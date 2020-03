ŠELENDIĆ JE USKOKU PRIJE 5 GODINA PRIZNAO DA JE DAO STAN BANDIĆEVOJ KĆERI: Zna se tko je i kako uredio stanove njegovih prijatelja

Poduzetnik Željko Šelendić je još 2015. USKOK-u priznao kako je 10 godina ranije Bandićevoj kćeri besplatno dao na korištenje svoj stan, a arhitekt Ante Vrban je opisao kako je besplatno uredio taj stan te stanove Milana Bandića u Bužanovoj i njegovih prijatelja Lidije Tomić i Mate Brzice te zato bio nagrađen novim stanom

Nevjerojatna afera u kojoj je otkriveno kako je supruga zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, Vesna, gotovinom otplatila većinu vrijednosti stana koji joj je prodao njihov prijatelj, poduzetnik Željko Šelendić, a u kojem je prije toga 15 godina živjela njihova kćer Anamarija plaćajući samo režije, dobila je novi zaplet.

Naime, Jutarnji je otkrio kako je Šelendić još 2015. priznao USKOK-u da je Bandićevoj kćeri i njenom dečku omogućio besplatno korištenje stana od 68,52 kvadrata na Petretićevu trgu u Zagrebu. Ona ga je pod tim uvjetima koristila od listopada 2005. do prosinca prošle godine, kada ga je kupila njena majka za 854.000 kuna.

Taj je stan inače bio na meti policije prilikom istrage u aferi Agram, kada je i pretresen, a istražitelji su od Šelendića nedugo zatim doznali kako je on dobar Bandićev prijatelj. Ispričao im je kako je doznao da je njegova kćer u vezi i da se rado želi odseliti od roditelja.

“Sjećam se da smo upravo iz tog razloga u nekoliko navrata Milan Bandić, Anamarija Bandić i ja otišli pogledati neke stanove koji bi se iznajmili, a u kojima bi Anamarija živjela zajedno s dečkom. Niti jedan od tih stanova Anamariji se nije svidio pa sam predložio da dođe živjeti zajedno s dečkom u manji stan koji sam ja kupio na adresi Petretićev trg 2a u Zagrebu”, rekao je Šelendić koji je tada i napomenuo da je do tog stana došao kompenzaciju od tvrtke Niva Inženjering Nikice Valentića.

Arhitekt mu besplatno uredio stan iz zahvalnosti

Istaknuo je kako je stan, osim sitnih radova u kupaonici, bio dovršen te da ga je preuzeo 26. kolovoza 2005., a da se Anamarija s dečkom u njega uselila 20. listopada iste godine.

“Oni u tom stanu žive sve do danas s time da sam se ja s njima dogovorio da samo plaćaju režije, a meni ne trebaju davati nikakvu novčanu naknadu i to zato što sam im tako htio pomoći”, rekao je Šelendić i dodao kako je mladi par uredno izvršavao svoje obveze.

No, negirao je da je platio troškove uređenja te odbacio mogućnost da je ikad kupovao namještaj u tvrtci Somec interijeri. No, istražitelji su imali račune i dostavnice Somec interijera iz 2005. na ime njegova sina Josipa. Oni su plaćeni virmanom u iznosu od 279.000 kuna na ime Šelendićeva obrta.

Iako se Šelendić pokušao izvući, istražitelji su otkrili da stan tada još nije bio uknjižen na njegov obrt. Inkriminirao ga je i iskaz arhitekta Ante Vrbana, koji je izjavio da ga je Šelendić angažirao i platio mu sve troškove uređenja stana. Vrban je priznao i da mu je Šelendić dao nacrte stana, a da je namještaj birao s Bandićevom kćeri upravo u Somec interijerima. No, poduzetnik je to odbio priznati.

“Ne znam koliki su bili troškovi uređenja navedenog stana jer o tome nisam vodio računa niti je meni Željko Šelendić rekao u kojem iznosu novca se treba kretati prilikom odabira namještaja”, rekao je Vrban i dodao kako je Šelendiću uredio stan besplatno iz zahvalnosti što ga je angažirao za uređenje stana njegova sina.

Gradonačelnikov elitni namještaj

U isto je vrijeme Bandićev prijatelj dobio od Grada Zagreba unosan posao nabavke 2000 stolica za Koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog. Tada je bijes javnosti izazvala njihova visoka cijena te isporuka prije raspisivanja natječaja. No, sve je prošlo bez problema.

Na taj je način, besplatno, Vrban “sredio” i stan Milana Bandića u Bužanovoj ulici i to zato jer je želio stvoriti ime. Stan koji se proteže cijelom etažom Vrban je opremio talijanskim namještajem marke Fendi i Schiffini, koje je kupio opet u Somec interijerima. Vrban je kazao kako Bandićeva kuhinja Schiffini košta 50.000 eura, blagovaonski stol marke Fendi 7000 eura, stolice 1500 do 5000 eura, sofe od 20 do 40 tisća kuna po komadu, dok je treća sofa koštala između 30 i 50 tisuća kuna.

Vrban je potvrdio kako je u travnju 2015. bio kod Bandića u stanu te vidio kako na stolicama nema pločica s natpisom Fendi te dodao kako su neki izvođači radova izdavali račune na njegovo ime, o čemu je on obavještavao Bandića koji mu je potom dostavljao novac za te radove.

Po istom je principu uređivao i stanove drugih Bandićevih prijatelja, Lidije Tomić i Mate Brzice. Ubrzo mu je od gradonačelnika stigla nagrada u obliku stana od 34 kvadrata na Vrbiku. Vrban nije znao otkud Bandiću stan, samo je znao da se radilo o zgradi u čiju je izgradnju investirao Željko Žnidarić.

“Za taj stan nisam platio ni porez na promet nekretnina niti me je itko to tražio. Podrazumijevalo se da ako mi je Milan Bandić poklonio stan, da je isti taj porez i platio”, zaključio je Vrban u svom iskazu.

