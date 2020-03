ŠIBENČANIN IZ STRAHA OD KORONAVIRUSA ODBIO VOZITI U ITALIJU: ‘Šef mi je rekao da sam pi*ka i lijena kukavica’

Vlasnik tvrtke zaprijetio je 65-godišnjem šibenskom vozaču otkazom jer je zbog koronavirusa odbio voziti u Lombardiju: ‘Ako sam ja mogao 1991. godine voziti kamione među granatama i bombama onda može i on među tim virusom’

65-godišnji šibenski vozač Božidar Omašić zbog oslabljenog zdravlja i epidemije koronavirusa odbio je otići na ukrcaj tereta u Lombardiju, nakon čega mu je vlasnik tvrtke u kojoj radi putem telefona zaprijetio otkazom, javlja Večernji list.

“Moje zdravlje nije baš najbolje, može me ubiti i obična gripa, a kamoli ne koronavirus. Pa i liječnici su mi rekli da se pripazim s obzirom na prirodu posla. Da ne putujem u žarište epidemije”, ispričao je Omašić za Večernji list.

Naime, Omašić je potkraj prošlog tjedna krenuo šleperom iz Dalmacije prema Trstu gdje je trebao iskrcati robu, no negdje na pola puta nazvao ga je šef i rekao mu kako nakon tog iskrcaja mora nastaviti do Lombardije gdje ga čeka novi ukrcaj. Bilo je to u nedjelju, kada je samo dio Italije bio u karanteni, ali Omašić je nazvao šefa i rekao mu da ne želi ići u najveće europsko žarište epidemije dok stižu vijesti o sve većem broju mrtvih i zaraženih.

Nazvao ga kukavicom

“Zvao me povratno, govorio je kako sam p***a i lijena kukavica. Rekao mi je da je sa mnom završio i da će mi uručiti otkaz prvom prilikom kad se vidimo. Ja sam samo šutio, jednostavno nisam imao više što za reći, a onda mi je naredio da ako već ne želim u Lombardiju da iskoristim to što sam u Italiji pa odem po jedan treći teret u Vicenci. Nisam mogao vjerovati da mi to govori, pa Vicenca je u regiji Veneto koja je bila jednako opasno žarište kao i Lombardija. Odbio sam i tu vožnju”, tvrdi Omašić.

Neki su situaciju s koronavirusom i nedostatak vozača iskoristili za profit. “Pošto je sve više odgovornih kompanija i prijevoznika odbilo ulaziti na sjever Italije, cijene su jednostavno podivljale. Zbog deficita vozača, sada se po jednoj turi može dobiti čak 100 do 200 eura više. Upravo tim motivom bio je vođen i moj šef”, tvrdi.

Vozio kamion 1991. godine

S druge strane, njegov šef, Josip Marijanović, vlasniku tvrtke “Transport Marijanović d.o.o.” sa sjedištem u Splitu rekao je za Večernji list kako je Omašić “lažljivac i kukavica”.

“Ako sam ja mogao 1991. godine voziti kamione među granatama i bombama onda može i on među tim virusom. Može ga biti sram. Ionako mu ugovor ističe brzo pa ću još razmisliti hoću li mu dati otkaz odmah ili pričekati još nekoliko tjedana”, rekao je Marijanović.