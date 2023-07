Lani su to bili pizza s Hvara i sendvič iz Opatije, a ove godine tek kreće utrka za titulom namirnice s najbezobraznijom cijenom. Za sada, u uskoj su konkurenciji kroasan s Korčule i - kuglica sladoleda. S time da ova posljednja ima veće izglede za pobjedu jer je fenomen uočen na širem području Hrvatske.

Od 2,5 do čak 3 eura. Navodno, negdje čak i po 4 ili 5 eura. Toliko sada u Hrvatskoj košta kuglica sladoleda. I to bez korneta, koji ćete platiti dodatnih 0,50 centi. Bilo bi to, preračunato u kunama, između 18,83 i 22,6 kuna po kuglici. Za četveročlanu obitelj, između 75,35 i 105,50 kuna. Za taj se novac danas, po inflacijskoj cijeni, može pojesti miješana pizza. A u kućnoj radinosti, sasvim solidan ručak za četvero.

Slatko i slano, naravno, nije isto. I ne treba svakome kuglica sladoleda za desert. Tko želi, platit će, tko ne želi, ne mora. Pa ipak…

I s maržom od 600 posto je previše

"Stvar je u tome što su sirovine poskupile. Ne samo u proizvodnji sladoleda nego u svemu, to nije tajna. Ali sad što se tiče cijena, činjenica je da su se cijene zaokruživale, ali koliko konkretno, ne mogu reći", kaže nam Sandra Jadek, predsjednica sekcije slastičara pri Hrvatskom kuharskom savezu.

Za izradu mliječnog sladoleda potrebni su mlijeko u prahu, šećer, dekstroza, vrhnje za sladoled te arome za okus. Za voćni, umjesto mlijeka u prahu i vrhnja, voda i aditivi koji vodu drže kompaktnom.

Na kuglicu sladoleda treba dodati troškove poreza, trošak radne snage, energije odnosno, maržu. Međutim, opravdava li to cijenu od 2 eura ili više?

Kako nam neslužbeno pojašnjava jedan slastičar na primjeru gotovog sladoleda u pakiranju od 6 litara, koji se u trgovini može kupiti po cijeni od 15,95 eura, od te količine može se dobiti 75 kuglica sladoleda. Po tome ispada da nabavna cijena jedne kuglice od otprilike 80 grama iznosi 0,21 cent.

Čak i ako to zaokružimo na 0,25 centi i pribrojimo tome maržu od 600%, dolazimo do cijene od 1 eura, nikako 2 ili više. Međutim, taj isti sladoled na štandovima se može pronaći po cijeni od 2 ili 2 i pol eura.

Pod pretpostavkom da oni koji sami proizvode sladoled, to rade po većoj nabavnoj cijeni po kuglici, cijenu od 3 eura nije lako opravdati ni stranim turistima koji ovih dana komentiraju kako sladoled u Hrvatskoj mogu samo promatrati iz daljine.

Lokacija, lokacija…

"Da je previše 3 eura, previše je. Pogotovo što ljudi rade za plaće za koje rade", kaže Jadek.

Prošle godine, kuglica sladoleda koštala je otprilike između 12 i 14 kuna. Mogla se čak pronaći i za 10 kuna.

Jadek pretpostavlja da je, u želji da se izbjegne gomilanje sitnih kovanica, cijena kuglice umjesto 1,85 centi zaokružena na 2 eura.

Međutim, psihološku razliku od 15 centi možda je bilo mudrije ostaviti na miru. Ovako, turisti se ne mogu načuditi cijeni, a i usporedba s drugim zemljama i gradovima je puno jednostavnija.

Tako nam, primjerice, odmah upada u oči da kuglica, koja u Zagrebu košta 2 eura, u Zadru ima cijenu od 2,5 eura, iako je u pitanju isti proizvođač. U istome gradu može se pronaći i kuglicu za 3,50 eura. U Varaždinu, s druge strane, na glavnom gradskom trgu, kuglica sladoleda košta 1,5 euro, ali čim skrenete iza ugla, naći ćete je i po 1,30 eura, dok se kuglica 'kvartuša' u ovome gradu može naći i po cijeni od 1 euro.

Na kupanje u Split, a na sladoled u Varaždin možda bi bilo rješenje, ali cijene goriva od utorka također rastu…

