenika su u velikoj većini rekli da je to najbolji projekt u povijesti Grada Šibenika.

“Sustav aglomeracije i obveze sustava odvodnje i oprskbe vodom je prisutan u ugovoru Hrvatske i Europske Unije. Svi gradovi u Hrvatskoj imaju kriterije kad moraju zadovoljiti ove uvjete i oni moraju krenuti u projekte aglomeracije. Šibenik je predvodnik u tome i završit će jedan ogroman projekt težak više od sto milijuna eura, na vrijeme, dakle 2021. godine.”