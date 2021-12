Poznato je da Hrvatska vrvi arheološkim blagom koje samo čeka biti otkriveno. Gotovo pola stoljeća od otkrića antičke luke na sjevernom dijelu splitskog Marjana, po prvi su puta u podmorju otkriveni nalazi koji su arheologe ostavili bez daha, jer objašnjavanju važan dio povijesti grada Splita - izgradnju Dioklecijanove palače.

"Pogotovo nas je iznenadio nalaz građevinskog materijala vezanog za izgradnju Dioklecijanove palače, jer smo onda znali da je to nešto novo", rekao je za HRT Miroslav Gogala, kustos Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika Split i voditelj istraživanja na Spinutu. Njegov šef, ravnatelj Muzeja, Miroslav Katić pojašnjava: "Prvi put nakon istraživanja slobodno možemo reći da se izgradnja palače odvijala ne samo od obale koja je danas splitska riva, nego i sa ove sjeverne strane, tj. sa strane Spinuta".

Daleko šira priča

Dno starog pristaništa skrivalo je rezane cigle koje i dan-danas, nakon više od 1700 godina podupiru lukove i svodove Dioklecijanovih podruma. "Senzacionalno je to što smo prije mislili da se sve odvijalo na tom uskom arealu palače, a sad vidimo da je to jedna daleko šira priča, da je to cijeli prostor inkorporiran u to ogromno gradilište početkom 4.stoljeća", dodao je Katić.

Golem posao gradnje palače i akvedukta na mjestu rimskog Spalatuma obavljen je u svega 10 godina. Roba i materijali kojima su opsluživani plebejski radnici i robovi stizala je iz Spinuta po kilometar i pol dugoj cesti do palače.

Istraživanje pristaništa koje je postojalo od 2. stoljeća omogućeno je milijun kuna vrijednim projektom u sklopu Programa razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine, kojeg sufinancira Splitsko-dalmatinska županija. Muzej je za potrebe podvodnih istraživanja angažirao ronilački klub Špinut, a partner je i Javna ustanova za upravljanje Park šumom Marjan.

"Marjan je osim kao prirodna baština zaštićen i kao kulturna baština, vrlo je bitan po tome. Započeli smo od njegove sakralne baštine, marjanskih crkvica, a sada nastavljamo kroz podmorje Marjana", rekla je Antonela Čmrlec, iz Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan. Vrijedi dodati kako je u sklopu istog Programa realiziran i projekt "Pomorska baština Marjana".

Istražiti, konzervirati, pokazati

Ronioci sa Spinuta iznenađeni su količinom izvađenog materijala u manje od mjesec dana posla nedaleko od svog kluba. "Ovo mogli bismo reći da se tek zagrebalo. Kopnene stvari su vremenom uništene, sada otkrivamo stvari koje su pošteđene, osim erozijom vremena, ali nisu uništene ljudskom djelatnošću. Prema tome, sada nam ostaje otkriti tajne koje je priroda 2000 godina čuvala", poručio je Gogala.

Plan je jasan, ali ne i jednostavan - istražiti, konzervirati i pokazati priču o pristaništu koja označava početak jednog grada. Trebaju je vidjeti turisti, ali prije svih budući naraštaji Splićana.