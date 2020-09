SEZONA MOŽDA JOŠ NIJE GOTOVA: Velika Britanija za desetak dana skida Hrvatsku s crvene liste?

Gradonačelnik Dubrovnika: ‘Trebamo se okrenuti 2021. godini, ali ni ova još uvijek nije gotova. Ako nas UK skine s crvene liste doći će Britanci i dobro je da imamo snimanje filmova. Pričali smo o letu između Dubrovnika i USA i dobre su najave, ali nitko ne može znati’

Sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, 32. po redu u ovom sazivu, održana je danas u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika. Na dnevnom redu su točke koje se tiču prezentiranja aktivnosti Turističke zajednice grada Dubrovnika u 2020., izmjena po pitanju PPU-a i GUP-a, izvješća o radu Javnih ustanova u kulturi i gradskih poduzeća, javlja Dubrovački dnevnik.

11:58 Jelka Tepšić: Ja bih govorila o aktivnostima za 2021. godinu. Puno smo radili na prepoznavanju da se promoviramo na hr tržištu jer mogu doći brzo u Dubrovnik. Domaći gosti su slabo u Dubrovniku zastupljeni i to je bio manjak dobre informiranosti. Bili su na šestom mjestu i to je dobro. Važno je bilo približiti se hrvatskim gostima.

11:56 Ivana Šepak: Kad se ABC javljao vjerujem da je Dubrovnik bio bez premca. Odrađen je dobar posao a može i mora bolje. Nije bitno tko je oporba a tko vast. Treba nam sinergija. Iduća godina će biti izazovna.

11:51 Mato Franković: Bilo smo brži od drugih i dobro smo iskoristili priliku za promociju ABC newsa. Često se uzima usporedba Zračne luke Split i Dubrovnik ali moramo znati tko gravitira kojem području. Moramo znati što radi TZ i dobro je da komuniciraju što rade. Važno je komunicirati priču Dubrovnika 2021.

11:45 Ivana Šepak: Rezulati su takvi kakvi jesu, ne našom krivnjom. Imamo puno razumijevanja u ovakvoj situaciji. Pohvalila bih inicijativu što se tiče nautičkog turizma. Imala sam ljude koji obožavaju Dubrovnik. Netko je bio proaktivan i pozvao ih je. Imali smo puno nautičara i to nam je popravilo brojke. Oni vole trošiti, uzimati ture. Bilo bi dobro da se sastavi neko tijelo koje će davati pravodobne inicijative.

11:44 Ivan Maslać: Primjerice zašto kolovoz nije bio 50 posto. Činjenica je da Ryanair koristi svojih 50 posto nije moguće da smo bili na više. Mi smo limitirani jer smo okruženi non-eu zemljama.

11:42 Maro Kristić: Malo je vijećnika koji su konstruktivni poput mene. AKo želiš dati prijedloge moraš postaviti pitanje.

11:41 Blaž Pezo: Kristić je bio pročelnik županijski za turizam i zato sam od njega očekivao puno više konkretnijih primjera.

11:36 Mato Franković: Uvjeren sam kad se cjepivo pusti na tržište da će doći do rekativacije i da ćemo ostvariti jako dobre rezultate pa će i kruz kompanije krenuti. Ništa više neće biti kao prije. Vjerujem da će se puno toga promijeniti i neće se moći više trpati ljude. Ekonomska profitabilnost će se mijenjati i treba se prilagoditi. Srećom Hrvatska ide u boljem smjeru.

11:35 Miho Obradović: Netko tko je ozbiljan u turizmu ne može izjaviti da će iduća sezona biti 70 posto od prošle. Ona može biti pet, deset bolja od ove sezone.

11:32 Mato Franković: Dubrovnik je bio povezan s 50 svjetskih destinacija, ali nismo mogli utjecati na činjenicu da su nas stavili na crvenu listu. Nismo zadovoljni sa sezonom.

11:30 Maro Kristić: Čemu nervoza gradonačelnika kad spominjemo turističke rezultate? Zar to svi ne spominju pa i ministrica je trebala doći i prezentirati ih. Nisam spočitao nikome trud ali valjda imam pravo pitati. Ako je 18 posto vrhunski rezultat onda je znanje krhko. Gradonačelnik je zauzeo stav da je turizam započeo s njim.

11:26 Ana Hrnić: Situacija i planovi su ovisili o situacijama na emitivnim tržištima. Teško je sve planirati zbog epidemiološke situacije.

