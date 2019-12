ŠEST STRUČNJAKA I 17 TISUĆA ČITATELJA NETA PRESUDILI O POBJEDNIKU DEBATE: Autsajder na prvom mjestu, nakon njega udarni kandidati

Debata je završila, reakcije se ne stišavaju, a mi smo Puhovskog, Macana, Turkovića, Tantu, Rihu i Trogrlića zamolili da ocjene kandidate koji su po njihovom mjestu bili najbolji. Tome smo pridodali i glasove čitatelja Net.hr-a koji su o pobjedniku debate glasali tokom srijede u online anketi

Nakon jučerašnje debate na HRT-u donosimo rezultate istraživanja koje smo proveli među šest političkih analitičara i komunikacijskih stručnjaka. Pobjednika debate uz njih su izabrali i čitatelji Net.hr-a – njih više od 17 tisuća koji su tijekom današnjeg dana dali svoj glas u anketi te za pobjednika izabrali Zorana Milanovića.

Istraživanje smo koncipirali tako da 75 posto ukupne ocjene daju stručnjaci i to na način da kandidatu za kojeg smatraju da je bio najbolji na debati dodijele 10 bodova, drugom najbolje 8, sljedećem 6 i četvrtom najboljem kandidatu četiri boda. Preostalih 25 posto ocjene kandidatima su dodjelili čitatelji Net.hr-a – po 20, 16, 12 i 8 bodova.

U nastavku možete pročitati kako su analitičari bodovali kandidate na debati uz nekoliko rečenica obrazloženja odgovora te rezultate ovog istraživanja. Izbornu noć uživo uz komentare i analize moći ćete pratiti uživo, iz minute u minutu u nedjelju na Net.hr-u.

Žarko Puhovski, politički analitičar

Ivan Pernar – 10

Dario Juričan – 8

Zoran Milanović – 6

Katarina Peović – 4

Moj sud ne odnosi se na sadržaj nego na uvjerljivost nastupa pa moram reći da mi je najbolji u debati bio Ivan Pernar. Čini mi se da je on jasno artikulirao svoju poziciju za koju ja nemam naročite simpatije, ali je kod svakog pitanja bio u stanju pripremljeno argumentirati sa svog stajališta zašto nešto prihvaća ili ne prihvaća. Također, Pernar je bio u stanju jasno i oštro polemizirati. Dario Juričan je bio veoma uvjerljiv, međutim on nastupa u jednom drugom “sportu” pa on nije pravi predsjednički kandidat. Juričan je čovjek iz drugog vica i zato ga ne mogu staviti na prvo mjesto iako je izazivao osmijehe čak i kod svojih konkurenata. Svoju tezu o korupciji dokazao je tako što je imao pogođenu istu boju sakoa kakvu je i Grabar-Kitarović nosila. Može se reći da je time pokazao da je valjda potkupio nekoga iz predsjedničinog kruga pa ga je netko obavijestio o tome što će ona odijenuti. Milanović se bavio time da najvećim dijelom suspreže svoj karakter pa je na početku djelovao neuvjerljivo, no kada se pred kraj oslobodio i pustio “van” svoj karakter, dosta je dobro objasnio svoju poziciju naspram pozicije onih ostalih.

Katarina Peović je govorila veoma uvjerljivo ljevičarski. Njezin jedini problem leži u tome što je stalno izgledala kao da joj nedostaje nož u zubima. Ona je valjda krivo shvatila koncept lijeve revolucionarne pozicije pa je previše oštro i ljutito gledala sve oko sebe, što smatram da je više preplašilo jedan broj potencijalnih birača nego što je povećalo podršku. Što se tiče najgorih, Babić je govorio kao da je ovog časa izašao iz neke zagorske krčme, ali mu nisu rekli da je izašao pa se tako i dalje ponaša. Kovač je djelovao kao čovjek koji se ne snalazi u temama o kojima je riječ iako vjerojatno o njima zna više nego što je pokazao. On je valjda pokazao da ni Princeton nije više što je nekada bio, a Škoro se ponašao kao pjevač među političarima, kao netko tko ima tremu i nije pregrmio stotine javnih nastupa i kamera. Škoro je djelovao preplašeno i stegnuto. Kolakušić je isto bio loš i bavio se time da maše rukom samo gore dolje, a ne lijevo desno da ne bi pokvario nabore na sakou i stalno je davao naloge umjesto da pokaže nakanu rasprave bilo kakve vrste.

