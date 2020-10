ŠIBENČANI U NEVJERICI: Uložili 61 milijun kuna, a već prva kiša im poplavila podzemnu garažu: ‘Teško da će se riješiti, neće biti lako’

Šibenski projekt vrijedan 61 milijuna kuna doslovno je u vodi: ‘Te oborinske vode teško da će se riješiti. Možda, ali neće biti lako, meni se čini da to baš nije jednostavno’

Rješenje šibenskog trga Poljane vrijedno 61 milijun kuna i podzemne garaže prvi je veliki test palo krajem kolovoza. Bujica na ulazu u novu garažu neugodno iznenadila je Šibenčane. Ubrzo su postavljeni zečji nasipi na ulazu kako bi spriječili da se nakon snažnog slivanja vode za velikih oborina voda ne nakuplja na prvoj od tri etaže, javlja RTL.

“Mislim da bi to trebalo podignuti malo gore, malo više i to je to, ili staviti rešetke u duplo”, smatra Jadranko Hrenek iz Šibenika. “Te oborinske vode teško da će se riješiti. Možda, ali neće biti lako, meni se čini da to baš nije jednostavno”, kazao je Ivo Lovrić s Murtera.

Praktičnije, ali isto privremeno rješenje

Prvo priručno rješenje bile su vreće s pijeskom i vreće s vodom. Kada padaju laganije kiše poput današnje, nema opasnosti za poplavu u garaži. No, kada krenu pljuskovi i veće bujice, u pripravi su zečji nasipi. Praktičnije, ali isto tako privremeno rješenje uskoro će zamijeniti vreće koje treba preslagivati.

“To će biti aluminijska brana i sastojat će se od tri komponente ili četiri komponente koje će se lako staviti u roku od par sekundi. U garažu se slije veća količina vode koja sa sobom nosi prljavštine što onda začepi i ove naše šahtove, pa onda moji ljudi izađu na teren”, izjavio je Goran Bulat, direktor Gradskog parkinga Šibenik.

Slijevanje vode na ulice

Bujice se direktno slijevaju iz ulice koja je preko puta ulaza u garažu. “Ulica Petra Grubišića nije bila u planu, međutim zbog ove pojave za vrijeme ovih monsunskih kiša i tog plavljenja je postala prioritet. Vodovod radi projekt i zapravo će cijela ta dinamika ovisiti čak ne o financijskim sredstvima, koliko o ovim tehničkim stvarima, stručnjacima iz tog područja kakav će projekt napraviti”, rekao je Danijel Mileta, zamjenik gradonačelnika Grada Šibenika.

Trajno rješenje bolje odvodnje samo za tu ulicu stajat će od pola milijuna do milijun kuna, a poslije toga rekonstrukcija sustava odvodnje čeka i ostale okolne ulice, javlja RTL.