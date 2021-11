Najmlađe dijete u obitelji Jurković iz Slavonskog Broda, šestogodišnji Sven, punih pet godina borio se s teškim oblikom tumora koji mu je dijagnosticiran još dok je bio beba. Njegovim roditeljima liječnici u Klaićevoj kazali su da ne mogu više ništa učiniti te da jedino preostaje palijativa, dok su istodobno uz pomoć Marina Rončevića i zaklade "Mila za sve" dobili ponudu za liječenje u Turskoj gdje su im davali šansu za uspjeh od 20 posto. Za liječenje je bio osiguran i novac, 110 tisuća eura, no liječnici u Zagrebu su odlučili da bi prijevoz do Turske ugrozio Svenov život.

Sven je, ni mjesec dana kasnije, preminuo u Zagrebu. Njegove će roditelje do kraja života pratiti pitanje je li moglo drugačije te je li mogao biti živ.

"Ja sam Svena pitao jedan dan - 'Roki, je li možeš još izdržati da se boriš. Kaže on mogu tata, zašto... Rekao sam mu da ga pokušavamo prebaciti u drugu kliniku gdje su čike rekle da mu mogu pomoći. Ali nisam uspio", rekao je za RTL-ovu Potragu Svenov tata Dražen Jurković.

"Kad su ga dovezli u Zagreb, nisu mu faktički davali nikakve šanse. Ali hvala Bogu, nismo ni bili svjesni koliki je on borac. Iako je bio malen izborio se, izvukao se. Mukotrpan put, ali bilo je jedno vrijeme sve OK. Onda je ponovno došlo do povratka karcinoma", ispričao je Dražen.

Tumor se s nadbubrežne žlijezde proširio na trbušnu šupljinu, ali Sven je i tu bitku dobio - neko je vrijeme bio dobro. No, tumor se vratio i treći put, a uoči lanjskog Božića Jurkovići su iz Slavonskog Broda ponovno došli u Zagreb na liječenje. "Sven je jedan dan prestao disati u stanu, ja sam ga na pola ulice uspio oživjeti. Nije lako prepričavati ovo ponovo", prisjetio se Dražen kroz plač.

Ipak, ovog puta nove kemoterapije i zračenja nisu pomagali. Liječnici su potkraj kolovoza pokušali i s eksperimentalnim lijekom, no ni on nije dao rezultate. Potkraj kolovoza liječnica je roditelje pozvala na sastanak u Klaićevu gdje im je kazala da je Sven došao, nažalost, na kraj puta te da mu oni više ne mogu pomoći. "Sven ide u palijativu. Svi znamo što je palijativa", priča Dražen.

Zaklada 'Mila za sve' odlučila pokriti troškove liječenja u Turskoj

Roditelji se nisu mirili s tim. "Supruga to više nije mogla slušati, otišla je kod njega, a ja sam joj rekao da se ne slažem s njom. Da sad smo se borili, borimo se i dalje i da sam ja već nešto pokrenuo s jednom klinikom vani, što sam joj i prije spomenuo. Na to je ona mene prekinula i rekla da to neće potpisati", rekao je Dražen.

Svenovi su roditelji i prije sastanka s liječnicima stupili u kontakt sa Zakladom "Mila za sve" - liječnicima Zaklade poslali su Svenove nalaze i molili pomoć. Zaklada je odlučila pokriti troškove liječenja te su pronašli kliniku u Turskoj koja je odlučila pokušati liječiti malenog Svena. Tvrdili su da postoji 10 do 20 posto šanse za izlječenje.

"Mislim prognoze grozno zvuče, u onom trenutku kad nam kažu da je jedina prognoza palijativa, a to smo praktički čuli i mi, onda vam ništa ne zvuči grozno, onda vam to zvuči kao šansa", rekao je Marin Rončević iz Zaklade "Mila za sve". Ipak, ako itko zna koliko su te male brojke zapravo velike to je Marin Rončević, otac tada dvogodišnje Mile koja je preko noći pokrenula Hrvatsku za čije je liječenje teškog oblika leukemije u Philadelphiji u svega nekoliko dana prikupljeno umjesto 15,40 milijuna kuna. Liječnici su Mili tada davali šanse tek nešto veće od nule, a Mila se prije dvije godine vratila zdrava iz Amerike.

'Da sam znao da liječnica neće potpisati te papire...'

"Tim stručnjaka je ocijenio da daju šansu Svenu 10 do 20 posto da ga mogu spasiti. S obzirom na to da su naši liječnici rekli da nema ovdje nikakve šanse, to nam je bio kao dobitak na lotu. Ali, opet se stvara problem - doktorica ne želi potpisati sanitetski prijevoz", priča Svenov otac. Liječnica je, kako govori, tvrdila da Sven ne bi preživio let.

"OK, ne može izdržati put avionom zbog krvnih žila, OK, postoji sanitetski prijevoz cestovni. Onda je bila priča, kako mu se tumor proširio na dosta noge i kosti, da ne bi mogao izdržati, da bi kosti popucale", rekao je Dražen.

"To je u načelu Kvaka 22 – znači, kako bih rekao, ako ga pustimo da ode gdje ima šanse za liječenje mogao bi umrijeti. Pustimo ga da ostane ovdje i sigurno umire", rekao je Rončević.

Svenov je otac dao napraviti i putovnice 6. rujna te se do zadnjeg nadao da će liječnica potpisati jer ga bez njezine dozvole nisu smjeli odvesti na put. "Da sam znao da njegova liječnica neće potpisati te papire, znači taj dan bih ga ja uzeo iz bolnice stavio u osobni automobil i odvezao u Istanbul. Na svoju odgovornost. Poslao sam mail u kojem sam molio da bez obzira na potencijalni ishod da su roditelji spremni preuzeti taj rizik i da se omogući ako postoji šansa liječenja vani. Međutim, rečeno je da postoji velika mogućnost od smrtnog ishoda valjda tijekom tog putovanja", rekao je Rončević.

To se na kraju i dogodilo, ali u zagrebačkom Institutu za tumore, 16.rujna. "Mi od države nismo tražili ništa. Znači, zaklada 'Mila za sve' je osigurala 110.000 eura. Znači, trebalo je samo kliknuti i prebaciti sredstva. Zaklada je osigurala prijevoz bilo kakav, cestovno ili avionom. Bolnica, liječnici što su trebali osigurati - znači jednu kemijsku olovku. Jedan potpis. Naš Sven bi danas možda bio živ. A nešto u meni stalno govori da bi bio živ", kazao je Dražen.

'Tko je taj mali bog koji si daje za pravo?'

"Tko je taj mali bog koji sebi daje za pravo da nekome odbije potpisati tako nešto kao što je napuštanje klinike u kojoj se dijete liječi? Tko je taj koji može odrediti što je to, hajmo reći, smrt dostojna djeteta?", pita se Rončević kao i Svenov tata.

"Stalno se pitam tko ima pravo oduzeti nekome šansu za daljnje liječenje, koje su Svenu bile šanse i mogućnost za daljnji život. Možda bi ta borba trajala još godinu, dvije, tri, pet nebitno. Možda bi bio živ", dodao je Dražen.

