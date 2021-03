Vlada uvjerava kako lijekova neće nedostajati, a u nezavidnoj situaciji su i liječnici koji moraju imati s čime liječiti svoje pacijente

Sisačkoj bolnici dvije su Veledrogerije uvele uvjetovanu isporuku lijekova.

“Imamo sasvim dovoljno lijekova zbog manje hospitaliziranih, tako da za sada kod nas nema nekakvih problema, ali se nadamo da je Ministarstvo zdravstva vodilo računa o tome i ranije nismo dolazili u velike probleme”, kazao je ravnatelj Opće bolnice Sisak Tomislav Dujmenović.

Ali, zdravstvo je u velikim problemima, i to sa šest milijardi ukupnog duga prema veledrogerijama. Neke bolnice kasne s plaćanjem i po 450 dana.

“Nažalost, moramo konstatirati da nije dogovoren nikakav sastanak, sad je dug i veći od šest milijardi kuna, svaki dan raste za 20 milijuna kuna i to je jedini podatak koji je točan”, dodao je.

‘OVO JE NEODRŽIVO!’ Dug veledrogerijama dosegao 5,7 milijardi kuna: Nekim bolnicama ponovno ograničili isporuku lijekova

Traže se konkretna rješenja od Vlade

Samo u prošloj godini Vlada je tri puta sanirala dugove, podsjećaju iz Udruge poslodavaca u zdravstvu. No, to je tek kratkoročno rješenje koje samo gomila dug. Konkretna rješenja su se tražila od Vlade i od oporbenih zastupnika u Saboru.

“Bar jednom probajte nadići svoj ogromni ego čemu vas uči premijer Andrej Plenković i u interesu hrvatskih građana saslušajte prijedloge drugih i napravite nešto pozitivno”, poručila je SDP-ova Mirela Ahmetović.

“Točno otprilike koliko vrijede najuspješniji hrvatski startup-ovi, toliko vrijedi dug ove Vlade veledrogerijama”, rekla je predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš.

No, Vlada uvjerava kako lijekova neće nedostajati. U nezavidnoj situaciji su i liječnici koji moraju imati s čime liječiti svoje pacijente.

DRAŽEN JURKOVIĆ U VARAŽDINU UPOZORIO: U bolnicama problem s opskrbom lijekovima, veledrogerije opet prijete

Nadaju se kako neće doći do nestašice lijekova

“Još jedna epizoda iz ciklusa – dugovi u zdravstvu. Ovo je još jedna epizoda pokušaja veledrogerija da alarmiraju o tome kako dugovi u zdravstvu rastu i nema adekvatnog načina da se to sanira i da se napravi kontrola troškova u zdravstvenom sustavu”, kazala je predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika, Ivana Šmit, za Dnevnik Nove TV.

“Pacijenti do sada u svim prijašnjim epizodama nisu trpili nikakve nedostatke što se tiče lijekova i terapije, barem koliko je meni poznato, pa se nadamo da do nekakve nestašice lijekova neće doći ni u trenutku kad rastu dugovi i kad se veledrogerije prijete povlačenjem svih lijekova prema bolnicama”, dodala je Šmit.

Krivica je na svim vladama

Smatra da nikako ne smije nedostajati lijekova koji su vitalni za životno ugrožena stanja pacijenata.

“Krivica je na svim vladama koje su do sada imale upliva u zdravstvenu politiku u Hrvatskoj, ovaj dug nije nastao jučer i očito je da će se nastaviti i sutra ukoliko se reforma ne provede i to ne ona kozmetična nego temeljita koja će stabilizirati financije u bolničkom sustavu i zdravstvenom sustavu”, smatra Šmit.

“Prvi kolega koji ne bude imao s čime liječiti pacijenta – nadam se da će izaći prema Upravi s tim problemom i da neće pristati na takvu situaciju jer to je nešto s čime se niti jedan liječnik u Hrvatskoj u 21. stoljeću ne bi smio nositi sam bez da za to odgovara Uprava ili oni koji su iznad Uprave, a to je država”, zaključila je Šmit.