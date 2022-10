Često se dogodi da u kafiću naručite kavu, a donesu vam je bez vode iz razloga što ju dodatno naplaćuju, odnosno prodaju ju samo u bocama. No postoje i oni koji idu korak dalje pa naplaćuju i vodu iz slavine.

Slobodna Dalmacija piše o sceni iz poznatog restorana na otoku Lastovu gdje su ugostitelji, navodno, otišli još korak dalje.

"Bio sam s jednom grupom u konobi koju često posjećujem tijekom ljeta i sezone. U jednom trenutku morao sam do WC-a, da bih, prolazeći pokraj šanka, vidio konobaricu kako u boce Jane od jedne litre ulijeva vodu iz slavine. Bilo je uredno posloženo nekih sedam-osam boca", rekao je jedan muškarac za Slobodnu.

"Kada je zaposlenica restorana vidjela da je gledam i da sam malo šokiran, nasmijala se i rekla: “Rakija, rakija!” Naravno da nije bilo riječi o rakiji, jer ona ne curi iz špine. Valjda me moje oči i zdrava pamet toliko služe", dodao je.

Oglasio se i vlasnik

Nakon povratka iz toaleta sve je, kaže, odlučio i fotografirati svojim mobitelom. Ponovno je zatekao uredno posložene boce koje su čekale na punjenje. "To je za mene vrhunska sramota. Jednom riječju, prijevara, sitno kokošarenje, otimanje ljudima koji su tu došli na odmor, u goste. Nikad im dosta, iako su zarade na hrani i piću astronomske", rekao je ogorčeno.

Oglasio se i jedan od vlasnika konobe koji je rekao da je točno da ulijevaju vodu u te boce. "Ali ne iz slavine, nego iz plastike od 7, 6 litara, Jana, Cetina, ali za nas. Nas je svaki dan za ručkom 10 do 12, što članova obitelji, što osoblja, a voda na Lastovu nije za piće jer je puna je klora i kamenca. Ako je netko vidio da prodajemo tu vodu, onda je to druga priča. To je isključivo za nas, a mi odmah do šanka imamo naš hladnjak, gdje hladimo tu vodu i mi to pijemo", ponudio je objašnjenje.

Dodao je da se njegovi navodi mogu provjeriti u lokalnom dućani, u kojemu godišnje kupuju po 400 kartona vode. "Nema šanse da varamo svoje goste. Kažem, da je netko vidio da je dobio otvorenu bocu, to bi bila druga priča. Obiteljska je kuća, mi preko dana nalijemo te boce koje su već istrošene, iz boca od sedam litara i to držimo za nas", rekao je gazda.

"Pipa u sudoperu je plitko da ne može boca stati, već s lijevkom iz plastike moramo lijevati za nas. Imali smo i problema s crijevnim bolestima, tako da se ne ne želimo igrati", dodao je, potvrdivši da bio dao otkaz radniku kada bi tu vodu prodavao gostima.

Podavanje vode iz slavine je i zakonom zabranjeno, a kazne za prijevaru potrošača na ovaj način su od 50.000 do 100.000 kuna za pravnu osobu, a za odgovornu u pravnoj osobi, kao i za fizičku osobu, kazna je od 5000 do 10.000 kuna.