Severinina odvjetnica Jasminka Biloš komentirala je USKOK-ovu optužnicu protiv Gzima Redžepija, liječnika, bivšeg zastupnika u zagrebačkoj Gradskoj skupštini i suradnika Milana Bandića, koji je optužen zbog trgovine utjecajem, jer je htio odluku o skrbništvu nad sinom "srediti" u korist Milana Popovića.

Redžepijev odvjetnik Ljubo Pavasović Visković je ranije komentirao kako njegov branjenik nije koristio svoj utjecaj i vršio pritisak na vještaka. No, Severina je podigla prijavu, a Biloš za N1 tvrdi da podizanje optužnice znači da postoji osnovana sumnja.

'To nas ne iznenađuje'

“To nas ne iznenađuje, Severina je to očekivala. Imala je određena saznanja koja je prijavila USKOK-u i optužnica je posljedica tih saznanja. Ne mislimo da je optužnica neozbiljna i ne mislimo da je trgovina utjecajem neozbiljna. Okrivljenik će, naravno, minorizirati događaj, no Severina dugo vremena ukazuje i traži pomoć da se rasvijetle sve okolnosti oko postupka za skrbništvom koje je vodila s ocem djeteta i to nije jedina stvar koju je prijavila. Puno se toga već razjasnilo, ali ovo nije sve. Bit će zanimljivo vidjeti tko je ovom optužnicom obuhvaćen, je li i poticatelj, jer nije logično vjerovati da bi Redžepi imao osobno neki interes da vrši ovo kazneno djelo, a sama činjenica da je optužnica podignuta znači da postoji velika doza osnovane sumnje", ustvrdila je odvjetnica Biloš.

No, nije znala reći tko je poticatelj. “Onaj koji je imao interesa. Nemamo sva saznanja niti o iskazu koji je rekao u obrani Redžepi. U iskazu odvjetnika se spominju stvari koje nismo znali, a to je da je vještak prvo napravio nalaz u korist Severine, a kasnije ga je promijenio. Ako je sve to točno, onda je izjava odvjetnika dokaz da se radilo o trgovini utjecajem", poručila je Biloš.

Utvrđene nepravilnosti u CZSS-u

Njen kolega Pavasović Visković drži da bi upravo na toj izmjeni odluke mogla pasti optužnica. No, materijala ima još. “Prijavljivala je sve što je znala, o tome se pisalo. Od postupaka CZSS-a, imenovanja posebne skrbnice. Neke kaznene prijave su podnesene koje su još u fazi istrage, ali sve što je tvrdila se rasvjetljava i dokazuje se da je sve što je govorila, osnovano i da nije izmišljeno", poručila je odvjetnica.

Govoreći o nadzorima Poliklinike za zaštitu djece i mladih te Centra za socijalnu skrb pojasnila je što je utvrđeno. “Za Polikliniku nemamo saznanja, a što se tiče CZSS-a dobili smo službenu obavijest Ministarstva da su utvrđene nepravilnosti, da su dane smjernice kako će se ubuduće one mijenjati. Ne radi se o propustima i formalnostima što se u javnosti pokušalo prikazati, već o ozbiljnim propustima koji su utjecali na mišljenja koja su davali u CZSS-u i koje je davala posebna skrbnica koja je u konačnici bila i razriješena", zaključila je Jasminka Biloš.

Za razliku od nje i Pavasovića Viskovića, odvjetnica Milana Popovića nije htjela komentirati ovaj slučaj.