Zahtjeve nezadovoljnih seljaka, Ministarstvo poljoprivrede je odbilo, a oni već drugi dan za redom blokiraju prometnice. Neće stati s prosvjedom, kazali su, dok god ne dobiju ono što žele - prestanak eutanazije zdravih svinja, ukidanje zabrana klanja i prestanak svih oblika kategorizacije objekata za držanje svinja. Prosvjed će proširiti, otkrili su poljoprivrednici predvođeni Stožerom za obranu Hrvatskog sela, a najavili su i probijanje policijskih barikada, javlja Danas.hr.

Podsjetimo, oni su traktorima prepriječili put na državnoj cesti prema graničnom prijelazu Županja-Orašje i u Ilači prema prijelazu Šid-Tovarnik.

"Slušao sam što pričaju, ministrica je isto poručila da ne odustaje od svojih riječi, da ostaje pri svome, a mi ćemo biti ovdje sve dok oni ne promijene nešto", kazao je Ivan Zetović iz Retkovaca.

Traže da se prestanu eutanazirati zdrave svinje, da se dozvoli svinjokolja na tradicionalni način..

Nezadovoljan je i Milenko Bilić, predstavnik Stožera za obranu hrvatskog sela. Prosvjednici će ići, poručio je, na sam granični prijelaz, blokadu autoputa, kao i na željeznički promet. "Ako nas puste milom, dobro, ako ne, idemo silom. Ali kad prođemo, nećemo se maknuti od tamo. U vozilu mi je ljepilo, tamo ćemo se zalijepiti pa ćemo vidjeti tko će dalje izdržat", objasnio je.

"'Spremni smo na silu i proboj preko policije kako bi došli do graničnog prijelaza Županja-Orašje", poručuju seljaci trećeg dana prosvjeda. Ostat će ovdje dok se ne ispune njihovi zahtjevi", kazala je RTL-ova reporterka Katarina Brečić koja se javila iz Slavonije.

Prosvjednici, između ostalog, traže i da se dozvoli promet zdravim svinjama, da se prestanu eutanazirati zdrave svinje te da se dozvoli svinjokolje na tradicionalni način. Čelnik Stožera za zaštitu hrvatskog sela Tomislav Pokrovac kazao je da se nalaze na pet lokacija i da se tamo promet ne može odvijati. S druge strane, policija tvrdi da se promet na graničnim prijelazima normalno odvija te da preusmjeravaju putnike alternativnim pravcima.

"Poruka seljaka koji se okupljaju na punktovima je da nisu ni na koji način politizirani. To je njihova poruka ministrici poljoprivrede Mariji Vučković i premijeru Andreju Plenkoviću. Kažu da iza njih ne stoje niti Domovinski pokret, niti Most ni Suverenisti, ali im isto tako poručuju da su spremni da daljnje akcije, pa čak i blokirati autocestu. Iz Vlade su čvrsti i čak kažu da možda niti neće komentirati cijelu ovu situaciju te da nema razloga za ovakav prosvjed jer se mjere protiv afričke svinjske kuge moraju poštivati", zaključila je RTL-ova reporterka. A seljaci imaju dovoljno hrane i drva, poručili su, tako da se mogu zadržati koliko god to bude potrebno.