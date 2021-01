ŠEST DANA NAKON UŽASA VOJSKA SE PROBILA DO ČOVJEKA DOTAD BIO SASVIM SAM; Gradonačelnica Gline: ‘Čovjek se rasplakao, što reći…’

‘Molim sve da ne šalju kamp kućice koje prokišnjavaju. Imamo dosta takvi slučajeva. Ljudi radije borave u šupama’

Već danima se pojavljuju priče o selima do kojih pomoć nije stigla, o ljudima kojima nitko nije donio ništa. S druge strane, Crveni križ i HGSS kažu da nije tako, i da su obišli sve. Je li organizacija danas bolja nego prvih dana nakon potresa za RTL Direkt otkriva Branka Bakšić Mitić, dogradonačelnica Gline.

Bakšić Mitić je rekla da se slaže s mišljenjem volontera da se svemu pristupilo stihijski. “Slažem se, kao prvo bio je to šok za sve, nismo se odmah uspjeli organizirati, ali kreće sve nabolje. Istina je da dosta ljudi nema i dalje krov nad glavom, nisu stigle kamp kućice i kontejneri. Molim sve da ne šalju kamp kućice koje prokišnjavaju. Imamo dosta takvi slučajeva. Ljudi radije borave u šupama nego u kamp kućicama koje prokišnjavaju.

Veličina kućica

Dodala je kako se mogao uvesti red u podjelu kućica, jer neki dobiju malu, a neki veću neovisno o broju članova obitelji. “Sigurno da se moglo. Naravno da obitelj sa šest članova ili s tri ne može dobiti istu veličinu ali problem što kontejneri dolaze prazni, stariji ljudi ne mogu navečer ići van na wc, morat ćemo te kontejnere namjestiti a to će dugo trajati. Jutros tek nakon moje izjave probili su se do jednog čovjeka od kad je bio potres. On je bio tri i pol kilometra udaljen, vojska je probila dva i pol kilometra ceste kako bi došla do njega, čovjek se nakon toga rasplakao. Što reći”.

Na pitanje kako komentira što je Vlada tek sad proglasila prirodnu katastrofu, Bakšić Mitić odgovara da možda nije bila svjesna. “Nisu prošli sve, trebali sve obići da vide pravo i kakvo je tu stanje. Nadam se da će se u najkraćem mogućem vremenu stvari poboljšati, omogućiti ljudima krov nad glavom koji je dostojan čovjeka i ovaj kraj popraviti, popraviti ceste na kojima je i prije potresa bio mrak, nije bilo rasvjete”, rekla je.

Upitana hoće li ovaj kraj napokon doživjeti revitalizaciju, Bakšić Mitić kaže: “Zar se mora dogoditi ovakva katastrofa da se krene nabolje”.