Mato Franković: Složio bih se samo s jednom konstatacijom da je TZ mogla redovitije u realnom vremenu izvještavati o aktivnosti. Sve ostale paušalne tvrdnje iz neznanja mogu oprostiti. Da se nije koristila infrastruktura je strašno što je rečeno. Mi smo u komunikaciji sa svim predstavništvima. Nitko nije preko noću uveo let. U turističkom vijeću sjede stručnjaci. Nemojmo paušalno iznositi i znam više od vas o turizmu jer sam cijeli život tomu posvetio. Uspoređivati se s prošlom godinom je nonsens, trebamo se uspoređivati s jučer. Gradimo se u ovoj godini iz početka i to moramo razumjeti. Zračnoj luci je porastao promet privatnih aviona za 80 posto. Mogli bi za deset dana biti skinuti s crvnee liste UK. Dubrovnik nije u minusu, sve je u okviru naših proračunskih sredstava. Vratit ćemo se na 400 milijuna kuna. Našim sposobnostima smo ga udvostručili, ali sad ćemo se snaći.

11:07 Maro Kristić: Prezentacija i dojam TZ su lijepi ali rezultati su loši. U nekoliko riječi sažeto – operacija gotova, a pacijent umro. Dubrovnik je 31. kolovoza bio na 18 posto u usporedbi s prošlom godinom. Zašto nisu korišteni kontakti turističkih predstavništva u svijetu? Dojma sam da su se mogli iskoristiti potencijali da bi dosegli onih 30 posto. Obmanuli smo gospodarstvo jer smo obećavali 14 milijuna kuna za kampanju. Zašto se nije pregovaralo s CA da se neka druga područja pokriju?

10:58 Mato Franković: Brojne zvijezde žele privatnost o Dubrovniku. Ne treba samo uručiti poklon i reći to je to, puno toga se može više izvući. Ja ne mislim skakakti za zvijezdama nego dati im sigurnost, komfor, a njihova pojava je velika promocija. Slažem se za dodane vrijednosti ali to ne može preko noći. Mi do dvije godine nismo upravljali gradom i to ne smijemo ponoviti u budućnosti. Nama treba turizam kvalitete. Reaktivacija Dubrovnika će biti najveća u Hrvatskoj kad stvari krenu na bolje. Naša sezona i ne prestaje. Naše ustanove u kulturi su odradile dobar posao. Naš konkuretni su aviodestinacije poput Grčke i Turske, a to nije niti jedan grad u Hrvatskoj.

10:47 Željko Raguž: Volio bih znati gdje se vidimo u idućih 5 godina, a da ne koristimo sunce, more i GOT. Za pet godina ćemo biti izgubljeni ljudi, svijet se brzo mijenja. TZ mora bit marketing i riječ NE se ne smije koristiti u promotivne svrhe, a mi smo pali na prvoj stepenici. Odnos Dubrovnika prema sportu je jako loš. Svaki poznati koji dođe u grad bilo bi dobro poslati bocu šampanjca, cvijeće… Bilo bi dobro da se pripremimo za 2021. kao što je ova, a ako bude bolja bit će dobro. Država je naručila hrpu svega, a gdje je to ne znam. Mogli smo bolje iskoristiti i na domaćem terenu. Parkovi Orsula, Gradac su trebali biti aktivirani. Zidine su ove godine konačno upoznali internet. Ako sami ne znamo onda bi bilo dobro angažirati neke koji to znaju. Napravite koliko to košta i da budemo najbolji u tome.

10:47 Jadran Brača: U ovom gradu nema koronakrize, puni smo para, svi su zdravi i možemo reći idemo slaviti. Tako gradska uprava sve prezentira.

10:43 Marko Potrebica: Upravo ste mogli vidjeti kako izgleda general poslije bitke. Nije vas bilo kad je trebalo u ožujku. Ljuti ste jer niste prošli na izborima, nisu vam krivi stožer i Vili Beroš. Pričamo o spašavanju sezone, a vi pričate o tome kako u Dubrovniku ništa ne valja.

10:40 Mato Franković: Jadran Barač bi trebao biti u stožer jer očito dobro pozna terminologiju. Najbolje zna komentirati prošlost, ali sanašnjost i budućnost ne. Bilo bi dobro da prestanete ovako pričati. Dubrovnik je i dalje siguran grad, svi gosti su i dalje poželjni. Brojne destinacije čekaju negativne članke kakve bi vi željeli prizvesti.

10:38 Jadran Barač: Stožer je postao dio politike i sam je sebe poništio. Građani su im vjerovali, ali poništili su autoritet jer su kalkulirali tko smije ili ne u samoizolaciju. Ispalo je da je lockdown bio kriva odluka.

