ŠIBENČANI ZABRINUTI ZBOG ŠIBENSKOG MOSTA: ‘Potonuo je dvadesetak centimetara, problem je sve veći’

Šibenčani su se zabrinuli kako njihovom mostu prijeti sudbina talijanskog vijadukta u Genovi

Lokalno stanovništvo uvjereno je kako je Šibenski most u posljednje dvije godine “potonuo dvadesetak centimetara”, piše Šibenski. Osim brojnih anonimnih građana, na problem je upozorio i poznati gospodarstvenik Frane Pašalić, kao i građevinski tehničar Luka Čarlija. “Problem ulegnuća Šibenskog mosta vidljiv je u zadnje dvije godine. Dapače, imam osjećaj da svaki put kad prijeđem automobilom preko njega taj problem postaje veći”, rekao je Čarija.

“Ni Ratko Mladić sa svojim četnicima nije uspio srušiti ni osvojiti Šibenski most, pa nećemo valjda dopustiti da ga nagriza nemar”, komentirao je umirovljenik Joso Baranović.

Ničji problem

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Ante Parat izjavio je kako problem mosta nije u njihovoj nadležnosti, a sličan je bio i odgovor dežurne službenice u šibenskoj ispostavi Hrvatskih cesta.

Uprava Hrvatskih cesta pak odbacuje ovakve alarmantne primjedbe kao potpuno neargumentirane. “Kolnik mosta, ograde, prometna signalizacija i ostali elementi vidljivi s gornje površine mosta u sustavu ophodnje državnih cesta pregledavaju se svakodnevno, te bi slijedom navedenog manifestacija poremećaja u strukturi mosta, koju vi navodite u vašoj zamolbi za objašnjenje, bila jamačno evidentirana, a promet na mostu s time i odgovarajuće reguliran”, izjavila je glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić.

Star 52 godine

Šibenski most pušten je u promet prije 52 godine kao zamjena za mali trajekt koji je dotad spajao obale šibenskog zaljeva. Most je umalo stradao u čuvenom Rujanskom ratu 1991. godine. Gotovo su ga više puta pogodili topnici s hrvatske bitnice na Žirju, koji su granatama tjerali JNA i pobunjene Srbe, nego srpski agresor. Zbog toga je most kasnije trebalo detaljno sanirati. Radovi na sanaciji završeni su 2012.

Između ostaloga, radovi su uključivali “izradu nove hidroizolacije kolničke ploče i asfaltnih slojeva, kompletnu rekonstrukciju pločnika (s laganim agregatnim betonom), popravak armiranobetonskih vijenaca, ograde, postojećih ležajeva i prijelaznih naprava. Uređena je odvodnja na mostu te je poboljšano dreniranje slivnih voda. Popravak glavnih i poprečnih nosača usredotočen je na područje blizu ležajeva: loš beton uklonjen je vodom pod pritiskom i saniran; prednapeti elementi očišćeni su na odgovarajući način, neki su izmijenjeni i zaštićeni. Sanirani su i donji dijelovi konzola koji nose pločnike”, navode između ostaloga Hrvatske ceste.

No nisu svi Šibenčani uvjereni u stabilnost i sigurnost mosta. Tako bivši gradonačelnik, inženjer Vinko Guberina kaže da, iako ne može tvrditi napamet da je most načet, sigurno bi bio u boljem stanju da nije toliko opterećen prometom. Te dodaje da bi situacija sigurno bila bolja da je izgrađen još jedan most na kojeg bi se preusmjerio dio prometa.

Veći problemi praktički nemogući

Službeni izvor iz Hrvatskih cesta tvrdi kako su veći problemi na Šibenskom mostu praktički nemogući i zbog redovite kontrole stanja na mostu.

“Što se tiče navoda o stanju mosta, obavještavamo Vas da se most (prema članku 15. Pravilnika o održavanju cesta (NN90/2014), za mostove svijetlog raspona pet metara i više) redovito pregledava: sezonski (ili dva puta godišnje), jednom godišnje, te glavnim pregledom (koji se obavlja jednom u pet godina). Sljedeći glavni pregled za ovaj most planiran je za iduću godinu”, navodi se u odgovoru Hrvatskih cesta.

No Šibenčani i dalje smatraju da je stanje alarmantno.