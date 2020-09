SERIJAL O NDH DAVNO SNIMLJEN, ALI JOŠ SE NE EMITIRA: ‘Neshvatljivo, kao da je serija o nacistima vruć krumpir’; Evo što kažu na HRT-u

HRT-u smo postavili pitanje zašto serijal ‘NDH’ nije uvršten u jesensku shemu HTV-a i kada se može očekivati emitiranje, a dobili smo kratak odgovor kako je snimanje serije završeno te kako će se emitirati 2021. godine

Dvije godine su prošle otkako je povjesničar i kolumnist Net.hr-a Hrvoje Klasić u tekstu za naš portal napisao kako dokumentarni serijal “Nezavisna država Hrvatska”, čiji je jedan od autora i scenarista, stoji “na čekanju” na Hrvatskoj radioteleviziji.

Snimanje tog serijala, isprva predviđenog u šest epizoda, započelo je 2015. godine. Snimalo se u Rimu, Vatikanu, Firenci, Berlinu, Sachsenhausenu, Beogradu te na Bleiburgu, autori su razgovarali s čak tridesetak domaćih i stranih povjesničara, a od Jugoslavenske kinoteke u Beogradu otkupljeno je više od dva sata raritetnog filmskog materijala iz razdoblja NDH.

‘Vjerojatno najznanstveniji projekt u povijesti HRT-a’

Sve to, kako nam je prije dvije godine kazao Klasić, čini taj projekt “vjerojatno najznanstvenijim u povijesti hrvatskog dokumentarnog programa”. Na koncu, zahvaljujući mnoštvu materijala, umjesto predviđenih šest, snimljeno je čak 12 epizoda. Povrh svega, riječ je o projektu koji je u cijelosti HRT-ova produkcija. No, s obzirom na to da je “zapeo u montaži”, Klasić je tada ustvrdio kako mu se čini da je to “neželjeni projekt”.

Na naš upit s početka studenoga 2018. godine, s HRT-a su odgovorili kako “serijal nije zabranjen, niti je riječ o neželjenom projektu” (…) već o kontroli troškova i držanju plana proizvodnje” te da je “trenutačno u montaži i postprodukciji, a njegovo dovršenje je planirano u ljeto 2019. godine”.

Međutim, serijal nije emitiran ni prošle jeseni, a publika ga na HRT-u neće gledati ni ove. Nedavno je, naime, predstavljena jesenska programska shema HRT-a u kojoj nema dokumentarnog serijala NDH.

HRT: Serijal je dovršen i bit će emitiran 2021. godine

Jučer smo HRT-u postavili kratko i konkretno pitanje: “Zašto serijal “NDH” nije uvršten u jesensku shemu HRT-a, u kojoj je fazi i kada se može očekivati emitiranje?” Dobili smo i kratak odgovor: “Serijal NDH je nedavno završen i bit će emitiran u 2021. godini.”

Pomalo je neobično da HRT drži “na ledu” jedan takav “vrući” dokumentarni serijal koji, s obzirom na temu koju obrađuje, gotovo sigurno jamči visoku gledanost.

“Serija je već mjesecima gotova. Početkom godine, dok još nije izbila pandemija koronavirusa, rečeno mi je da serijal vjerojatno neće ići u ljetnoj shemi zbog Europskog prvenstva u nogometu i Olimpijskih igara. No, toga nije bilo, ali nije bilo ni serije. Onda se spominjala jesen, ali jesenska shema je predstavljena, opet bez serije”, rekao nam je Klasić.

Nejasno mu je kaže, zbog čega HRT oteže s emitiranjem.

‘Na njihovu mjestu hvalio bih se tom serijom na sva zvona’

“Meni je to neshvatljivo. Pokušavam se staviti u poziciju Uprave HRT-a. Radi se o jednom od sigurno najkvalitetnijih programa koji su napravili u zadnjih, usudim se reći, 30 godina s obzirom na broj relevantnih sugovornika i arhivske snimke koje dosad nisu viđene u javnosti. S obzirom na to da je tih 12 epizoda apsolutno proizvod HRT-a, dakle nikakva koprodukcija, i to u trenutku kada se čuju ozbiljne optužbe o hrvatskom revizionizmu i kada se iz inozemstva Hrvatskoj zamjera odnos prema tom dijelu prošlosti, da sam na mjestu Uprave HRT-a i države kao osnivača HRT-a, ja bih takvu seriju što prije stavio na program kako bi se pokazalo da nema niti govora o ikakvom službenom revizionizmu. Ja bih se tom serijom hvalio na sva zvona”, kazao je Klasić.

Serijal je, kaže Klasić, od početka očito bio “vrući krumpir”, a tu je konstataciju čuo i od mnogih drugih.

“Pokušavam zamisliti situaciju da netko u Njemačkoj, na državnoj televiziji ili među političarima, kaže da će serija o Trećem Reichu biti vrući krumpir. Nije li to najbolji odgovor na pitanje u kakvom društvu živimo. Nikad nitko u proteklih pet godina nije došao i s nama sjeo u montažu i rekao ‘daj da vidim barem pet minuta tog materijala’. Nikad! Ne znam što se čeka i zašto se čeka, ali očito se mora čekati”, razočarano je ustvrdio Klasić na kraju.

