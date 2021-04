ŠETNJA OBALOM NAŠEG OTOKA JE KAO IZ NOĆNE MORE: ‘Ovaj ‘plastikvirus’ ozbiljno prijeti našoj budućnosti’; Zna se i odakle je došao

‘Kakva je to moćna Europska unija, razne organizacije i dr., kada ne mogu s jednom državom, koja uporno u 21.stoljeću baca smeće u more, riješiti ovaj problem koji nas uništava i pretvara našu obalu u oazu smeća?’

Šetnja južnom obalom otoka Korčule zvuči idilično, no pogled koji je dočekao jednog otočanina izgleda je kao iz noćne more. Između mjesta Zavalatice i najpoznatije uvale, Pupnatske Luke, dočekala ga je gomila otpada koje morskim strujama doplutalo iz Albanije, javlja Dubrovački dnevnik.

“Mogu se sve naše otočne općine i svi mi otočani, truditi da naš otok bude bez smeća i što manje zagađenja ali ovi prizori to sve zasjene, nažalost. Plave, žute kante, gradnja reciklažnih dvorišta, reciklaža… Zaista se zadnjih godina radi više nego ikad po pitanju zaštite okoliša na našem otoku, ali bez da se netko ozbiljno ‘pozabavi’ s neodgovornim ponašanjem naših susjeda, čije ogromne količine smeća završavaju upravo na našoj obali, sav naš trud i nastojanja da naš otok bude čist, je Sizifov posao.

Najviše smeća dolazi iz jedne države, a to je vidljivo po etiketama na ambalaži. Ovo je ogroman problem koji treba žurno riješiti na državnom nivou i to diplomatskim putem, ali se uporno ‘gura pod tepih’. Kakva je to moćna Europska unija, razne organizacije i dr., kada ne mogu s jednom državom, koja uporno u 21.stoljeću baca smeće u more, riješiti ovaj problem koji nas uništava i pretvara našu obalu u oazu smeća?

Trenutno gostiju nema radi koronavirusa, ali jednog dana imati ćemo problem kako privući goste i zbog ovog ‘plastikvirusa’ koji se također sve više širi i ozbiljno prijeti našoj turističkoj budućnosti, a ujedno i otočnoj ekonomiji”, napisao je Julije Urban.