Krešimir Macan, stručnjak za odnose s javnošću

Dario Juričan – 10

Zoran Milanović – 8

Kolinda Grabar-Kitarović – 6

Katarina Peović – 4

Jasno je da je Dario Juričan antikandidat o kojem se danas nakon sučeljavanja najviše priča. Premda njegova antikampanja ima ograničenja jer kao što smo vidjeli s nekim teškim pitanjima se ne možemo šaliti, ali u svakom slučaju, da njega nije bilo, danas se ne bi imalo o čemu pričati. On ima poruke, potpuno je ušao u tu priču o korupciji, dosljedan je u svojim porukama. On pozdravlja s “korupcija s tobom”, umjesto “za dom spremni” govori “za korupciju spremni” itd., a te su poruke vrlo lako pamtljive, razumljive su i o njima se danas priča u kafićima. Kada govorimo o Milanoviću, on je napravio sve ono što je trebao učiniti već odavno. Dakle sada je pokazao svoje ljudsko lice te je kazao da je pogriješio, a Milanović iz prošlosti sigurno ne bi priznao pogrešku. Pokazao je da je samo čovjek, ali i da je kompetentna osoba i da ima sve ono što je predsjedniku potrebno. Osim toga, nije se svađao. S druge strane, možda mu je format odgovarao jer tijekom jedne minute pa možda nije mogao “izvaliti” neki “zoranizam”.

Bilo je bitno da Milanović sučeljavanje dobro odradi, a to je i napravio. Lijevi birači mogu slobodno reći da je Milanović bio korektan. Grabar-Kitarović je najveće iznenađenje debate jer su mnogi očekivali da će to biti katastrofa. U vezi nje bio je vrlo niski prag, no ona ga je visoko preskočila i zato je ona bila i dobra. Rijetko tko je očekivao da će biti dobra. Ipak, po meni je u ovom momentu Milanović malo bolji od aktualne predsjednice. Na kraju je imala gaf o SOA-i o kojem se i danas priča, međutim dobro je izvela sučeljavanje s obzirom na cijelu histeriju koja ju je pratila posljednjih dana. Upravo to je njoj trebalo i njezina odluka da će pristati na sučeljavanje je dobra jer joj je donijela koristi. Usprkos činjenici da je Katarina Peović bila u sučeljavanju “zbrčkana”, ona je odradila posao svih Škorinih protivnika. Ne znam odakle taj poriv, ali je ubila Škoru pitanjima o Merčepu i o tome da je on uvijek uzimao, a nikada nije davao pa ga je pitala kako ga nije sram pozivati se na narod. Peović je to par puta ponovila i nije mu dopustila da pobjegne pa ga je tim pitanjima stjerala u kut.

Gordan Turković, komunikacijski stručnjak

Kolinda Grabar-Kitarović – 10

Katarina Peović – 8

Dario Juričan – 6

Zoran Milanović – 4

Format sa svih 11 kandidata zasigurno je najviše odgovarao Grabar-Kitarović koja zahvaljujući tome nije doživjela sveopći verbalni napad kojeg je, vjerujem, očekivala većina gledatelja. Jasno je kroz sve svoje odgovore provukla glavne točke svoga programa te se nije pretjerano upuštala u rasprave s ostalim kandidatima koji bi joj zasigurno naštetile. Također, za razliku od svog glavnog protukandidata na desnici Miroslava Škore, potrudila se replicirati na sve „prozivke“ na njen račun od strane ostalih sudionika. Dosad joj je ovo najsuvisliji nastup u kampanji nakon serije poprilično nesigurnih javnih istupa. Na ruku joj je išla i reciklaža tema iz debate 2014. te nemaštovitost pitanja HRT-ovih voditelja.

