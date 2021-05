SEVERINA IMA FAVORITA ZA METROPOLU: ‘Možemo promijeniti Zagreb, pomozimo Tomaševiću da skine korumpiranu vlast!’

Uoči lokalni izbora u nedjelju Severina je na Facebooku otkrila tko je njezin favorit za Zagreb te je pozvala ljude da svoj glas daju platformi Možemo i Tomislavu Tomaševiću

Pjevačica Severina Kojić već dugo u javnosti nije govorila o politici kao što je to znala činiti u prošlosti kada je na čelu vlade bila bivša premijerka Jadranka Kosor.

Uoči lokalni izbora u nedjelju Severina je na Facebooku otkrila tko je njezin favorit za Zagreb te je pozvala ljude da svoj glas daju platformi Možemo i Tomislavu Tomaševiću.

‘POČETAK KRAJA KORUPCIJE’: Tomašević poziva građane na birališta, ističe da ne postoji drugi krug za sve

“U nedjelju MOŽEMO promijeniti Zagreb. MOŽEMO to ako potrošimo 10 minuta: uredimo se, uzmemo osobnu i masku i prošetamo do birališta. A onda u nedjelju padaju sve maske.

Tomislav Tomašević je jedini koji može, a mi mu možemo pomoći u tome. Da skine korumpiranu vlast. Ta ista ukorijenjena i premrežena korumpirana klika iznjedrila je izvjesnu Odvažnu i svoju. Odvažna i svoja je ustvari 20 godina ‘ponizna i njegova’. Znala je sve ili je pokrivala. Za netransparentnost, kumove, kćeri i sinove, ‘prijateljice’…

Znala je sve što se radilo. Ako nije, još gore po nju. Još je zanimljivija njezina desna ruka, kandidat za zamjenika. Ivica Lovrić. Tip je prvo uništio zagrebačku kulturu, a onda obrazovanje. Dijelio je s njim optuženičku klupu. Ali kao da smo svi na to zaboravili. Pa nismo. Počeo je čak sličiti na svog vođu. Malo botoxa u čelo, pa obrve odu previsoko. Kao i u jedne ravnateljice zagrebačke poliklinike.

Zbog njih, tih i takvih, 20 godina nismo imali priliku. Sada MOŽEMO. Tomislav Tomašević, možda je nešto mlađi od one koja je odjednom postala Odvažna i svoja. A ustvari je Tomašević odvažan i svoj. I to je pokazao. I zato ne propustimo ovu priliku. On ni ne zna da ću ovo objaviti. I da, ne propustite, on nosi i Listu MOŽEMO. Jer treba mu većina u Skupštini da bi mijenjao grad.

I nema izgovora…”, napisala je pjevačica na Facebooku.