10:36 Katarina Doršner: Dubrovniku se nije dogodila katastrofa nego se svijetu dogodila pandemija. Moglo se dogoditi poput Bergama koji je najbogatiji dio Italije. Politika mora brinuti o gospodarstvu, plaćama, zdravstvu i mislim da smo postigli dobar balans oprez i planiranje. Situacija je ozbiljna, ali nikako katastrofična.

10:33 Blaž Pezo: Barač je u crvenome i nema mu pomoći. Kontradiktorni ste i prozivate stožer… Korona ne pozna granice sami ste to rekli i jasno je da nismo sami u tome.

10:28 Mato Franković: Zanimljivo je kako Barač uzima druge zemlje i nadam se da je provjerio rezultate kako se Grčka nosi s turističkim brojkama. Oni su zabilježili sedam posto u odnosu na prošlu godinu i to je jako loše. Umjesto da mi čestita što sam donio odluku da ne treba ići u kampanju od 14 milijuna jer smo ušli u reaktivaciju letova. Niti jedan grad nije bio vidljiviji od nas. Postigli smo sjajne dosege marketinške. I dalje mislim da smo covid povoljni jer svakodnevno dobivao izješća o tome koliko je gostiju zaraženo. Samo jedan gost se zarazi u gradu Dubrovniku i to je samo jedan gost iz Engleske.

10:26 Jadran Barač: Turizam se oslanja na marketing i naš grad i država da su završili sezonu uspješno noseći se s koronom imali bi dobre najave za iduću godinu. Mi smo završili u katastrofi. Pratio sam Grčku i oni su dobro to odradili. Treba osgurati našim gospodarstvenicima što se radi.

10:20 Mato Franković: Ja sam se borio da se uvedu županije umjesto regija po pitanju informiranja o broju zaraženih. Oni su to i napravili tako da se znalo da smo imali dobre rezultate. Mogli smo se pohvaliti s niskim brojem zaraženih. Kada se smanji zaraza ljudi će nastaviti normalno putovati. Mi se možemo brzo reaktivirati, ali vidjeli smo koliko smo osjetljivi. Moramo raditi za 2021. godinu s našim proizvodima i tržištima i očekivati cjepivo. U samoizolaciji sam jer mi se supruga zarazila na poslu u vrtiću i mislim da je to odgovorno od mene. To nije zvono za alarm, bio je veliki broj zaraženih a evo sad idemo u boljem smjeru. Korona je problem globalni i s tim se treba znati nositi i znati upravljati.

10:16 Jadran Barač: Ispada da nas je netko stavio iz čistog mira na crvenu list, a sve je bilo pod kontrolom. Gradonačelnik nam je u samoizolaciji… Ispada da smo rasturili ovu sezonu. Gradonačelnik nije kriv, ali primjerice Stožer jest. Nakon što smo na crvenim listama treba reći da smo u debelom problemu za iduću sezonu. Mi smo žarište virusa i tako smo završili sezonu. Direktorica TZ-a nije mogla utjecati na spašavanje sezone i ne treba je prozivati. Trebamo poboljšavati epidemiološke uvjete primjerice da se osiguraju jeftiniji testovi ili brži.

10:04 Mato Franković: Turizam je najvažnija gospodarska grana u gradu. Sezona je krenula dobro u siječnju i veljači, ali nažalost dogodio se COVID kao i brojni faktori koje ne možemo predvidjeti. Ne možemo se osloniti samo na jedan segment i tržište. Najpogođenije zemlje su USA, UK plus Francuska kao i kruzing turizam. Kad su reaktivirane avionske linije krenuli smo dobro i da je tako nastavilo odlično bi odradili kolovoz i zagazili u rujan s kvalitetnim rezultatima, ali dogodilo se to što se dogodilo. Uvijek smo komunicirali kako je u Dubrovniku mali broj zaraženih ljudi. Niti jedan grad nije imao marketing u stranim medijima kao mi, ABC je izvještavao o nama, slali smo brojne pozitivne poruke koje su urodile plodom. Američko tržište nam je i dalje broj dva kada imamo oko tri tisuće noćenja. Pisao sam i premijeru Borisu Johnosonu i imali smo dobru povratnu informaciju po tom pitanju, ali situacija se po broju zaraženih povećavala. U tom sam trenutku davao intervjue za brojne strane medije i stalno komunicirao da imamo mali broj zaraženih. Sve to je izazvalo veliku pažnju ne samo za danas nego za sve godine koje dolaze. Trebamo se okrenuti 2021. godini, ali ni ova još uvijek nije gotova. Ako nas UK skine s crvene liste doći će Britanci i dobro je da imamo snimanje filmova. Pričali smo o letu između Dubrovnika i USA i dobre su najave, ali nitko ne može znati. Unatoč teškom stanju odradili smo dobar posao.

