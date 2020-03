SEVERININ BIVŠI USRED AFERE POVEZANE S PRANJEM NOVCA KOJI POTRESA NAŠU NAJVEĆU BANKU: ‘Ali je li to moja greška? Ja sam žrtva’

Premda su imali obvezu Zagrebačka banka nije Uredu za sprječavanje pranja novca prijavila transakcije koje su ispunjavale zakonsku definiciju sumnjivih

Računi tvrtki srpskog poduzetnika Milana Popovića, bivšeg Severininog supruga, u Zagrebačkoj banci našli su se pod nadzorom Hrvatske narodne banke, objavio je Jutarnji list. Kroz te je račune u manje od četiri godine prošlo više od milijardu kuna, a nadzorom je utvrđeno da 38 transakcija po tim računima putem kojih je prošlo 448,1 milijun kuna koji su ispunjavale zakonsku definiciju sumnjivih Zaba nije prijavila Uredu za sprječavanje pranja novca iako su to bili dužni učiniti.

HNB-u su dostavili samo pet obavijesti o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama. Popović pak kaže da je njegovo poslovanje “sto posto u skladu sa zakonom” te kako je ostao neugodno iznenađen kada mu je Zaba prije nekoliko mjeseci zatvorila sve račune. “U ovom slučaju smatram se kolateralnom žrtvom”, kaže Popović za Jutarnji i dodaje kako mu banka nije dala konkretan razlog zašto su mu to napravili.

NAJVEĆA HRVATSKA BANKA POD OBRADOM HNB-A ZBOG RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA: Na udaru i Milan Popović

‘Kralj bakra’

“Tek tada su me pitali čime se, zapravo, bavim. Održao sam im prilično detaljnu prezentaciju vlastitog biznisa i predočio dokumentaciju, kao i reviziju mog poslovanja koju je napravila jedna od četiri najjače revizorske kuće u svijetu. Međutim, naknadno su me iz banke izvijestili da mi ipak moraju zatvoriti sve račune, pa tako i onaj tvrtke osnovane u Hrvatskoj, i to navodno zato što je upravi banke naloženo da mi zatvore sve račune, nerezidentne i rezidentne. Ta hrvatska tvrtka – Celanova d.o.o. – bavila se, primjerice, isključivo kupnjom nekretnina u Hrvatskoj, financiranih mojim osobnim ulaganjem kao njezina osnivača. Rekli su mi da sam kao srbijanski državljanin s prebivalištem na Cipru rizičan klijent, zbog čega mi sve račune moraju zatvoriti, pa tako i onaj osobni, preko kojeg nije prošlo ukupno ni 100.000 eura”, izjavio je Popović.

Tvrdi kako je iz medija saznao što se zapravo dogodilo. Sve ovo ne znači da su transakcije same po sebi sporne, ali su prema Zakonu o sprječavanju pranja novca trebale biti prijavljene Uredu za sprječavanje pranja novca, a uglavnom nisu bile. “Ali, je li to moja greška”, kaže Popović. Tvrdi kako ni s kim u banci nije imao posebne odnose.

Popovića se nazivalo i “kraljem bakra” jer se bavi prodajom Bakra, a u Hrvatskoj ima registriranu tvrtku Celanova čiji je osnivač i direktor, a ta je tvrtka posljednjih godina u Hrvatskoj uglavnom investirala u nekretnine kojih je kupila nekoliko, piše Jutarnji list.