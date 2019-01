SEVERE WEATHER OBJAVIO: Polarni vorteks donosi mećave i masu ledenog zraka nad Mediteran i Balkan, evo što čeka Hrvatsku

Ovaj tjedan trebao bi nam donijeti nešto više padalina zbog čega bi moglo biti problema, prije svega, u prometu

Prema tjednoj prognozi portala Severe Weather Europe, ovog nas tjedna čekaju vrlo dinamične vremenske prilike kao posljedica djelovanja polarnog vorteksa koji se ranije ovog mjeseca rascijepio. Tako su za Mediteran predviđene ciklone koje će sa sobom donijeti veće količine snijega, čak i mećave praćene jakim vjetrom i kišom koja bi mogla dovesti do poplava.

Ta će ciklona ojačati nad Italijom tijekom utorka i potom se početi premještati nad Mediteranom. Tijekom srijede ta će ciklona nastaviti jačati, a s područja Francuske i Alpi na područje sjeverozapadnog Mediterana stiže masa hladnog zraka. Ponešto toplije bit će tek na jugu balkanskog poluotoka i jugoistočnoj Europi.

Takvo će se vrijeme zadržati i u četvrtak, a u petak će ciklona nad Mediteranom oslabjeti, ali će i dalje na Balkanu biti znatnijih količina kiše, a zadržat će se hladno vrijeme.

DHMZ-ova prognoza za danas i sutra

Tijekom današnjeg dana u Hrvatskoj će prevladavati oblačno, a mjestimice će u gorju i Slavoniji padati slab snijeg, češći prema kraju dana, dok će na Jadranu, ponajprije u Dalmaciji, biti kiše ili pljuskova. U Istri i u središnjim predjelima dan će uglavnom proći bez oborina. Vjetar će biti većinom slab dok će na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, drugdje jugo i istočni vjetar. Najviša dnevna temperatura kretat će se većinom između -2 i 3, a na Jadranu 7 i 12 °C.

Sutra će, pak, biti većinom oblačno uz povremene oborine. Na kopnu će padati snijeg, koji će biti češći u Slavoniji i gorskim predjelima, a na Jadranu će biti kiše, u Dalmaciji i pljuskova s grmljavinom, koji lokalno mogu biti obilni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana puhat će jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a drugdje istočnjak i jugo mjestimice i vrlo jako. Najniža temperatura zraka kretat će se između -5 do -1, a na Jadranu od 1 na sjevernom do 8 na južnom dijelu. Najviša dnevna od -2 do 2, a na Jadranu uglavnom od 5 do 10 °C.