Katarinu Peović izdvajam kao najugodnije iznenađenje ove debate. U svojoj retorici jasno je i strateški uspješno rasporedila kritiku desnim kandidatima, kao i onima na ljevici s kojima dijeli isti bazen glasova. Ovo je bio format koji je definitivno za tip retorike Daria Juričana predug, ali vjerujem da su gledatelji teško mogli ostati ravnodušni na njegove doskočice o korupciji kojima je poklapao svaku ozbiljnu misao svojih protukandidata. Dosljedan je u svojoj poruci, a na kraju „ispalio“ i jednu poprilično ozbiljnu i moguće proročansku misao: „Smije se Bandić, a smijao se i Todorić.“ Zoran Milanović je ostao neokrznut debatom kao i većina favorita. Slično Kolindi Grabar-Kitarović, nije se pretjerano dao uvući u rasprave, posebice ne s kandidatima ljevice čija bi mu se brojnost mogla pokazati kao problem u prvom krugu.

Petar Tanta, komunikacijski stručnjak

Kolinda Grabar-Kitarović – 10

Katarina Peović – 8

Dario Juričan – 6

Zoran Milanović – 4

Kolinda je potpuno promijenila retoriku od Osijeka i onog ludog i nezaboravnog nastupa na koje su ljudi gledali s gnušanjem. Po tome se točno vidi da je Grabar-Kitarović utrenirana, da se nije dala izbaciti iz takta dok je ponavljala svoje poruke i da je kroz cijelo sučeljavanje bila potpuno koncentrirana. Vidjelo se da aktualna predsjednica ima iskustva u ovome jer vratila se onom starom pobjeđivanju u sučeljavanjima tako da je cijelo vrijeme staložena, mirna i simpatična. Na drugo mjesto stavio bih Katarinu Peović koja se jako dobro retorički pripremila te je točno znala gdje treba ubosti. Na većinu njezinih napada protukandidati nisu imali konkretan odgovor. Treće mjesto zauzeo je Dario Juričan i to ne moram previše ni objašnjavati jer čovjek je doslovno iskoristio najgledaniju emisiju na HRT-u u godinu dana kako bi ukazao na korupciju. Osim toga, pokazao je da se zna odlično zezati. Nakon njega ide Zoran Milanović koji ima iskustva te je i on bio pod kontrolom, a i nije previše izlazio iz svojih okvira. Spomenuo bih još Mislava Kolakušića za kojeg sam mislio da će ih tamo sve “pojesti” za doručak, a na kraju je ispao kamilica i to bez šećera.

Željko Riha, stručnjak za digitalnu komunikaciju

Dario Juričan – 10

Zoran Milanović – 8

Kolinda Grabar-Kitarović – 6

Dalija Orešković – 4

Juričan se cijelo vrijeme držao njegove glavne poruke i zato bih rekao da je on jedini koji je došao tamo i izrekao svoje poruke te proveo kampanju protiv svih političara. Vrlo je spretan i dobro se snalazio, a u trenutak kada je Grabar-Kitarović htjela iskoristiti jednu repliku na njega bio je njegova pobjeda. Zašto? Jer je on “underdog” jer nema nikakvih realnih šansi za pobjedu. Milanovića bih stavio na drugo mjesto jer je uspio zauzdati svoj temperament koliko je god mogao iako je primao udarce i s lijeve i s desne strane. Njemu je inače jako teško zadržati karakter, no ovoga puta je uspio. Neki bi čak rekli da je bio relativno mlak. Moram pohvaliti aktualnu predsjednicu jer je ovoga puta bila više suzdržana i pripremljenija te je djelovala vrlo predsjednički u toj retorici. Ako se ovaj nastup Grabar-Kitarović usporedi s njezinim osječkim nastupom, vidi se da je sada neusporedivo bolja. Daliji Orešković pak ovaj format možda nije toliko odgovarao te se činilo da je njezina komunikacija protiv cijelog establishmenta. Djelovala je dosta nervozno, ali je s druge strane pokazala dozu staloženog razmišljanja. Rekao bih da je neke stvari uspjela dosta dobro iskomunicirati. Po meni je najveće razočarenje sinoćnjeg sučeljavanja Škoro i pitam se gdje je on sinoć bio i što se dogodilo.

