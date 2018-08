SHRVANA MAJKA RIJEČKE PROČELNICE: ‘Nije ovo zaslužila… Njenom životu je kraj, a ima sinčića u ranjivoj dobi…’

Očajna je zbog ‘linča koji je usmjeren na cijelu obitelj’ nakon što je u javnost dospio identitet vozačice. Majka pročelnice kazala je da njezina kćer nije alkoholičarka

Riječka pročelnica za sport i tehničku kulturu Vera Begić Blečić skrivila je tešku prometnu nesreću u kojoj je poginuo slovenski državljanin, suprug i otac jednog djeteta. Pročelnica je vozila pijana, na Istarskom ipsilonu u suprotnom smjeru. Ovo joj nije prva takva nesreća, već treća.

I 2002. PIJANA SLETJELA S CESTE: Susjedi kažu: ‘Bilo je pitanje vremena kad će netko zbog njene bahatosti izgubiti život’

RIJEČKA PROČELNICA U VEĆIM PROBLEMIMA NEGO ŠTO SE NADALA: ‘Nema govora o nehaju. Ona je bila toliko alkoholizirana…’

Pročelnica je trenutno u istražnom zatvoru, a prijeti joj i do 12 godina zatvora. Riječki gradonačelnik suspendirao ju je na funkciji koju obnaša.

Majka Vere Begić Blečić jako je potresena događajem, otkrila je u razgovoru za Jutarnji list.

‘Strašno sam potresena. Užasno mi je teško i ne pronalazim riječi da opišem očaj. Jezivu vijest nisam doznala od policije nego mi ju je rekla Verina prijateljica. Neopisivo mi je žao poginulog i njegove obitelji, čiji je život bespovratno uništen. Ni za moju Veru nema više života. U sekundi se našla u situaciji koju ta druga obitelj definitivno nije zaslužila, ali nije ni moja kći jer ona, vjerujte mi, ni mrava ne bi zgazila. U proteklih godinu dana, a možda i više, zaredale su joj se nedaće. Prije par mjeseci umro joj je djed za kojeg je bila jako vezana, a život joj se dodatno sunovratio nakon bračnog kraha. Nije tu nedaćama kraj jer joj je i baka, moja majka, na samrti.

Ne znam točno, ali znam da se išla razonoditi na neradni dan. Ne branim je, da ne mislite, ali ona sigurno nije priželjkivala to što se dogodilo’, rekla je majka Begić Blečić u telefonskom razgovoru.

Očajna je zbog ‘linča koji je usmjeren na cijelu obitelj’ nakon što je u javnost dospio identitet vozačice. Majka pročelnice kazala je da njezina kćer nije alkoholičarka.

‘Razapinje ju da je alkoholičarka, a ona to nije. Tijekom proteklih godinu dana zaredali su joj se problemi u životu pa joj je sve očito postalo preteško i izašla je u provod. Vera je oduvijek pomagala ljudima. Cijeli se život bavila sportom. Radila je mukotrpno. Trenirala i paralelno studirala, diplomirala je pravo, a poslijediplomski je stekla iz medicinskog prava. Završila je i novinarski tečaj. Zadnje muke s kojima se teško nosi na privatnom planu su bili rastava, preseljenje, dijete školarac. No, kakve veze s nesrećom ima to je li članica SDP-a?

I kakve veze stranačko opredjeljenje ima s nesrećom? Ne treba se igrati s političkim strankama. Uostalom, stranka joj nije pomogla u njezinoj karijeri. Niti je na mjesto pročelnice došla po vezi, nego po zaslugama kao sportašica. I nije jedina. Pogledajte i druge uspješne bivše sportaše gdje su danas’, rekla je jecajući, piše Jutarnji. Kaže da nije skupila snagu otići sa sinom na policiju da vidi kćer.

‘Moj sin ju je vidio na par minuta dok je čekala saslušanje i odluku što će s njom biti dalje. Samo joj je odnio čistu odjeću jer je nakon nesreće bila sva krvava. Vera je svjesna što je napravila i samo šuti. Vjerujte mi, njezin život je stao. Njezinu životu je kraj, a treba misliti na sinčića koji je u ranjivoj dobi. Da je barem mene pregazila jer bol koju nosim zbog činjenice da je jedan dječak ostao bez svoga oca je nemjerljiva. Suosjećam s obitelji poginulog i znam da nema riječi utjehe. Preminuli vozač nije zaslužio takav kraj’, rekla je shrvana majka.