9:36 Ana Hrnić: Nisam niti u jednom trenutku dvojila hoću li doći ovdje. Nadam se da ću vam na adekvatan način prezentirati naše aktivnosti. Smatram da je najbitnije i preduvjet bilo čega što mi možemo realizirati, je ovisnost o međunarodnom zračnom prijevozu. Sve su naše aktivnosti bile usmjerene na to nakon lockdowna. Letjele su od 16. 6. do 6.9. brojne kompanije. Mi smo aktivno komunicirali s njima uz pomoć ZL Dubrovnik. U 2020. godini je Dubrovnik ipak uspio biti povezan s 55 destinacija, 105 ih je bilo 2019. godine i to je dobar rezultat. Pokrenuli smo kampanju Dubrovnik ne ide nigdje čeka na vas. Pokrenuti su na britanskom, skandinavskom području… dosegnula je preko 300 tisuća korisnika. Doseg je najveći imala na tržištu UK. Pokrenuli smo kampanju za hrvatsko tržište i podsjetili ih na bogatu ponudu i tradiciju Dubrovnika. Sve kampanje radimo ne samo da bi privukli što veći broj gostiju nego da bi i popeglali imidž Dubrovnika koji je nekad u smislu cijena pretjeran. Ciljana skupina je 25+ godina s interesom na gastronomiju i kulturu. Svi su članci dodatno opremljeni s popustima. Imali smo i animirani video koji je bio na YouTubeu, a najveću gledanost je imao na području Češke i Belgije. Ponovno smo planirali krajem ljeta članke u hrvatskim medijima i naglasak je na pozno ljeto u Dubrovniku i Good Food Festival. Imamo i video-razglednice iz Dubrovnika na temu Lazareta i Game of Thronesa. Strani mediji su pokazali veliki interes, imali smo 30ak ekipa koji su nas posjetili i onda objavili priču o nama. Možemo biti zadovoljni vidljivosti Dubrovnika u stranim medijima i stalno smo komunicirali da imamo povoljnu epidemiološku situaciju. Ugostili smo i brojne influencere, dali smo im gratis obilazak grada i slično. U ovoj godini smo obratili pažnju na mjere opreza i cilj nam je bio stvoriti takav dojam gostima. Tako smo postavili stratu na ulazu u grad kao i druge plakate u autobusima i kulturnim ustanovama. Imali smo i automobilistički rally. U planu je Good Food Festival koji će uskoro početi i mislim da će to biti lijepo jer je program bogat. Odradili smo i nagradni natječaj te su odabrani sretni dobitnici. DMD je organizirao besplatna tematska vođenja. Mi smo već u pripremi za 2021., ali brojke moramo čekati usvajanjem plana i programa. Slijedi nam u prosincu ASTA destination ako nam to okolnosti omoguće. To je izvrsna prilika za promociju dubrovačkog turizma na američkom tržištu. Dubrovnik kao destinacija može opstati s izrazitom kvalitetnom ponudom i to je polučilo dobre rezultate. Zbog toga moramo raditi analize da znamo smjer. Uporno ćemo raditi na zimskim letovima. Strateški nam je cilj disperzija sadržaja izvan povijesne jezgre. Gruž se primjerice stvorio kao primjer urbanog sadržaja pa i park Orsula koja ima veliki potencija, Elafiti, Gornja sela… Pripremamo Digital nomad contents i još brojne aktivnosti. Nezahvalno je uspoređivati prošlu godinu koja je bila rekordna s ovom. Najviše smo imali noćenja iz Hrvatske i nastavljamo u tom smjeru. Ozbiljniji promet se pokrenuo kad su uspostavljeni letovi s UK, ali kad su nas stavili na crvenu listu osjetili smo to na rezultatima. Imali smo sjajne najave za rujan.

Vijećnička pitanja većinom glasova su izbačena iz dnevnog reda.

9:25 Jadran Barač: Krajnje je neprimjereno, bezobrazno i agresivno da većina ukida vijećnička pitanja koja su potrebna više nego ikad u povijesti ove države. Ako gospoda iz HDZ-a nema pitanja slobodno se mogu izuzeti. Ustavno pravo postaviti pitanje gradskoj vlasti se ne smije oduzimati. Zašto ja dolazim na ovu sjednicu? Sramite se.

HDZ-ov Blaž Pezo zatražio je izostavljanje vijećničkih pitanja iz dnevnog reda. “Toliko tema postoji, sve tvrtke će podnijeti izvješća i nije onemogućeno da se postavljaju pitanja”, poručio je Pezo.

Sjednica je mještovita, naime dio vijećnika je u vijećnici, a dio njih će se uključiti online poput gradonačelnika Frankovića koji je u samoizolaciji.