Poljoprivrednici nastavljaju s prosvjedom, a Tomislav Pokrovac iz Stožera za obranu hrvatskog sela u nedjelju je pozvao Vladu na sastanak. Ne odazovu li se, zaprijetio je blokadom cijele Hrvatske. S obzirom na tu prijetnju, u nedjelju poslijepodne oglasio se Mladen Pavić, državni tajnik u ministarstvu poljoprivrede, koji je dao izjavu za medije.

'Nitko razuman se neće odazvati na prosvjed'

"Zahtjevi seljaka potpuno su neutemeljeni. Rekao bih da sam Pokrovac nije bitan, nego njegovi poslodavci. On je samo izvoditelj te izrazito agresivno pozivaju na prosvjed. Nitko razuman se neće odazvati na prosvjed jer je on neutemeljen. Prema svojim poslodavcima moraju opravdati svoje bivstvo na terenu ovih dana. Čak je i poslodavcima hladno pa su se počeli izmjenjivati, danas je samo Most na terenu. Sutra će biti vjerojatno netko drugi", rekao je državni tajnik Pavić, prenosi N1.

Tvrdi kako je jasno da su to marginalne političke skupine koje su na svinjskoj kugi vidjele problem, ali i svoju priliku da bi mogli uhvatiti koji politički poen, i kako kaže, našli su one kojima bi bilo lako manipulirati i ljudi su izašli za šaku dukata na ulicu.

'Nema nikakvih pregovora ni u Zagrebu ni na cesti'

"U situaciji kad nema lijeka i cjepiva ovo su jedini mogući načini suzbijanja te bolesti, a da je to uspješno pokazuje ovaj tjedan kad smo imali samo dva slučaja te bolesti. Ovo nije kompromis, ovo su jedini načini, nemoguće je da se prekine s rekategorizacijom objekata. Ovo nije tema oko koje se može dogovoriti. Ovo nije nikakav kompromis. Vrlo veliki broj ljudi se zahvalio na pozivu na prosvjede, ljudi razumiju situaciju. Izašli su oni koji nikad nisu niti imali svinje ili su imali eutanazije. Prometnice se neće blokirati. Nema nikakvih pregovora ni u Zagrebu ni na cesti", odlučan je Pavić.

Napomenuo je kako se svima kojima se dogodila bolest isplatilo preko 7 milijuna eura odštete.

"Vjerujemo da će 17. ili 18. prosinca biti moguće klanje i promet mesa na gospodarstvima u Vukovarsko-srijemskoj i Brodsko-posavskoj županiji. Pozivam ljude na razumno provođenje mjera. Vjerujem da ćemo do sredine prosinca postići status klanja na vlastitim dvorištima", ustvrdio je državni tajnik.

