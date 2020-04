SESTRA IZ SPLITSKOG DOMA NE ZNA KAKO JE VIRUS UŠAO: ‘Higijena i zaštita je kao u klinici Švarcvald! Sve se dezinficira dvaput dnevno’

Medicinska sestra iz splitskog Doma za starije osobe u kojem je otkriveno 10 oboljelih od koronavirusa ispričala je što je sve poduzeto kako bi se štićenici zaštitili od pandemije te dodala kako je moguće da su već i prije došli u kontakt s virusom

Nakon što je sinoć pedesetak štićenika splitskog Doma za starije i nemoćne osobe u Vukovarskoj ulici evakuirano zbog toga što ih je desetero zaraženo koronavirusom, javnost se uzbunila te se nameće pitanje kako je virus ušao među najranjiviju populaciju u Splitu. Medicinska sestra koja radi u tom domu, odlučila je anonimno za Slobodnu Dalmaciju ispričati kakvi su uvjeti ondje, svjesna, kako kaže, da će sada svi sasuti drvlje i kamenje na dom.

“Već više od mjesec dana rodbina je dobila zabranu ulaska u dom. Ništa, nitko nije mogao pristupiti. Tada su zaustavljeni i izlasci korisnika u park u krugu doma. Te su se mjere možda u i nama u prvi mah činile prestrogima, ali ih se u startu primijenilo. Dom je bio u karanteni, ali očito su problem bili ljudi izvana, a u dom dolaze jedino medicinsko osoblje i čistačice. I sestre ne šetaju po katovima, osim po svom na kojemu rade. Mogla je još doći jedino hitna ili netko iz pogrebnog”, ispričala je sestra.

Mjere strože nego ikad

Za taj ustroj, prema njenim riječima, zaslužna je glavna sestra Zdravka Đapić Kolak, nakon čijeg je dolaska, prije skoro desetljeća, podignut nivo dezinfekcije i higijenske zaštite.

“Nivo higijene, zaštite, ma svega, dignut je na potenciju klinike Švarcvald. Nivo higijene je nevjerojatan. Ona je jedna od najboljih medicinskih sestara koja je ikad stupila nogom u našu ustanovu. Sve se dezinficira dvaput dnevno. Sve! To je stalna mjera, otkako nam je Zdravka došla. Recite mi, dezinficirati li vi one žičice na krevetima?! One ispod jogija…. E, pa i to se radilo, i prije korone. O kvakama, kotačićima na krevetima i ostalom, neću ni govoriti. Ma sve, sve se non-stop dezinficira. Kad je Zdravka tek došla raditi kod nas mjesec dana smo, između ostalog, temeljito prali sva kolica za hranjenje. Da se razumijemo, nije taj njezin strogi način rada svima od osoblja bio drag, ali se to moralo obavljati. Zato su mjere i sada bile strože nego ikad”, hvali medicinska sestra svoju nadređenu kolegicu.

Ipak, odjel na drugom katu, s kojeg su evakuirani korisnici, najteži je za rad i u normalnim okolnostima, istaknula je sestra.

“Riječ je o korisnicima s teškim dijagnozama i na njemu je angažirano najviše osoblja. Baš je jako teško raditi na tom katu. Eto, sve donedavno nisam znala, jer se mi sestre držimo svaka svoga kata i inače ne hodamo po ostalima, da se na trećem i četvrtom katu svakog dana mijenja sva posteljina i svi se korisnici, a riječ je o dementnim ljudima, skidaju do gola kako bi se im se promijenila odjeća. Toliko se vodi računa”, kaže sestra.

Možda su trebali ići kući

Ipak, nije znala odgovoriti na pitanje kako se, uz sve nabrojane higijenske i zaštitne mjere, virus uvukao u dom.

“Virus je takav da nitko od nas nije imun… Sigurno smo svi s njime došli u kontakt. Nemoguće da nismo. Rizično je okruženje, naravno da su ljudi u domu izloženiji kad vlada bilo koja zaraza. Najgora je varijanta da su svi stariji, kao u domu, na jednome mjestu. Onako se, kod kuće, svakoga može rasporediti u svoju sobu. A ovdje ih je po četvoro u sobi”, potvrdila je sestra te dodala kako je prije mjesec dana razmišljala o tome da bi trebalo starije osobe koje mogu, poslati kući u samoizolaciju.

Dodaje kako je tek u ovo teško vrijeme probuđena svijest o nehumanim uvjetima rada liječnika i sestara te života njihovih štićenika u domovima umirovljenika.

