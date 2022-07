Nakon što je osmogodišnja Kiara Goršić iz Šibenika preminula u ponedjeljak u klinici u San Franciscu od posljedica zloćudnog tumora na mozgu, njezini roditelji s mlađim djetetom još uvijek su u SAD-u gdje organiziraju prijevoz posmrtnih ostataka. Očekuju da bi se u Hrvatsku trebali vratiti za dva do četiri tjedna.

Shrvani otac Valentino Goršić kazao je za Jutarnji list kako ne želi da tužan kraj njegove kćeri obeshrabri druge roditelje čija se djeca bore ili će se boriti sa sličnom bolešću.

Tumor se smanjio, ali su se pojavili drugi problemi

Kiara je bolovala od iznimno agresivnog zloćudnog tumora na mozgu gradusa IV, a lani u prosincu odobren joj je odlazak na eksperimentalnu studiju u kliniku u San Franciscu koja inače obavlja najmanje invazivnu oralnu kemoterapiju koja se u nekoliko slučajeva pokazala uspješnom. U veljači su stigle ohrabrujuće vijesti da se djevojčici tumor smanjio, ali javili su se mnogi drugi problemi. Kiara je prije nekoliko tjedana morala na još jednu operaciju nakon koje joj se stanje pogoršalo. Uslijedio je zastoj srca koji joj je oštetio bubrege, moždane funkcije i ostale organe. Dva tjedna je polako kopnila, kazao je njezin otac, a kada je postalo jasno da joj nema spasa, liječnici su na kraju ugasili aparate.

Prethodno su se s malenom u San Francisco došli oprostiti bake, djedovi i tete.

Kiarin otac hvali tretman u bolnici, ali jednu stvar zamjera liječnicima.

"Konstatirali su da je to najbolje za Kiaru i da joj od toga može biti samo bolje. Mi smo znali koliko nam je dijete bolesno i da tu nema lijeka, ali boli me što su zadnje moje riječi, koje sam svojem djetetu u prisebnom stanju, bile zapravo bile laž, a da to nisam znao. S time ću morati živjeti do kraja života", kazao je Valentino Goršić za Jutarnji list.

'Mogli su reći da postoji mogućnost komplikacija'

On smatra da liječnici nisu smjeli reći da će Kiari biti bolje, ako u to sami nisu bili sigurni.

"Mogli su reći 'mi se nadamo da će biti bolje, ali postoji mogućnost komplikacija'. Jer s ovom bolešću se ništa ne može znati unaprijed. Svaki taj tumor je različit po svojoj strukturi, a nažalost završetak je isti ili sličan", dodao je shrvani otac.

Svjestan je, kaže, da jako malo djece uopće dobije priliku za borbu kakvu je dobilo njihovo bolesno dijete.

"Teško je doći na takvu studiju djeci iz SAD-a, kamoli nama iz EU-a, tako da se nadam i znam da je Kiara otvorila put drugima jer, eto, baš je ona bila ta koja je bila drugi međunarodni pacijent primljen na UCSF ikada i vjerujem da će se sa svakom novom obitelji koja se odluči na ovaj težak put biti bliži onom krajnjem cilju da se napokon nakon predugih i prebolnih 60 godina (kći Niela Armstronga je umrla od toga tumora) pronađe učinkoviti lijek. Od tada do danas medicina nije napravila skoro pa ništa, a ta bolest više nije toliko rijetka kao što je bila. Tek ovdje u SAD-u saznali smo prave brojke od nekih 150-250 slučajeva godišnje, a do sada je tamo oboljelo više od 1000 pacijenata. I to je ono što najviše boli", kazao je.