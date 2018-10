SEZONSKU RADNICU ŠOKIRAO PRIZOR PO POVRATKU U SLAVONIJU: ‘Podstanar nam je ispraznio kuću i još nam prijetio da ćemo ga zapamtiti’

Danijela Jurić iz Čepina i njen suprug šokirali su se kada su zatekli opustošenu kuću, koju su prije odlaska u Vodice, gdje Danijela sezonski radi, ostavili u rukama podstanara

U želji da zaštiti kuću koju je zbog sezonskog posla morala privremeno napustiti, mještanka Čepina Danijela Jurić, u dogovoru sa suprugom Andrijom, oglasila je njezin najam. No, odluka je to koju su ubrzo požalili, jer im je najmoprimac D. J., kako tvrde, rasprodao gotovo sav namještaj i druge stvari iz kuće.

“Prvo sam se raspitivala po Čepinu da netko uđe u kuću i čuva ju, a pri tome plaća samo režijske troškove. Kako nisam nikoga našla, u lipnju sam na društvenim mrežama oglasila da tražim podstanara i odmah se javio D. J. Rekao je kako će sam oličiti kuću i bili smo u kontaktu te se sve činilo normalnim i prema dogovoru sve dok moj suprug prošlog tjedna nije došao iz Vodica gdje je, s obzirom na to da je u mirovini, bio sa mnom. Šokirao se vidjevši da u kući nema regala, tri kreveta, fotelje, štednjaka, alata, ribičkog pribora i mnogih naših stvari uz koje smo sentimentalno vezani”, ispričala je Jurić za Glas Slavonije dodajući kako se podstanar nekoliko dana prije na Facebooku pohvalio kuhanjem fiša u njihovom kotliću.

Tužba i prijetnje

Čim je vidio kako im stvari nedostaju, Andrija Jurić slučaj je prijavio policiji, gdje su mu pojasnili kako podstanara može goniti tek privatnom tužbom jer je riječ o utaji, i to u slučaju da posjeduje dokaze o vlasništvu nad stvarima.

“Činjenica je da ga nismo prijavili kao podstanara jer nije plaćao najam, no suprug je to sada kanio učiniti. No čim je vidio što sve u kući nedostaje, odmah mu je otkazao podstanarstvo. Ne mogu vjerovati da je policija bila prisutna kad je D. J. nakon nekoliko dana došao po svoje stvari, još nam je rekao da ćemo ga zapamtiti. Uz to, ispred kuće je ostao parkiran automobil, no mi ništa od toga nemamo”, priča Jurić navodeći da im je kuća opustošena.

Druga strana priče

Kako bi došla do svojih stvari pozvala je, preko Facebooka, sve koji su kupili njene stvari da joj ih donesu na prepoznavanje, a za svaki predmet koji joj vrate slijedi i nagrada.

Prozvani podstanar, pak, tvdri kako je stvari uzeo uz suglasnost najmodavaca koji su mu rekli da može prodati sve iz kuće što mu ne treba i da si uredi stanovanje onako kako mu odgovara. Sada, kaže, samo tjeraju vodu na svoj mlin.