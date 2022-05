Predsjednik Ustavnog sud Miroslav Šeparović poručio je da odluke suda o neustavnosti referendumskih pitanja iz Mostovih inicijativa o ukidanju covid potvrda i ''stožerokracije'' nisu kapitulacija Ustavnog suda te je pozvao sve koji se zalažu za vladavinu prava da poštuju odluke suda.

''Ovo nije nikakva kapitulacija Ustavnog suda nego ono što Ustav zahtijeva, a to je da Ustavni sud odluči je li referendumsko pitanje u skladu s Ustavom. Pozivam sve koji se zalažu za vladavinu prava da poštuju odluke suda. Legitimne su referendumske inicijative, prikupljanje potpisa, ali Ustav kaže da o ustavnosti odlučuje Ustavni sud'', naglasio je Šeparović dodajući da ne želi komentirati izjave političara.

Šeparović je kazao da, osim pritisaka Mostovaca u medijima, nije bilo nikakvih pritisaka ni vladajućih niti oporbe te je ocijenio da takvi pritisci ne bi mogli uroditi plodom. ''Sud je donio odluku u propisanom roku od 30 dana'', dodao je.

'Priče o politici dolaze do izražaja kad netko nije zadovoljan odlukama suda'

''Priče o politici su stare i uvijek dolaze do izražaja kad netko nije zadovoljan odlukama suda. Legitimno je u javnosti zastupati određene političke interese, ali kad se dolazi na sud onda ovdje važi isključivo ustavnopravna argumentacija. Uvijek ćemo kad smatramo da je nešto vladajuća većina donijela u skladu s Ustavom to bez problema potvrditi isto kao što ćemo ukidati odluke vladajućih, kao što smo činili i dosad'', rekao je.

Šeparović je, odgovarajući na pitanja novinara, oglasio i o prijetnjama o ukidanju Ustavnog suda.

''Ustavni sud je posebno državno tijelo osnovano Ustavom i ono jamči primjenu i poštivanje Ustava. O ustavnosti svakog referenduma kojim bi se odlučivalo o ukidanju Ustavnog suda odlučivao bi Ustavni sud i to na zahtjev Sabora ili na vlastitu inicijativu, to je moj odgovor svima koji su nezadovoljni odlukama suda pa se zalažu za njegovo ukidanje'', kazao je.

Predsjednik Ustavnog suda pojasnio je kako Mostovci nisu građanima točno rekli što će se dogoditi ako na referendumu promijeni Ustav i dopuni na način kako su predvidjeli.

'Vjerojatno su išli na legitimne političke ciljeve, ali na pogrešan način'

''Oni su tvrdili, da ako se dopuni Ustav na način kako su oni tvrdili, da će Sabor morati odlučivati dvotrećinskom većinom, a ostavili su riječ može. Prema tome, ništa se ne bi promijenilo izmjenom Ustava koja sama po sebi nije protivna Ustavu, ali je protivna vladavini prava jer ne možemo reći građanima izađite na referendum, promijenite Ustav, ali to vam nema koristi, ionako Sabor neće morati dvotrećinskom većinom odlučivati'', kazao je.

Šeparović nije želio špekulirati o tome zašto su inicijatori referenduma to pokrenuli te jesu li znali unaprijed ili su se trebali savjetovati. ''Vjerojatno su išli na legitimne političke ciljeve, ali na pogrešan način'', ocijenio je.

Upitan treba li pravo na pobačaj ući u Ustav, Šeparović je rekao kako se Ustavni sud nikad ne izjašnjava unaprijed treba li nešto ući u zakon ili Ustav već je to stvar zakonodavca.

''Ustavni sud je ocijenio da je postojeći zakon u skladu s Ustavom. Prema tome, nema zakonske zabrane prekida trudnoće i nema referenduma na tu temu. Hoće li ustavotvorac htjeti nešto mijenjati to je stvar ustavotvorca, u to Ustavni sud neće ulaziti. Mi smo rekli da treba donijeti novi zakon, da treba propisati preventivne edukacijske mjere da prekid trudnoće bude iznimka. To Sabor nije poštivao i to nije samo narušavanje autoriteta Ustavnog suda već je to narušavanje vladavine prava'', kazao je Šeparović.

'Očekujem da Vlada predloži, a Sabor donese novi zakon o prekidu trudnoće'

Nadodao je da i dalje očekuje da Sabor donese zakon kako je to naložio Ustavni sud, a ustvrdio je da se građanima šalje loša poruka.

''Ako Sabor ne poštuje odluke suda, kako bi ih onda građani poštivali. Ustavni sud nema načina na koji bi prisilio Sabor da donese novi zakon. Najjače oružje koje sud ima je kad ukida zakon i odredi rok u kojem će zakon prestati važiti. Ovdje je specifičnost da mi nismo utvrdili da je zakon protuustavan, ali smo dali nalog da se zakon koji je zastario i ima niz problema u praksi osuvremeni i donese novi zakon".

Kazao je da Ustavni sud nema mogućnosti prisiliti Sabor da donese zakon, ali može ukazivati da je to nedopustivo. "Očekujem da se mediji i javnost tome pridruže. Mi smo više puta rekli to je neprihvatljivo i očekujemo da postupite po odluci suda'', rekao je.

Premijer je rekao kako se to neće mijenjati u ovom mandatu, kazali su novinari, na što je Šeparović rekao da to nije dobra izjava. ''Očekujem da premijer i Vlada RH predloži, a Sabor da donese novi zakon kojim je reguliran prekid trudnoće'', poručio je Šeparović.