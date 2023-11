Poljoprivrednici nezadovoljni vladinim mjerama suzbijanja afričke svinjske kuge prosvjeduju uz ceste prema graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom. Prosvjed je organizirao Stožer za obranu hrvatskog sela i Sindikat zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje.

Poljoprivrednici su na ceste izašli traktorima, ali još uvijek ne blokiraju promet, javlja N1. Jedan prosvjednik je rekao da je već šest mjeseci bez prihoda.

“Dobio sam nadoknadu, kako oni kažu, ali to su moja sredstva rada koja pripadaju meni. Meni je to bio život i nadam se da će doći do razuma. Ne bježim od bolesti, virus je bio, meni su dvije svinje uginule. Meni je 66 godina, trenutno nemam od čega živjeti, nemam primanja. Podnio sam zahtjev za mirovinu, nisam još dobio rješenje”, rekao je za N1.

Što traže seljaci?

Seljaci traže stavljanje izvan snage naredbe Ministarstva poljoprivrede i zaustavljanje eutanazije svinja, prestanak svih oblika kategorizacije objekata za držanje svinja i hitno ukidanje zabrane klanja svinja.

Među zahtjevima su i omogućavanje svinjokolje u vlastitim objektima uz prethodni nadzor veterinara, osiguranje redovne mjesečne novčane potpore uzgajivačima kojima su svinje eutanazirane dok ne stanu ponovno na noge te omogućavanje slobodne trgovine nezaraženim svinjama.

"Traktori na cesti ostaju dok se ne ispune naši zahtjevi", najavio je sinoć u emisiji Otvoreno HRT-a Tomislav Pokrovac iz Stožera za obranu hrvatskog sela. "Od graničnih prijelaza do autoputa, može doći čak i do blokade pružnih prijelaza. To ćemo još vidjeti. Kakva bude bila dinamika Ministarstva poljoprivrede i Vlade RH, tako ćemo se i mi sukladno tome ponašati", rekao je.