Jerko Trogrlić, komunikacijski stručnjak

Dario Juričan – 10

Kolinda Grabar-Kitarović – 8

Zoran Milanović – 6

Katarina Peović – 4

Juričan je bio osvježenje među kandidatima i novost za još uvijek velik dio gledatelja koji ga nisu mogli pratiti online i kroz druge medijske formate kroz koje je dosad komunicirao. Dosad je u televizijskim nastupima bio prilično introvertan pa je ovo sinoć bio njegov najbolji nastup. Grabar Kitarović u ovom je sučeljavanju bila na razini svoje kampanje iz 2014. godine, spremna i stabilna. Nije to bilo ništa revolucionarno i posebno dobro, ali je svojim glasačima nakon niza gafova dala potvrdu da može funkcionirati na razini koju od nje očekuju. I Milanovićev nastup nije bio spektakularan, ali nije dozvolio da mu bahatost i ego izbiju u prvi plan. Bio je koncentriran i čak je odgovarao na izjave svojih protukandidata te ih komentirao. Peović se dobro predstavila široj publici, posebno onim biračima ljevice za koje je Milanović otišao suviše desno. Ona je toj ljevici pokazala da jedina može dosljedno i beskompromisno zastupati njihove stavove.

Čitatelji Net.hr-a

Zoran Milanović – 20

Dario Juričan – 16

Dalija Orešković – 12

Miroslav Škoro – 8

U anketi koju smo objavili jutros glasalo je više od 17 tisuća ljudi. Od ukupno 17.098 glasova čitatelja Net.hr-a, Zoran Milanović je uvjerljivo pobijedio s 27,16% posto osvojenih glasova (4643), iza kojega se odmah smjestio Dario Juričan, poznat i kao Milan Bandić, s osvojenih čak 20,24% glasova (3461). Na trećem mjestu u našoj anketi našla se Dalija Orešković (2283) s 13,35 posto te Miroslav Škoro s 9,43 posto (1612)

POBJEDNIK DEBATE: DARIO JURIČAN

Prema našem istraživanju provedenom među šest stručnjaka koji su u ukupnoj ocjeni sudjelovali sa 75 posto i čitatelja Net.hr-a koji su dali preostalih 25 posto, pobjednik debate je Dario Juričan. Na drugom mjestu našao se Zoran Milanović, dok je treća aktualna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović. Juričan je osvojio najviše bodova stručnjaka, dok se među našim čitateljima našao na drugom mjestu iza Zorana Milanovića. Aktualna predsjednica je pozicionirana na drugom mjestu prema glasovima stručnjacima, ali je ostala bez bodova kod naših čitatelja pa ju je zbog toga pretekao Milanović.

Poredak izgleda ovako:

1. mjesto

Dario Juričan – 66 bodova

2. mjesto

Zoran Milanović – 56 bodova

3. mjesto

Kolinda Grabar Kitarović – 40 bodova

4. mjesto

Katarina Peović – 28 bodova

5. mjesto

Dalija Orešković – 16 bodova

6. mjesto

Ivan Pernar – 10 bodova

7. mjesto

Miroslav Škoro – 8 bodova